IA está impactando no crescimento do setor de franquias

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias registrou um aumento nominal de 15,8% no primeiro semestre de 2024, chegando a um faturamento de mais de R$ 121 bilhões, ante R$ 105 bilhões no mesmo período de 2023. Saúde, Beleza e Bem-Estar (21,7%), Alimentação - Food Service (16,4%) e Casa e Construção (15,1%) foram os segmentos que mais cresceram no período.



Para Guilherme Reitz, CEO da plataforma de gestão de negócios Yungas, a expansão do setor pode se tornar ainda maior com o uso da inteligência artificial. Ele explica que essa tecnologia pode não apenas aumentar a eficiência das operações, mas também oferecer um suporte estratégico que pode ser decisivo para o crescimento e a competitividade das redes de franquias.



“Uma das principais utilizações da IA no setor de franquias é na análise de dados e performance. Isso permite que as redes coletem, analisem e interpretem grandes volumes de informações, sendo possível monitorar o desempenho das unidades de forma mais precisa, identificar padrões de sucesso e tomar decisões embasadas em dados concretos”, pontua o empresário.



Uma pesquisa realizada pela McKinsey, e publicada pela CNN Brasil, aponta que 72% das empresas do mundo já adotaram essa tecnologia em 2024. O número mostra um avanço significativo se comparado aos 55% registrados no ano anterior. “A IA está sendo amplamente utilizada na personalização de marketing. Por meio do entendimento do comportamento dos consumidores, é possível criar campanhas mais direcionadas e personalizadas, aumentando a taxa de conversão e engajamento do público”, diz Reitz.



“No âmbito operacional, a IA auxilia na automação de processos, como a gestão de inventário, o atendimento ao cliente via chatbots e o agendamento de pedidos, o que pode reduzir custos e melhorar a eficiência”, avalia o empresário.



Em meio a cada vez mais investimento das companhias no desenvolvimento dessa tecnologia, 65% das empresas dizem ter ampliado seus orçamentos para a implementação da inteligência artificial em suas operações. É o que aponta um estudo realizado pela Randstad, noticiado também pela CNN Brasil.



“Franqueadores e franqueados podem utilizar ferramentas de Inteligência Artificial de diferentes maneiras para otimizar suas operações e estratégias. Os franqueadores podem usar a IA para melhorar suas estratégias de expansão, identificando os locais ideais para abrir novas unidades e monitorar o desempenho da rede de forma mais eficiente. Já os franqueados podem automatizar processos internos, como a gestão de estoque, otimizar o atendimento ao cliente com o uso de chatbots que funcionam 24/7, e utilizar dados para ajustar suas estratégias de vendas e marketing local”, explica o CEO.



Dados da ABF apontam ainda uma variação positiva nas operações de franchising no País. Apenas no segundo trimestre de 2024, o setor registrou um acréscimo de 4.273 operações, totalizando 193.151. De acordo com a base pesquisada, foram abertas 4,3% mais franquias e encerradas 1,6%, com saldo positivo de 2,7%.



O CEO da Yungas ressalta que o mercado do franchising ainda é muito tradicional no uso de IA, mas que é imprescindível acompanhar essas mudanças e olhar para a inovação dentro do seu modelo de negócio. “Dessa forma, a IA torna-se uma ferramenta poderosa tanto para a expansão e suporte dos franqueadores quanto para a operação eficaz e lucrativa dos franqueados.”



