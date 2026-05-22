Inteligência Artificial no Franchising Brasileiro

Existe uma cena que se repetiu, com variações quase imperceptíveis, em dezenas de salas de reunião ao longo dos últimos doze meses. O diretor de operações está na cabeceira da mesa, o notebook aberto, um slide com o logo de alguma ferramenta de inteligência artificial projetado na parede.

Há entusiasmo genuíno no ar. Há orçamento aprovado, há vontade de mudar, há a consciência de que o mundo está se movendo em velocidade que o setor ainda não soube acompanhar. E então a reunião termina, o slide é salvo em alguma pasta compartilhada, e a operação real da rede continua funcionando exatamente como funcionava antes, com planilhas abertas em abas diferentes, com o consultor de campo chegando na loja sem saber o que vai encontrar, com o franqueado enviando mensagem no WhatsApp às vinte e duas horas e esperando resposta para o dia seguinte.

A inteligência artificial, nesse cenário, não falhou. Ela simplesmente nunca chegou a existir fora do PowerPoint. É essa a contradição central que o franchising brasileiro carrega neste início de 2026, e que nenhuma análise honesta do setor pode mais ignorar.



Os dados que emergem de observações diretas em redes franqueadoras de diferentes portes e segmentos oferecem o retrato mais preciso que se tem hoje desse paradoxo. Oitenta e seis por cento das redes planejam aumentar o investimento em inteligência artificial. Sete vírgula oito por cento usam IA de forma integrada à operação.

Não é um dado menor que merece uma nota de rodapé. É o dado central que define tudo o que está acontecendo, e tudo o que está deixando de acontecer, nesse que é um dos mercados de franquias mais vibrantes do planeta. Para entender o que esse número significa na prática, é preciso primeiro entender o tamanho do que está em jogo.

O franchising brasileiro fechou o ano de 2024 com faturamento de duzentos e setenta e três bilhões de reais, alta de treze vírgula cinco por cento sobre o ano anterior, com mais de três mil e setecentas redes e cerca de duzentas e nove mil unidades espalhadas pelo país. São números que fariam qualquer setor do mundo olhar com inveja para o Brasil.

O franchising é, aqui, o segmento que mais gera emprego formal no varejo e nos serviços, o que mais expande para o interior, o que mais democratizou o acesso ao empreendedorismo em regiões onde, décadas atrás, o único negócio viável era o comércio de rua. Esse setor, portanto, não é pequeno e não é frágil. Ele é estruturalmente relevante para a economia brasileira de uma maneira que poucos setores conseguem reivindicar. E é justamente por isso que a distância entre intenção e realidade no uso da inteligência artificial não é apenas uma curiosidade estatística. É um problema de competitividade com consequências que já estão se manifestando nas unidades, no caixa dos franqueados e na capacidade das redes de crescer com saúde em vez de apenas crescer em número. Crescer em número, aliás, é uma armadilha que o setor conhece bem, embora não goste de admitir. Uma rede com duzentas unidades mal geridas não é mais forte do que uma com cem unidades bem geridas. Ela é apenas maior no papel.

A pergunta que se impõe não é se a inteligência artificial vai transformar o franchising. Essa pergunta já foi respondida. A pergunta real é por que, com toda a intenção declarada, com todos os orçamentos aprovados e com toda a pressão competitiva, menos de oito por cento das redes conseguiram de fato integrar essa tecnologia à operação. E a resposta, como acontece com frequência nas análises mais reveladoras, não está onde a maioria dos executivos procura. O gargalo não é tecnologia. O gargalo é dado solto. Essa formulação, aparentemente simples, carrega uma implicação que desestrutura a lógica com a qual a maioria das franqueadoras está abordando o problema.

Durante os últimos dois anos, o mercado de tecnologia vendeu para o setor a ideia de que bastava contratar a plataforma certa, assinar a licença adequada, conectar o sistema a algum modelo de linguagem avançado, e a transformação aconteceria quase que por osmose. Não aconteceu. Não está acontecendo. E não vai acontecer enquanto os dados de venda, de NPS, de estoque e de resultado financeiro de cada unidade continuarem vivendo em sistemas diferentes, em planilhas separadas, em relatórios mensais que chegam à matriz quando o problema que eles descrevem já tem trinta e cinco dias de vida. Esse número, trinta e cinco dias, é talvez o mais assustador de todo o diagnóstico setorial disponível hoje. É o tempo médio que uma franqueadora leva para descobrir que uma de suas unidades está com problemas operacionais. Trinta e cinco dias após o início de uma queda de vendas, após o início de um colapso no NPS, após o início de uma crise de caixa que vai determinar se o franqueado vai renovar o contrato ou entregar as chaves. Em trinta e cinco dias, um problema que poderia ter sido resolvido com uma conversa e um plano de ação de quarenta e oito horas se transforma numa crise que consome energia, dinheiro e, muitas vezes, o relacionamento entre a franqueadora e o franqueado.

As redes que conseguiram encurtar esse ciclo para seis dias, com monitoramento diário de indicadores por unidade, não apenas resolvem problemas mais rápido. Elas estão, literalmente, no negócio de prevenção. As outras ainda estão no negócio de recuperação. E recuperação, em qualquer setor, é sempre mais cara, mais desgastante e menos eficaz do que prevenção.

A questão que se impõe, então, é por que a grande maioria das redes ainda opera no modelo de descoberta tardia se as ferramentas para monitoramento em tempo real existem, são acessíveis e estão bem documentadas. A resposta está, novamente, na infraestrutura de dados. Não é possível monitorar o que não está integrado. Não é possível criar alertas automáticos de queda de vendas se os dados de venda de cada unidade chegam ao sistema da matriz de forma manual, inconsistente ou atrasada. Não é possível cruzar informação de NPS com resultado financeiro para identificar padrões de risco se as duas fontes de dados estão em plataformas que nunca conversaram entre si.

A inteligência artificial, nesse contexto, não é a solução para o problema dos dados. Ela é o que multiplica a capacidade de quem já organizou os dados. Para quem não organizou, ela não faz absolutamente nada de útil, por mais sofisticada que seja a ferramenta contratada. Existe uma rede de sessenta unidades no Nordeste do Brasil que ilustra esse ponto de maneira quase didática. Por anos, a diretoria de operações funcionava com um modelo que, na superfície, parecia razoável: reunião mensal com os gerentes regionais, relatórios compilados por área, análise dos resultados e definição de prioridades para o mês seguinte. O problema é que, nesse modelo, quando o relatório do mês chegava à mesa do diretor, ele estava descrevendo o passado.

Um franqueado que havia começado a perder clientes na semana dois do mês anterior já tinha perdido quatro semanas inteiras de receita antes que alguém na matriz soubesse do problema. Quando a ação corretiva chegava, ela estava sempre atrasada. O consultor de campo que visitava essa unidade não estava prevenindo. Estava administrando os danos. Essa mesma rede, depois de investir dois meses na integração dos dados do PDV, do sistema de NPS e do financeiro de cada unidade em uma única fonte, passou a receber alertas automatizados quando qualquer indicador saía do padrão histórico da unidade. Não um relatório mensal.

Um alerta no dia em que a anomalia aparecia, com uma análise preliminar da causa provável e sugestões de ação. O consultor de campo que antes chegava à visita sem saber exatamente o que estava enfrentando passou a chegar com hipótese formada, com os dados dos últimos trinta dias já analisados e com um roteiro de conversa direcionado ao problema real. O tempo de detecção de problema caiu de trinta e cinco para seis dias. Em doze meses, o churn de franqueados na rede foi reduzido à metade. Esse é o resultado real da inteligência artificial quando aplicada sobre dados organizados. Não é magia. Não é ciência de dados de ponta. É, em grande medida, a aplicação sistemática de algo que os melhores operadores de franquia sempre souberam fazer na intuição, agora feito com dados, em escala, em dezenas ou centenas de unidades simultaneamente.

A diferença entre o consultor excepcional que já sabia, de conversas e visitas, que determinada unidade estava à beira de um problema e o sistema de monitoramento inteligente é que o consultor excepcional existe em quantidade insuficiente, custa caro e não pode estar em quarenta lugares ao mesmo tempo. O sistema pode. O que a observação direta do setor deixa absolutamente claro, e que merece ser sublinhado com a ênfase que o argumento exige, é que esse sistema não substitui o consultor de campo. Essa é, talvez, a confusão mais perigosa que existe no debate sobre inteligência artificial no setor. A narrativa de substituição tecnológica, de que a IA vai eliminar postos de trabalho e tornar dispensáveis os profissionais que hoje fazem a mediação entre a franqueadora e seus franqueados, não apenas é factualmente incorreta no contexto do franchising como é ativamente prejudicial, porque cria resistência cultural onde deveria existir adoção entusiasmada.

O consultor de campo não está em risco de substituição. Ele está, ao contrário, em posição de se tornar dramaticamente mais valioso se souber usar as ferramentas que a inteligência artificial coloca à sua disposição. O que muda, e muda de forma radical, é a natureza do trabalho. Hoje, em redes que ainda operam no modelo tradicional, o consultor passa a maior parte do tempo em atividades que não exigem nenhuma das habilidades humanas que o tornam insubstituível. Escrever relatório de visita. Compilar dados de planilha. Lembrar de cobrar o plano de ação do mês anterior. Agendar reunião. Essas atividades consomem, em média, mais de sessenta por cento do tempo de um consultor de campo competente. E são todas atividades que a IA faz com mais velocidade, mais consistência e menor custo do que qualquer ser humano.

Quando a inteligência artificial assume essas tarefas operacionais, o consultor recupera o que é genuinamente seu: a capacidade de ler o franqueado nos olhos, de perceber que a queda de vendas não tem nada a ver com o estoque mas com uma crise pessoal que o franqueado está atravessando, de decidir que o plano de ação correto não é o que os dados sugerem mas o que a situação humana exige. Essa leitura contextual, empática e estratégica é o que nenhum sistema de monitoramento, por mais sofisticado que seja, consegue fazer. E é exatamente essa capacidade que se torna mais valiosa, não menos, quando a IA cuida de todo o resto.

A evidência quantitativa disponível sobre isso é impressionante. Redes que implementaram dossiê pré-visita gerado por inteligência artificial e transcrição automática do áudio do consultor com geração de plano de ação viram seus consultores passarem a cobrir trinta e oito unidades com a qualidade que antes era possível em apenas vinte e dois. É um ganho de produtividade de mais de setenta por cento com a mesma estrutura de equipe. Não foram contratados mais consultores. Os consultores existentes foram liberados do trabalho administrativo para fazer o que só eles podem fazer. E o cumprimento de plano de ação, que em redes sem esse suporte raramente passa de quarenta por cento no mês seguinte à visita, saltou para setenta e oito por cento nas redes que implementaram cobrança automática de prazo. Esse ponto sobre o WhatsApp merece uma análise separada, porque ele representa talvez a oportunidade mais subaproveitada do setor inteiro. O WhatsApp está presente em noventa e nove por cento dos celulares brasileiros. É o canal de comunicação número um da população, ultrapassando e-mail, Instagram, telefone e qualquer outra plataforma por margem considerável. Setenta e nove por cento dos brasileiros se comunicam com empresas pelo aplicativo. E, no franchising, o WhatsApp da unidade tornou-se, na prática, o ponto de venda principal para uma parcela crescente das transações, especialmente em categorias como alimentação, serviços pessoais, saúde e estética. O problema é que a grande maioria das franqueadoras ainda trata o WhatsApp da unidade como canal de suporte ao cliente, não como ponto de venda.

A diferença é enorme e tem consequências diretas no resultado financeiro. Um canal de suporte responde dúvidas, processa reclamações e fornece informações. Um ponto de venda converte interesse em transação, no momento em que o interesse existe e enquanto ainda existe. A diferença entre responder uma mensagem em quatro horas e respondê-la em trinta segundos, com uma resposta personalizada, com a oferta certa e com a opção de agendar ou comprar imediatamente, pode representar, dependendo do segmento, uma diferença de conversão de até três vezes. As redes que já estruturaram o WhatsApp de suas unidades como ponto de venda, com agente de inteligência artificial respondendo em segundos e passando para o atendente humano apenas quando a conversa chega ao ponto de fechamento, reportaram aumento de conversão de trinta a sessenta por cento em até noventa dias. Mas há uma dimensão desse fenômeno que vai além da conversão de vendas.

O WhatsApp é onde o cliente decide. E o cliente brasileiro, em 2026, decide rápido e tem alternativas em abundância. A janela entre o interesse e a decisão de buscar o concorrente é medida em minutos, não em horas. Cada unidade que demora horas para responder uma mensagem não está apenas perdendo aquela venda específica. Está treinando o cliente a não buscar aquela marca quando tiver um próximo impulso de compra. Essa erosão de preferência é silenciosa, não aparece em nenhum relatório mensal, e é exatamente o tipo de problema que apenas o monitoramento em tempo real de indicadores de atendimento pode identificar antes que se torne irreversível. Existe uma outra contradição que merece ser exposta com precisão e que diz respeito ao alinhamento, ou à falta dele, entre franqueadoras e franqueados. Sessenta e nove por cento dos diretores de operação entrevistados em pesquisas recentes do setor afirmaram que a rede tem padrão claro, comunicação eficiente e alinhamento com a ponta. Quando a mesma pergunta foi feita aos franqueados, o índice de percepção de alinhamento caiu pela metade. Isso não é um dado sobre a incapacidade dos executivos de perceber a realidade. É um dado sobre a natureza estrutural do modelo de franquias, que cria inevitavelmente uma assimetria de perspectiva entre quem define a estratégia e quem a executa no dia a dia da loja.

O que o franqueado experimenta, e que raramente chega à matriz com clareza suficiente, é uma cobrança sem contexto, um plano de ação que chegou mas nunca teve retorno, uma decisão tomada longe da loja que faz sentido no PowerPoint mas não na realidade do bairro específico onde aquela unidade opera. Isso não é incompetência de nenhuma das partes. É a consequência natural de um modelo que, por décadas, foi operado com ferramentas que não permitem visibilidade suficiente da realidade da ponta. Quando o diretor de operações não tem acesso diário aos indicadores de cada unidade, ele inevitavelmente toma decisões baseadas em médias que não descrevem nenhuma unidade específica e em relatórios que chegam atrasados o suficiente para distorcer a interpretação dos problemas. A inteligência artificial, aqui, não é apenas uma ferramenta de eficiência operacional. É uma ferramenta de alinhamento relacional. Quando o franqueado recebe, toda semana, um painel com os indicadores da própria unidade, comparados com a média da rede e com o histórico do mesmo período do ano anterior, ele deixa de operar no escuro.

Quando o consultor chega na visita com o dossiê preparado e com os três pontos prioritários identificados pelo sistema, a conversa deixa de ser genérica e passa a ser específica, relevante e acionável. Quando o plano de ação é cobrado automaticamente por sistema, com lembretes nos prazos acordados, o franqueado sente que a franqueadora está presente, não apenas quando há problema, mas no acompanhamento contínuo do desenvolvimento do negócio. Esse é o modelo que os especialistas do setor têm chamado de consultoria de campo estruturada como método, não como relacionamento. A distinção é importante. No modelo de relacionamento, a qualidade da consultoria depende da qualidade do vínculo pessoal entre o consultor específico e o franqueado específico. Quando o consultor muda, quando o franqueado muda, quando a frequência de visitas diminui por pressão de custo, a qualidade da consultoria cai. No modelo baseado em método, com suporte de dados e de automação inteligente, a qualidade da consultoria é sistemática e independe da variável relacional como fator primário.

O relacionamento continua sendo importante, mas é amplificado pelo método, não substituído por ele. Há um dado que deveria ser lido com mais atenção do que aparentemente está sendo. Oito em cada dez problemas em uma franquia não vêm do produto. Vêm da operação: padrão não cumprido, indicador não medido, franqueado sem clareza do que esperar. Isso significa que a competitividade de uma rede no mercado depende, em sua maior parte, não de ter o melhor produto ou o melhor marketing, mas de ter a melhor gestão operacional do dia a dia da unidade. E gestão operacional, em redes com dezenas ou centenas de unidades, é exatamente o problema para o qual a inteligência artificial tem a solução mais direta, mais escalável e mais custo-eficiente disponível hoje. Mas há uma barreira que nenhuma análise sobre adoção de tecnologia no franchising pode ignorar. A maior barreira não é técnica. Não é de orçamento. Não é de disponibilidade de ferramentas adequadas. É cultural. Três em cada quatro diretores, consultores e franqueados citam medo de substituição e desconfiança como os principais obstáculos à adoção de inteligência artificial na operação, acima de custo e acima de qualquer outra variável técnica.

Esse medo é compreensível e não deve ser descartado com argumentos racionais que ignoram sua dimensão emocional. Para o consultor de campo que está há quinze anos fazendo seu trabalho de uma determinada forma, a perspectiva de que uma ferramenta vai automatizar partes significativas de suas responsabilidades não é apenas uma questão de eficiência organizacional. É uma questão de identidade profissional, de relevância e, em última instância, de segurança econômica. Para o franqueado que investiu suas economias num negócio e que construiu ao longo dos anos uma forma de operá-lo que funciona para ele, a perspectiva de ter que mudar processos fundamentais a pedido de uma matriz que anuncia novas ferramentas a cada quadrimestre é, justamente, desgastante. A resposta a essa barreira cultural não está em argumentos racionais sobre produtividade e retorno sobre investimento. Está em dois elementos que se mostram determinantes para a adoção bem-sucedida. O primeiro é o exemplo da liderança. Em cem por cento das redes onde o C-level adotou pessoalmente as ferramentas de inteligência artificial antes de pedir que o franqueado as adotasse, a velocidade de adoção na rede foi substancialmente mais rápida. A lógica é simples.

Quando o CEO chega na convenção anual da rede usando a ferramenta, quando o diretor de operações faz a visita de campo com o dossiê gerado por IA na mão, quando o diretor de marketing mostra o kit local que a plataforma gerou em dois minutos, o sinal que chega para o franqueado não é o de uma imposição burocrática. É o de uma transformação que já está acontecendo, que já está gerando resultados tangíveis e da qual ele tem a oportunidade de fazer parte. O segundo elemento é o da capacitação contínua, prática e ajustada ao papel de cada pessoa na rede. O treinamento que funciona não é o curso online de oito horas sobre conceitos gerais de inteligência artificial. É o treinamento específico sobre como usar a ferramenta no momento da visita de campo, ou no momento de criar a campanha local para o bairro, ou no momento de responder um lead de candidato a franqueado pelo WhatsApp. Existe uma descoberta que conecta o problema interno da gestão de rede com o contexto macro do Brasil no mundo e que, por essa razão, merece ser tratada com a atenção que ela exige.

O Brasil é, hoje, o terceiro país que mais usa ferramentas de inteligência artificial no planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, com quatro vírgula três por cento do tráfego global em mais de dez mil plataformas monitoradas. O brasileiro médio está, neste momento, mais familiarizado com o uso cotidiano de inteligência artificial do que o consumidor alemão, britânico ou japonês. Ele usa IA para escrever, para buscar informações, para criar conteúdo, para tomar decisões de compra. Ele está, em muitos casos, vários passos à frente da empresa que deveria estar servindo a ele. Essa assimetria tem uma consequência prática imediata e que o setor de franchising ainda não processou completamente. O consumidor brasileiro que entra hoje numa unidade franqueada está chegando com expectativas de atendimento formadas por experiências de inteligência artificial. Ele está acostumado a receber respostas em segundos. Está acostumado a personalização. Está acostumado a recomendações relevantes baseadas em comportamento anterior. Está acostumado a resolver problemas sem precisar falar com um ser humano. Quando ele envia uma mensagem para o WhatsApp da unidade e espera quatro horas pela resposta, a fricção que ele sente não é apenas a fricção da demora. É o contraste entre o nível de serviço que a tecnologia já o habituou a receber e o nível de serviço que a empresa está entregando. Isso não é uma questão de nicho tecnológico. É uma questão de competitividade real, no mercado real, agora. E ela vai se intensificar à medida que a familiaridade do consumidor com padrões de atendimento mediados por inteligência artificial continua crescendo mais rápido do que a capacidade de adaptação das redes.

O contexto de investimento público e privado em inteligência artificial no Brasil reforça essa urgência. O governo federal tem previstos vinte e três bilhões de reais em investimentos no setor de IA até 2028, com foco em saúde, agricultura, educação e negócios, todas verticais com forte presença de redes franqueadoras. O setor bancário, que historicamente puxa a digitalização do varejo e dos meios de pagamento, está acelerando investimentos em IA em ritmo de sessenta e um por cento ao ano, segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária. Isso significa que a infraestrutura financeira que suporta as operações das franquias, desde os meios de pagamento até o crédito para o franqueado, vai se tornar mais inteligente, mais automatizada e mais integrada nos próximos doze a vinte e quatro meses. As redes que não acompanharem essa evolução vão encontrar uma situação paradoxal: a infraestrutura ao redor delas estará se tornando cada vez mais inteligente enquanto sua operação interna continua operando em modo manual. Há um tema que merece tratamento particular e que diz respeito à dimensão do marketing local.

O Fundo de Marketing é, em muitas redes, um dos maiores investimentos da franqueadora, consumindo de dois a quatro por cento do faturamento de cada unidade mensalmente. E, em grande parte das redes, esse fundo é gerido com uma distorção que qualquer analista de eficiência de marketing identificaria imediatamente: a maioria dos recursos vai para campanhas nacionais de construção de marca, enquanto o que realmente enche a loja na segunda-feira de manhã é o marketing de bairro, o marketing local, a oferta específica para o público específico daquela praça específica. Isso não é uma falha de má fé. É uma falha de infraestrutura. O marketing local, na sua forma mais eficaz, exige personalização: o post com o endereço daquela loja, com a foto daquela equipe, com a oferta relevante para aquele bairro naquela época do ano. Fazer isso de forma manual, para duzentas ou quinhentas unidades, com a velocidade que as plataformas digitais exigem, é operacionalmente impossível.

O franqueado que quer fazer marketing local eficaz hoje tem duas opções: esperar semanas pelo material da matriz, que quando chega é genérico e sem o endereço da loja, ou improvisar com ferramentas próprias e romper a consistência visual da marca. Nenhuma das duas opções é aceitável. A inteligência artificial resolve esse problema de forma elegante e imediata. Redes que implementaram sistemas de geração automatizada de kits de marketing local, com identidade visual padronizada pela matriz e personalização de praça gerada em dois minutos, viram um aumento de vinte a quarenta por cento no engajamento com as ações locais. O franqueado que antes ignorava as campanhas do Fundo de Marketing porque o material não servia para a realidade da sua loja passou a usar ativamente as ferramentas quando o material chegou pronto, com o nome da loja, o endereço e a oferta certa para o bairro dele. Menos de quinze por cento das redes analisadas têm método claro para girar verba de marketing por unidade.

As outras oitenta e cinco por cento estão deixando sobre a mesa uma das alavancas de crescimento mais subutilizadas do setor. O tema jurídico, igualmente, merece atenção numa análise sobre onde a inteligência artificial pode entregar valor real no franchising. O Brasil opera sob a Lei 13.966 de 2019, que regulamenta o franchising e torna a Circular de Oferta de Franquia obrigatória, com entrega ao candidato no mínimo dez dias antes de qualquer pagamento ou assinatura. Uma COF desatualizada ou um contrato com cláusula imprecisa não são apenas riscos legais abstratos. São, potencialmente, a anulação de todo o contrato com devolução de valores corrigidos e indenização ao franqueado. É um risco que pode transformar a expansão de uma rede num passivo financeiro de proporções que ameaçam a viabilidade da própria empresa. Sistemas de análise de documentos baseados em modelos de linguagem avançados conseguem ler COFs e contratos, identificar cláusulas em risco, comparar cada novo contrato com o padrão aprovado da rede e sinalizar divergências antes que alguém assine qualquer coisa. Conseguem monitorar prazos de renovação, vencimentos de registro de marca no INPI e obrigações por unidade. Conseguem responder as dúvidas recorrentes dos franqueados em linguagem simples, com a cláusula exata citada, sem que seja necessário acionar o jurídico humano para cada pergunta sobre o contrato.

Uma rede com cinquenta unidades em expansão acelerada que implementou esse tipo de sistema reduziu em sessenta por cento as dúvidas que chegavam ao jurídico humano e passou a revisar novos contratos em um dia, contra sete dias anteriores. O que emerge de toda essa análise como caminho para o segundo quadrimestre de 2026 é, em sua essência, uma sequência de decisões que qualquer executivo de franchising com clareza sobre prioridades consegue tomar e executar sem precisar de uma revolução tecnológica ou de um orçamento extraordinário. A primeira é a mais contraintuitiva: antes de contratar qualquer nova ferramenta de inteligência artificial, mapeie onde estão os dados da sua rede. CRM, WhatsApp, ERP, planilhas de operação e relatórios financeiros, tudo precisa ser localizado, auditado e organizado. Essa auditoria de dados, feita com honestidade e sem viés de confirmação, vai revelar que a maior parte dos problemas que a rede atribui à falta de tecnologia é, na verdade, um problema de organização de informação que precisa ser resolvido antes que qualquer tecnologia possa ser útil. A segunda decisão é tratar a consultoria de campo não como custo de overhead mas como produto estratégico central.

O consultor de campo é o ponto de maior alavancagem de toda a rede. É ele quem traduz a estratégia da franqueadora em rotina dentro da loja. É ele quem identifica o problema antes de virar crise. É ele quem leva a boa prática de uma unidade para as outras. Quando a rede trata o consultor como produto, ela investe em ferramentas que amplificam sua capacidade, define indicadores claros de sucesso da consultoria e cria estrutura de acompanhamento que garante que o plano de ação não morra na pasta compartilhada. A terceira é repensar o modelo de marketing local com seriedade. Setenta por cento do Fundo de Marketing construindo marca nacional é uma proporção que faz sentido para redes com mais de quinhentas unidades e alto nível de maturidade de marca. Para a maioria das redes, a proporção deveria ser reequilibrada, com muito mais recurso e atenção direcionados para o marketing de praça, com ferramentas que permitam ao franqueado executar campanhas no padrão da marca sem depender de aprovação da matriz para cada post. A quarta é monitorar a unidade no dia, não no mês. Isso não exige necessariamente um sistema sofisticado de inteligência artificial como ponto de partida. Exige, antes de mais nada, a definição de cinco a sete indicadores que sejam coletados diariamente para cada unidade e que sejam visualizados de forma que permita ao gestor regional identificar anomalias sem precisar fazer análise manual.

Quando esse painel simples existe e é usado com disciplina, a discussão sobre qual ferramenta de IA deve ser integrada em seguida passa a ser muito mais clara, porque o dado já está organizado e o gargalo real já está visível. Nesse contexto, iniciativas como a da FRANQ.IA, startup especializada na integração de inteligência artificial em redes de franquias e associada à Associação Brasileira de Franchising, ganham relevância não por serem únicas, mas por sistematizarem em método o que ainda é, na maior parte do setor, tentativa e erro. O valor não está na tecnologia em si, mas na metodologia de implementação que respeita a ordem correta das decisões: primeiro o dado, depois a ferramenta, depois a escala. A vantagem competitiva da inteligência artificial no franchising não está, hoje, reservada para as redes com mais recursos, com mais unidades ou com mais acesso a tecnologia de ponta. Está disponível para qualquer rede que tome três decisões na sequência certa: querer de verdade, entender onde a IA serve e onde ela não serve, e começar com uma dor real em vez de começar com uma intenção genérica.

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O franchising brasileiro tem tudo o que precisa para liderar a adoção de inteligência artificial no varejo e nos serviços na América Latina. Tem mercado, tem escala, tem uma cultura de empreendedorismo que já demonstrou, ao longo de décadas, capacidade de se reinventar. O que ainda falta é a decisão de tratar a organização dos dados e a integração da IA não como projeto de TI, mas como prioridade de negócio, com dono, com meta, com revisão mensal e com a disposição de medir resultado real em vez de acumular intenções no próximo slide. O diagnóstico está feito. Os dados estão disponíveis. A tecnologia existe e é acessível. A janela está aberta. E, no momento em que inteligência artificial se tornar commodity no setor, ela vai fechar para sempre.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.