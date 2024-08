Estima-se que 10.500 atletas competirão em 329 eventos em 32 esportes diferentes nas Olimpíadas de Paris. Em tempos onde se discute amplamente as questões relativas à "Diversidade" em geral e muitas empresas ainda discriminam os profissionais ditos 50+, a idade não parece ser um obstáculo nessas Olimpíadas. A idade não nos define, são apenas números. Por mais clichê que o ditado possa ser, é definitivamente verdade para alguns que competem nestas Olimpíadas de 2024, graças à experiência que acumularam em suas trajetórias.



O esporte de elite geralmente rima com juventude. Aquele momento, entre as idades de 20 e 30 anos, quando a velocidade, a força e o talento estão no auge, pode resultar em ótimas performances. Os nadadores estão no seu melhor por volta dos 20 anos. No atletismo, o limite seria em torno de 27 anos, quando se trata das distâncias mais curtas. A situação é bem diferente quando se trata de eventos que dependem de resistência, experiência e habilidades mais refinadas.



Os esportes olímpicos em que os atletas melhoram com a idade são:



Esportes equestres

Se há um esporte em que quarenta, cinquenta e até sessenta anos são legião, é andar a cavalo, onde não é preciso força e sim muita destreza, sutileza e muito instinto para ver o problema chegando a uma fração de segundo antes de acontecer.



Maratona

O desempenho é complexo, há uma infinidade de componentes que entram em jogo no desempenho. Nos esportes de resistência, a experiência entra em jogo e o desenvolvimento de um atleta que leva anos, é bem provável encontrar alguém um pouco mais velho.



Golfe

Healthtec: uma alternativa às altas mensalidades dos planos de saúde



Possui disciplinas esportivas em que as demandas em termos de força muscular são menos importantes. Nessas disciplinas, a experiência de praticar ou competir o esporte há vários anos no campo com o golfista compensa outras habilidades motoras de força ou potência. Há também, o que poderia ser chamado de força mental, que é aprimorada algumas vezes ao longo dos anos.



Esgrima

Experiência também pode desempenhar um papel importante em esportes como esgrima ou golfe. As habilidades motoras finas são importantes e são desenvolvidas ao longo de um grande número de anos. Habilidades de tomada de decisão e percepção visual podem compensar uma força ou potência devido a idade.



Evento de tiro

Preconceito é caretice: basta de piadas e comportamentos racistas



O atleta e medalhista mais velho a competir na história dos Jogos Olímpicos é Oscar Swahn, da Suécia. Aos 72 anos, ele venceu a competição de tiro por equipe nas Olimpíadas de Antuérpia em 1920.



O chinês Zheng Haohao é o atleta mais jovem nos Jogos de Paris. Aos 11 anos e 11 meses, o skatista competiu no evento do parque junto de Andy Macdonald, Grã-Bretanha, de 50 anos. A atleta mais velha a viajar para as Olimpíadas de 2024 é a estrela equestre australiana Mary Hanna, 69 anos, cerca de quatro meses antes de seu 70º aniversário. Ela ainda não ultrapassará a atual atleta olímpica mais velha, a ciclista a britânica Lorna Johnstone, que competiu nos Jogos de Munique 1972 aos 70 anos e cinco dias. O atleta mais velho dessa Olímpiada, Juan Antonio Jimenez Cobo, da Espanha, 65 anos, também é do hipismo.



Junto com Mary Hanna, Juan Antonio Jimenez Cobo e Andy Macdonald, estes são outros atletas olímpicos mais velhos em Paris, juntamente com o evento em que estarão competindo:



•Meghan Musnicki, equipe dos EUA, remo: 41 anos

•Diana Taurasi, equipe dos EUA, basquete feminino: 42 anos

•Timo Boll, Alemanha, tênis de mesa: 43 anos

•Malindi Elmore, Canadá, atletismo: 44 anos

•Nino Salukvadze, Geórgia, tiro: 55 anos

•Carl Hester, Grã-Bretanha, hipismo: 57 anos

•Laura Kraut, equipe dos EUA, hipismo: 58 anos

•Steffen Peters, equipe dos EUA, hipismo: 59 anos

•Mario Deslauriers, Canadá, hipismo: 59 anos

•Jill Irving, Canadá, hipismo: 61 anos

•Pius Schwizer, Suíça, hipismo: 61 anos

•Rolf-Göran Bengtsson, Suécia, hipismo: 62 anos



Esperamos que os profissionais de recursos humanos, que estabelecem idades limite para os seus colaboradores aposentando-os compulsoriamente, via de regra, quando atingem a maturidade, se espelhem nesse exemplo das Olimpíadas. Jovem ou velho, não faz diferença, se você está em forma e saudável, pode continuar.