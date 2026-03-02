Direto de Vegas: o Franchising 4.0 e a "Era da margem de lucro"

Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.

Em 2020, quando apresentei ao mercado brasileiro o conceito de Franchising 4.0, muitos enxergaram a proposta como um exercício de futurismo. À época, falar de inteligência artificial aplicada à gestão de franquias parecia ousado demais para um setor ainda fortemente ancorado em planilhas estáticas, manuais extensos e visitas de campo baseadas em percepção subjetiva. O Brasil ainda discutia como digitalizar processos básicos. A palavra plataforma soava distante da realidade de redes regionais que lutavam para padronizar a operação entre vinte ou trinta unidades.

Seis anos depois, ao retornar da International Franchise Association, realizada em Las Vegas, a constatação é inequívoca. O futuro que parecia distante deixou de ser hipótese e tornou-se infraestrutura. A IFA 2026 não foi apenas uma convenção. Foi uma declaração institucional de que o franchising global entrou definitivamente na era da gestão exponencial.

O tema do encontro, Evolve, não foi escolhido por acaso. Evoluir deixou de ser uma escolha estratégica e tornou-se uma necessidade existencial. O franchising tradicional, sustentado por manuais de quinhentas páginas e auditorias presenciais com relatórios preenchidos à mão, atingiu seu limite estrutural. O que se viu nos corredores do Mandalay Bay Convention Center foi a consolidação de um novo paradigma. A franquia deixou de ser apenas um modelo de expansão e passou a ser uma arquitetura de dados, inteligência e governança distribuída.

O setor global de franquias movimenta, segundo dados da própria International Franchise Association, mais de 860 bilhões de dólares por ano apenas nos Estados Unidos, com mais de 800 mil unidades ativas. O impacto em empregos ultrapassa oito milhões de postos de trabalho diretos. Não se trata, portanto, de um nicho. Trata-se de um dos principais motores da economia contemporânea. E esse motor está sendo reconfigurado em tempo real.

A primeira grande ruptura observada em Las Vegas foi a consolidação da inteligência artificial como infraestrutura invisível. Em 2024, falávamos de chatbots e automação de atendimento como diferenciais. Em 2026, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta periférica e passou a ser a camada estrutural que sustenta decisões estratégicas. A discussão dominante não foi sobre automação de SAC. Foi sobre IA aplicada ao unit economics.

Redes globais apresentaram cases concretos de dynamic pricing em tempo real, ajustando preços de produtos com base na variação de custos logísticos, sazonalidade regional, comportamento do consumidor e elasticidade de demanda. Não se trata apenas de aumentar ticket médio. Trata-se de proteger margem operacional antes que a inflação invisível corroa o caixa do franqueado. Em um país como o Brasil, onde volatilidade cambial e pressão de custos são recorrentes, essa capacidade preditiva pode significar a diferença entre lucro e prejuízo.

A gestão preditiva tornou-se o novo padrão de excelência. Algoritmos cruzam dados de sell out, estoque, clima, eventos locais e tráfego urbano para antecipar demanda com precisão milimétrica. O franqueado deixa de operar no modo reativo e passa a trabalhar com cenários probabilísticos. Essa mudança altera a natureza do risco no franchising. O risco deixa de ser intuitivo e passa a ser mensurável.

Outro eixo central da IFA 2026 foi o upskilling contínuo. A educação corporativa, tradicionalmente baseada em treinamentos periódicos, foi substituída por sistemas de aprendizagem just in time. Sensores, dashboards inteligentes e plataformas integradas monitoram execução operacional e oferecem micro orientações em tempo real. O colaborador na ponta recebe feedback instantâneo sobre tempo de atendimento, padrão de montagem, desperdício ou performance de vendas. É a pedagogia da execução aplicada à operação diária.

Essa lógica reduz drasticamente a dependência de supervisões presenciais extensas. O franqueador não perde controle. Pelo contrário. Ele ganha visibilidade em escala. Cada unidade passa a ser um nó de uma rede inteligente, conectada por dados auditáveis. A consequência direta é aumento de padrão, redução de variabilidade e melhoria consistente de EBITDA médio.

Nesse contexto, uma das falas mais impactantes da convenção foi a de Kat Cole, executiva reconhecida por sua trajetória em grandes marcas globais. Sua provocação foi direta. Crescer nem sempre é adicionar. Muitas vezes é excluir. A economia da exclusão tornou-se um dos conceitos mais discutidos em Las Vegas. Simplificar portfólios, reduzir complexidade operacional, eliminar SKUs de baixa performance e repensar formatos físicos deixou de ser tendência e passou a ser estratégia central.

Redes que antes celebravam expansão acelerada agora priorizam densidade de resultado por unidade. O indicador mais observado não é mais apenas número de franquias abertas, mas EBITDA médio por operação, tempo de payback real e geração de caixa ajustada. Uma rede com cinquenta unidades altamente lucrativas e integradas tecnologicamente pode ter valuation superior a uma com duzentas unidades operando no limiar da rentabilidade.

Essa maturidade é reflexo de um mercado mais sofisticado. Fundos de private equity, investidores institucionais e family offices passaram a exigir previsibilidade baseada em dados. O franchising deixou de ser apenas uma narrativa de crescimento territorial e passou a ser uma tese de eficiência operacional escalável.

Outro tema sensível debatido em profundidade foi segurança jurídica. A discussão internacional sobre co employer, ou joint employer, preocupa o setor globalmente. A possibilidade de franqueadores serem enquadrados como co empregadores dos colaboradores das unidades franqueadas representa risco estrutural ao modelo. A liderança da International Franchise Association, sob condução de Matt Haller, tem atuado fortemente na defesa da autonomia do sistema de franquias.

O que chamou atenção foi a forma como tecnologia está sendo utilizada como instrumento de blindagem jurídica. Smart contracts baseados em blockchain permitem registrar padrões, auditorias e interações de forma transparente e imutável, sem caracterizar subordinação trabalhista direta. A tecnologia, nesse caso, não é apenas operacional. É institucional. Ela documenta, separa responsabilidades e fortalece a governança.

O perfil do franqueador também está mudando. O líder 4.0 não precisa ser programador, mas precisa compreender arquitetura de dados. Precisa saber interpretar dashboards, questionar métricas e estruturar indicadores de performance orientados a resultado. A liderança intuitiva, baseada apenas em feeling, tornou-se insuficiente. A liderança contemporânea é analítica e humana ao mesmo tempo.

Há uma percepção equivocada de que tecnologia desumaniza relações. O que se observou em Las Vegas foi o oposto. Ao automatizar tarefas repetitivas, a tecnologia libera tempo para que franqueadores e franqueados foquem na experiência do cliente e na liderança de pessoas. A humanização passa a ser estratégica, não operacional.

O ESG também ganhou nova dimensão. Sustentabilidade deixou de ser discurso de marketing e passou a ser engenharia de eficiência. Softwares que monitoram consumo energético, desperdício de insumos e rastreabilidade de cadeia de suprimentos reduzem custo operacional e impacto ambiental simultaneamente. Em mercados sensíveis a preço, eficiência de recursos torna-se vantagem competitiva direta.

O Brasil tem particular potencial nesse cenário. Somos um dos cinco maiores mercados de franquias do mundo, com mais de três mil marcas e centenas de milhares de unidades ativas. Minas Gerais, especificamente, possui tradição empreendedora robusta e cultura de gestão conservadora, focada em caixa. A integração entre prudência financeira e inteligência tecnológica pode posicionar redes brasileiras como protagonistas globais.

O Franchising 4.0 não é sobre tecnologia pela tecnologia. É sobre capacidade de adaptação contínua. É sobre transformar dados em decisões e decisões em vantagem competitiva. É sobre substituir improviso por método, subjetividade por métrica e expansão desordenada por crescimento sustentável.

Ao caminhar pelos corredores do Mandalay Bay, ficou evidente que a convergência entre inteligência artificial, governança jurídica, eficiência operacional e liderança analítica não é tendência. É padrão emergente. O franchising global entrou na fase da maturidade exponencial. Quem compreender essa transição terá capacidade de competir em qualquer mercado. Quem resistir ficará restrito a nichos cada vez menores.

O manifesto do Franchising 4.0 é, portanto, um chamado à responsabilidade estratégica. Não basta abrir unidades. É preciso construir plataformas vivas de dados e inteligência. Não basta crescer. É preciso crescer com margem, previsibilidade e governança. Não basta adotar tecnologia. É preciso redesenhar o modelo de gestão a partir dela.

Las Vegas 2026 não foi apenas um evento. Foi um divisor de águas. O futuro do franchising já não é uma promessa distante. Ele está sendo implementado agora, em tempo real, por redes que entenderam que evolução não é opcional. É condição de sobrevivência.

Para o empresário mineiro, para o franqueador brasileiro, para o investidor global, a mensagem é clara. A maturidade da gestão exponencial chegou. O amanhã já começou. E no franchising contemporâneo, ficar parado não significa estabilidade. Significa regressão.

