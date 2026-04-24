Como a Inteligência Artificial pode ajudar (ou atrapalhar) o professor

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Em um momento de debates intensos sobre a valorização da carreira docente no Brasil, a Inteligência Artificial (IA) surge como uma nova força nas salas de aula. Ferramentas que criam textos, imagens e até planos de aula em segundos prometem revolucionar a rotina dos professores, mas também levantam preocupações sobre o futuro da educação.

A tecnologia se apresenta como uma poderosa assistente, capaz de otimizar tarefas que consomem um tempo precioso do educador. A ideia é que, ao delegar certas funções para a máquina, o professor possa se concentrar no que realmente importa: a interação humana e o acompanhamento pedagógico de cada aluno.

Leia Mais

Como a IA pode ser uma aliada

Uma das principais promessas é a automação de atividades repetitivas. A IA pode corrigir provas de múltipla escolha, verificar a originalidade de trabalhos para evitar plágio e organizar dados de desempenho dos estudantes. Isso libera o docente de uma carga burocrática significativa.

Outro ponto forte é a personalização do ensino. Com base nas dificuldades de cada aluno, sistemas inteligentes podem criar listas de exercícios e materiais de reforço específicos. Um estudante com dificuldade em frações, por exemplo, pode receber atividades focadas nesse tema, enquanto a turma avança em outros conteúdos.

A criação de materiais didáticos também se torna mais ágil. Um professor pode solicitar à IA que elabore uma apresentação de slides sobre o ciclo da água ou desenvolva um questionário interativo sobre a Revolução Francesa, adaptando o nível de complexidade para diferentes turmas.

Os desafios e os pontos de atenção

O principal receio está no uso indevido da tecnologia por parte dos alunos. A facilidade de gerar textos completos com ferramentas como o ChatGPT acende um alerta sobre o plágio e, principalmente, sobre o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de escrita.

A confiabilidade das informações é outra questão central. A IA pode gerar dados incorretos ou com visões enviesadas, conhecidos como "alucinações". Isso exige que o professor atue como um curador atento, verificando cada conteúdo antes de levá-lo para a sala de aula.

Além disso, a desigualdade no acesso à tecnologia é um obstáculo real. Escolas com menos recursos podem ficar para trás na adoção dessas ferramentas, ampliando o abismo educacional que já existe no país.

Diante desse cenário, o papel do professor não diminui, mas se transforma. Ele deixa de ser apenas o detentor do conhecimento para se tornar um mediador, ensinando os alunos a usar as novas ferramentas de forma ética, crítica e responsável. A tecnologia otimiza processos, mas a conexão humana, a empatia e a capacidade de inspirar continuam sendo exclusivas do trabalho docente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.