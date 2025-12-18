Assine
overlay
Início Lucien Newton
Lucien Newton
Lucien Newton
Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.
FRANCHISING 4.0

De pequeno negócio a grande rede: o poder do franchising

Franchising permite crescer com escala, marca forte e menor risco, transformando pequenos negócios em grandes redes por meio de parcerias estratégicas

Publicidade

Mais lidas

Lucien Newton
Lucien Newton
Colunista
Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.
18/12/2025 07:03

compartilhe

SIGA NO google news
x
O franchising transforma estratégia em escala, crescimento em parceria e visão em legado empresarial - (crédito: Imagem gerada por inteligência artificial/Acervo Estado de Minas)
O franchising transforma estratégia em escala, crescimento em parceria e visão em legado empresarial crédito: Imagem gerada por inteligência artificial/Acervo Estado de Minas

O franqueamento consiste na expansão de um negócio por meio do licenciamento de marca, know how e processos a empreendedores independentes, os franqueados, que passam a operar unidades do negócio em outras localidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em contrapartida, o franqueador oferece um modelo testado, suporte contínuo, transferência de conhecimento e o direito de uso de uma marca já estruturada, recebendo taxas iniciais e royalties.

Essa relação cria um mecanismo de crescimento colaborativo, no qual o sucesso de um se conecta diretamente ao sucesso do outro. Grandes marcas globais que hoje fazem parte do cotidiano das pessoas começaram como pequenos empreendimentos locais e alcançaram escala internacional justamente por meio do franchising, demonstrando que o modelo não é apenas uma estratégia de expansão, mas uma verdadeira alavanca de transformação empresarial para pequenas e médias empresas.

Leia Mais

No cenário atual, o franchising demonstra uma robustez impressionante, mesmo em contextos econômicos desafiadores. O setor segue crescendo em faturamento, geração de empregos e abertura de novas unidades, superando muitas vezes o desempenho médio da economia tradicional. Esse crescimento não ocorre apenas em um segmento específico, mas se distribui por centenas de áreas diferentes, que vão da alimentação aos serviços, da saúde à educação, do varejo às soluções empresariais.

Essa diversidade mostra que o franchising não é um fenômeno restrito, mas um modelo adaptável a diferentes realidades de mercado, capaz de absorver inovações, responder a mudanças no comportamento do consumidor e manter sua relevância ao longo do tempo. Mais do que números expressivos, o que sustenta o franchising é sua capacidade de se reinventar, mantendo a padronização necessária sem perder a flexibilidade local que torna cada unidade competitiva em sua região.

Para empreendedores de pequenas e médias empresas e executivos que avaliam entrar nesse universo, as vantagens estratégicas do franchising são evidentes. Uma das mais relevantes é a possibilidade de expandir com menor necessidade de capital próprio. Diferentemente da abertura de unidades próprias, em que todo o investimento recai sobre a empresa, no franchising o franqueado assume os custos de implantação e operação da unidade. Isso permite uma expansão mais rápida e pulverizada, sem endividamento excessivo e sem diluição societária. Além disso, o modelo promove uma operação descentralizada, na qual cada unidade é gerida por um empreendedor local diretamente interessado no sucesso do negócio. O franqueador deixa de ser um gestor operacional de lojas para se tornar um estrategista do sistema, focado em expansão, inovação, fortalecimento da marca e suporte à rede.

Outro benefício relevante está no fortalecimento da marca. À medida que novas unidades são abertas, a presença da marca se amplia, o reconhecimento cresce e o impacto das ações de marketing se torna mais significativo. O esforço coletivo de divulgação, somado ao engajamento local dos franqueados, gera um efeito de escala que dificilmente seria alcançado por um negócio isolado. O risco também passa a ser compartilhado, já que eventuais dificuldades de uma unidade específica não comprometem diretamente a saúde financeira da franqueadora. Esse equilíbrio entre crescimento acelerado e diluição de riscos explica por que tantas empresas enxergam no franchising um caminho mais seguro e eficiente para escalar seus negócios.

No entanto, transformar um negócio em franquia exige preparo, disciplina e visão estratégica. O primeiro ponto fundamental é ter um modelo comprovado, financeiramente saudável e replicável. Não basta ter um bom produto ou serviço, é necessário possuir processos bem definidos, resultados consistentes e uma proposta de valor clara que diferencie a marca em um mercado cada vez mais competitivo. Franquear um negócio sem essa base sólida tende a multiplicar fragilidades em vez de gerar crescimento sustentável. A capacidade de escalar com consistência é outro fator decisivo. O grande desafio do franchising é permitir que terceiros reproduzam o sucesso da unidade original mantendo o mesmo padrão de qualidade. Isso só é possível com treinamento estruturado, manuais operacionais claros, sistemas de gestão integrados e suporte contínuo. A experiência do cliente precisa ser previsível e confiável em qualquer unidade da rede, pois é essa consistência que sustenta a credibilidade da marca.

Leia Mais

A escolha dos franqueados também desempenha um papel central no sucesso do sistema. Franqueados não são apenas investidores, mas representantes diretos da marca. Selecionar parceiros alinhados aos valores, com perfil empreendedor e capacidade de execução, é essencial para preservar a reputação da rede. Da mesma forma, criar uma cultura de cooperação, comunicação aberta e senso de pertencimento fortalece o engajamento e estimula o crescimento conjunto. Quando o franqueado se sente parte de um projeto maior, ele tende a cuidar melhor da operação, inovar dentro dos limites do sistema e contribuir ativamente para a evolução da rede.

Do ponto de vista do franqueador, é indispensável adotar uma mentalidade de longo prazo. Tornar-se franqueador significa entrar em um novo negócio, que é o negócio de estruturar, vender e sustentar franquias. Os sistemas mais bem sucedidos não são construídos com pressa ou com foco exclusivo em ganhos imediatos, mas com planejamento, aprendizado contínuo e investimento consistente em suporte e melhoria dos processos. Franquear não é um atalho para enriquecimento rápido, mas um caminho estruturado de crescimento sólido. Essa visão exige paciência, capacidade de ouvir a rede e compromisso genuíno com o sucesso dos parceiros.

A inovação contínua completa esse conjunto de fatores críticos. O franchising moderno não pode se dar ao luxo de estagnar. A adoção de novas tecnologias, a atualização de modelos operacionais e a adaptação às mudanças nos hábitos de consumo são essenciais para manter a competitividade. Redes que lideram seus segmentos são aquelas que antecipam tendências, oferecem ferramentas modernas aos franqueados e evoluem constantemente sua proposta de valor. Ao mesmo tempo, o foco no sucesso do franqueado deve ser permanente. Quando o franqueado prospera, a rede prospera. Decisões estratégicas que priorizam a rentabilidade, a sustentabilidade e a satisfação dos franqueados criam um ciclo virtuoso de crescimento, fortalecendo a marca e atraindo novos parceiros de forma orgânica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em síntese, o franchising é um modelo de crescimento capaz de levar pequenas empresas a patamares nacionais ou globais, sem perder sua essência empreendedora. Ele combina estratégia, colaboração e escala de uma forma única, permitindo que o crescimento seja compartilhado. Para empreendedores e executivos que avaliam esse caminho, a mensagem é clara: as oportunidades são amplas, mas exigem planejamento, estrutura e compromisso. Avaliar a maturidade do negócio, investir em processos, cultivar relações de confiança e manter uma visão de longo prazo são passos indispensáveis. Cada unidade franqueada representa uma extensão viva da marca e, ao cuidar da saúde da rede, o franqueador constrói não apenas um negócio maior, mas um legado. Crescer por meio do franchising é crescer junto com outras pessoas, compartilhando resultados, desafios e conquistas, e é justamente essa capacidade de multiplicar sucesso que transforma um pequeno negócio local em uma grande rede de impacto duradouro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

comercio franchising negocios

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay