Franquia abre as portas para quem quer atuar como leiloeiro

O setor de leilões no Brasil passa a contar com um novo modelo de franquia voltado à formação e operação de profissionais interessados em atuar como leiloeiros ou consultores especializados. A iniciativa parte da E-Lance, empresa com atuação nacional no segmento de leilões judiciais e extrajudiciais, e tem como objetivo ampliar o acesso de empreendedores ao mercado por meio de uma estrutura digital, treinamento técnico e suporte jurídico.



Além do modelo de franquia, a E-Lance tem desenvolvido treinamentos específicos para a capacitação de novos leiloeiros, arrematantes, advogados e investidores que desejam atuar de forma profissional no setor. Os cursos abordam desde fundamentos jurídicos e operacionais até estratégias de análise de oportunidades em leilões judiciais e extrajudiciais.



A proposta contempla investimento inicial reduzido e a possibilidade de operação integralmente em home office, características que viabilizam a entrada de novos agentes no setor, tradicionalmente restrito a profissionais com formação jurídica ou relacionamento com cartórios e varas judiciais. A franquia é estruturada para atender pessoas com perfil empreendedor, mesmo sem experiência prévia no setor.



A atuação do franqueado envolve quatro frentes principais: divulgação e organização de leilões por meio de um portal nacional; formação de novos profissionais por meio da escola de leilões; consultoria a investidores interessados em arrematar bens; e intermediação em operações de compra e venda por meio de um fundo estruturado.



“Com estrutura técnica, suporte jurídico e formação contínua, é possível atuar com segurança no setor de leilões. O franqueado recebe treinamento completo, além de ferramentas digitais exclusivas para gerir processos do início ao fim”, explica Jerônimo Pompeu de Souza, fundador da E-Lance.



A empresa já organizou centenas de leilões em diferentes regiões do país e atua como consultoria em processos envolvendo imóveis, veículos e ativos diversos. A nova fase da operação tem como foco a expansão territorial e a criação de uma rede nacional de especialistas com atuação ética e capacitada.



Mais informações estão disponíveis no site: www.e-lance.com.br ou pelo telefone (12) 98297-6468.

