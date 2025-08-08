Minas Gerais acelera no franchising

Com mais de duas décadas de experiência dedicada ao universo das franquias em empresas como Localiza, Maple Bear e Dia Supermercados. e agora, como VP de Consultoria do Ecossistema 300.

Minas Gerais vive um momento estratégico de transformação econômica, despontando como novo polo do franchising no país. O recente Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Governo do Estado para fomentar o setor de franquias reforça esse cenário, criando um ambiente favorável que atrai grandes redes em busca de inovação e expansão regional.

Nesse contexto, destaca-se a entrada do Ecossistema 300 Franchising em Belo Horizonte – movimento que representa muito mais do que uma inauguração isolada, mas sim um marco de desenvolvimento empresarial para Minas Gerais. A combinação entre políticas públicas de incentivo e a chegada do maior player privado do franchising nacional pavimenta o caminho para um ciclo virtuoso de crescimento, geração de empregos e modernização do empreendedorismo no estado.



Minas Gerais consolidou-se como o quarto maior mercado de franquias do Brasil, respondendo por cerca de 9% de todo o faturamento e unidades franqueadas do país. O estado movimentou R$ 23,6 bilhões em 2023, um crescimento de 12,7% em relação a 2022, e atualmente gera em torno de 150 mil empregos diretos no setor. Redes originárias de Minas já figuram entre as maiores do país – por exemplo, a Localiza e a EMIVE destacam-se no ranking nacional de franquias, evidenciando o potencial do empreendedorismo local.

Alguns números recentes ilustram a força do franchising mineiro: faturamento de R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025, com alta de 7,1% sobre o mesmo período de 2024. Este montante equivale a 8,5% do faturamento nacional do setor no trimestre. Minas conta com 18.191 franquias ativas, ante 17.491 um ano antes – expansão de 4%. São cerca de 154 mil postos de trabalho diretos ligados a franquias no estado, alta de 3,1% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Cerca de 9% de todas as unidades franqueadas e empregos do franchising brasileiro estão em Minas Gerais, reforçando a relevância do estado no cenário nacional.

Além dos volumes expressivos, Minas vem apresentando crescimento acima da média. Nos últimos anos, o estado tem impulsionado os números do franchising brasileiro: em 2024, enquanto o faturamento do setor no país cresceu cerca de 13%, Minas Gerais registrou alta em torno de 21%. A expectativa para 2025 é novamente de desempenho superior – projeta-se crescimento entre 13% e 14% no estado, frente a uma média nacional estimada em torno de 10%. Esse dinamismo coloca Minas em posição de destaque e atratividade para redes em expansão, consolidando sua imagem como um terreno fértil para novos negócios de franquia.

O Governo de Minas Gerais e a Associação Brasileira de Franchising (ABF) formalizaram uma parceria histórica para desenvolver o mercado de franquias no estado. A assinatura do acordo – realizada em março de 2025 no Auditório JK, Cidade Administrativa, com a presença de autoridades, franqueadores e franqueados – marcou a criação de um Grupo de Trabalho conjunto voltado a fortalecer e expandir o setor. Essa cooperação inédita, primeira do gênero entre a ABF e um governo estadual, tem objetivos claros de melhorar o ambiente de negócios para franqueadores e franqueados mineiros, abrindo oportunidades em várias frentes.

A iniciativa prevê ações coordenadas como capacitação profissional, oferta de cursos, treinamentos e programas de qualificação para empreendedores e trabalhadores do segmento de franquias; criação de linhas de financiamento com taxas atrativas para apoiar franqueados na expansão de suas operações em solo mineiro; concessão de benefícios tributários direcionados a multifranqueados de outros estados que desejam investir em Minas, tornando a região mais atrativa para a entrada de novas redes.

Essas medidas estratégicas, delineadas no plano de trabalho do acordo, buscam destravar investimentos e acelerar o crescimento sustentável do setor de franquias em Minas. Entre as iniciativas, destaca-se o acesso facilitado a financiamento para franqueados locais com condições especiais de juros e a isenção de impostos para grandes operadores de franquias de fora que se estabeleçam no estado. O impacto positivo esperado se estende por toda a cadeia produtiva do franchising, beneficiando não apenas franqueadores e franqueados, mas também seus colaboradores, fornecedores e a economia mineira como um todo. Com isso, Minas Gerais reforça sua posição como destino promissor para investimentos em franquias – um setor que já apresenta índices de crescimento superiores à média nacional.

Autoridades e lideranças do setor ressaltam o alcance da parceria público-privada. O governador Romeu Zema, cuja família atua no ramo de franquias há mais de cem anos, enfatizou que o franchising é fundamental na geração de empregos e no desenvolvimento econômico – pilares de sua gestão estadual. Já Antonio Bortoletto, Diretor Regional da ABF, celebrou o convênio como um divisor de águas para o franchisising mineiro.

Em sintonia com esse ambiente favorável, o Ecossistema 300 Franchising – uma das maiores potências do franchising brasileiro – inaugurou sua terceira sede no país em Belo Horizonte. Instalado no histórico Edifício Santa Maria, símbolo do comércio mineiro no coração da capital, o novo espaço de aproximadamente 500 m² foi concebido para abrigar mais de 100 colaboradores e atuar como um polo avançado de aceleração de negócios. A chegada à Minas Gerais está alinhada à meta de expansão da 300 Franchising, que ambiciona se tornar o maior ecossistema de franquias do mundo até 2035.

Segundo Leonardo Castelo, CEO e cofundador da 300 Franchising, a escolha de Belo Horizonte como nova base é estratégica e visionária: “Nossa chegada a Belo Horizonte não é uma expansão comum, é um movimento cirúrgico de domínio estratégico. Estamos estruturando fortalezas pelo Brasil e pelo mundo, e Minas Gerais é um dos territórios mais promissores de expansão”.

O novo escritório mineiro foca em duas frentes principais de operação. A primeira é a vertical Scale-Up, dedicada a acolher e acelerar franquias emergentes – redes ainda em estágio inicial que, com metodologia e investimento adequados, podem se transformar em organizações robustas prontas para escalar. A segunda é a vertical de Consultoria, voltada a apoiar empresas (mesmo as fora do modelo de franquias) a crescer com gestão profissional, método e foco em resultados.

Além das operações internas, a partir da nova sede em BH o ecossistema 300 coordena programas de imersão, capacitações, mentorias e visitas técnicas, recebendo empreendedores de todo o Brasil interessados em conhecer de perto o método de aceleração que já impulsionou marcas líderes em 18 segmentos de mercado. A iniciativa conecta Minas Gerais a uma rede nacional e internacional de inovação em franchising, fortalecendo a troca de conhecimento e boas práticas.

Vale destacar que o Ecossistema 300 Franchising possui um portfólio de mais de 90 marcas sócias e, desde sua fundação em 2019, já vendeu 11,7 mil unidades franqueadas, formatou mais de 900 redes e gerando mais de 45 mil empregos através das franquias aceleradas. Atualmente, a empresa implanta em média 200 novas operações franqueadas a cada mês no país, consolidando-se como um dos principais players do franchising nacional. Esses números dão a dimensão do que a presença da 300 Franchising pode representar para o cenário mineiro: acesso a capital intelectual, metodologias comprovadas e uma plataforma estabelecida de crescimento.

A vinda do maior ecossistema de franquias do país para Minas Gerais chega em momento oportuno e promete gerar um impacto positivo direto no ecossistema empreendedor local. A nova base da 300 Franchising em Belo Horizonte funcionará não apenas como escritório, mas como um hub de desenvolvimento de franquias. Estão previstos no local eventos, imersões, workshops, mentorias e capacitações para empreendedores de todo o Brasil, com foco especial nos mineiros, difundindo conhecimento de ponta sobre expansão de negócios. Com esse suporte, a expectativa é transformar negócios locais em grandes redes nacionais e internacionais, alavancando empresas regionais a um novo patamar de profissionalização e crescimento escalável.

Entre as marcas já aceleradas pelo Ecossistema 300, destacam-se exemplos de inovação nos modelos de negócio, como a Fast Tennis, Ecoville e DoctorFit – todas são lideres em seus mercados e estão ampliando sua presença de mercado com o suporte da 300 Franchising. Esses cases ilustram a variedade de setores atendidos e a capacidade da aceleradora em identificar e impulsionar oportunidades promissoras. “Acreditamos que franquia é o modelo mais responsável de empreender, porque une método, suporte, escalabilidade e impacto. É isso que estamos trazendo para Minas – um negócio de sucesso que pode transformar vidas”, afirma Vinicius Barreto, vice-presidente da Scale-Up do Ecossistema 300 Franchising.

Essa visão reforça o compromisso não apenas com resultados financeiros, mas também com o impacto social positivo do franchising, ao disseminar conhecimento e gerar oportunidades de empreendedorismo orientado e bem-sucedido. Em síntese, mais do que números, a aproximação entre poder público e grandes players privados do franchising está trazendo para Minas Gerais um novo mindset de crescimento, gestão e inovação. De um lado, o Governo oferece bases sólidas – capacitação, crédito facilitado e incentivos – para atrair e sustentar redes de franquias. Do outro, um ecossistema como o 300 Franchising aporta experiência, metodologia e ambição global.

A convergência dessas forças aponta para um horizonte em que o empreendedorismo mineiro estará mais robusto e preparado para os desafios do mercado 4.0, com negócios nascendo locais, mas já estruturados para conquistar o Brasil e o mundo. Minas Gerais, ao que tudo indica, entra definitivamente no mapa das franquias de ponta, colhendo os frutos dessa união entre cooperação pública e inovação privada.

