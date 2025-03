Formatação de franquias impulsiona negócios no Brasil

A formatação de franquias tem se consolidado como um dos caminhos mais eficazes para empresas que buscam expansão estruturada e escalabilidade. Nesse contexto, a Zanon Expand tem atuado como uma facilitadora para empreendedores que desejam transformar seus modelos de negócio em redes franqueadas. A empresa realiza imersões voltadas para capacitação, oferecendo suporte estratégico para aqueles que almejam crescimento sustentável e lucrativo.

O setor de franquias no Brasil tem mostrado crescimento significativo nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento movimentou mais de R$ 273 bilhões em 2024, refletindo o potencial do modelo como alternativa para empreendedores que desejam expandir com menos riscos.

O processo de formatação e crescimento das franquias



A transição de um negócio para um modelo de franquia exige planejamento, estruturação e estratégia. O processo envolve desde a documentação legal e padronização operacional até o desenvolvimento de suporte para franqueados. Segundo Gustavo Zanon, um dos especialistas à frente do Grupo Zanon, “formatar um negócio não significa apenas replicar um modelo, mas criar uma base sólida para expansão, garantindo que cada franqueado tenha as ferramentas necessárias para o sucesso”.

As imersões promovidas pelo Grupo Zanon e pela Zanon Expand contam com a liderança de especialistas em franchising, incluindo Reinaldo Zanon, Gustavo Zanon, Leonardo Cannizza, Jefferson Goulart e Nilton Dias. Durante esses encontros, empreendedores têm acesso a orientações detalhadas sobre modelo de expansão, captação de investidores e desafios do franchising.

Jefferson Goulart destaca a importância do planejamento: “Expandir através de franquias requer mais do que apenas um modelo de negócio lucrativo. É fundamental ter uma estrutura bem definida para que a rede cresça com sustentabilidade”.

O impacto das imersões para empresários



Os eventos de imersão têm sido uma ferramenta de desenvolvimento para empresas que desejam escalar suas operações. Durante essas sessões, os participantes recebem insights sobre boas práticas de gestão, desafios do mercado e tendências do setor de franquias.

Para Leonardo Cannizza, a experiência no franchising é um diferencial importante para orientar novos franqueadores. “Muitos empreendedores têm um excelente produto ou serviço, mas não sabem como transformar isso em uma rede de franquias bem-sucedida. Nosso papel é guiar esse processo com estratégias testadas e validadas”, explica.

Já Nilton Dias reforça que o crescimento de uma franquia deve ser sustentável: “A expansão acelerada sem um modelo de suporte eficiente pode comprometer toda a rede. Trabalhamos para garantir que cada novo franqueado tenha uma estrutura consolidada para operar”.

Tendências e oportunidades no mercado de franquias



Com a busca crescente por modelos de negócio estruturados, iniciativas como as imersões do Grupo Zanon e da Zanon Expand oferecem um caminho para aqueles que desejam transformar suas marcas em franquias e garantir uma expansão bem planejada.

“O franchising é uma ferramenta poderosa para quem deseja crescer de forma segura. Nosso objetivo é fornecer a base necessária para que os empresários possam escalar seus negócios sem comprometer a qualidade e a rentabilidade”, conclui Reinaldo Zanon.

A formatação e expansão de franquias continuarão sendo uma estratégia relevante para o mercado, permitindo que marcas de diferentes segmentos alcancem novos territórios e consolidem sua presença em um ambiente cada vez mais competitivo.

