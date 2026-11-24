Jornalista e curadora de eventos literários no Brasil, escreve sobre corpos dissidentes. Criadora do Margens, projeto que difunde conteúdo sobre mulheres periféricas na escrita.

O primeiro mapa mineralógico que conheci não estava num livro de geografia, mas sim na porta de casa. Minha rua se chama Caldasita - um minério rico em zircônio, característico do planalto de Poços de Caldas, que pode conter elementos naturalmente radioativos, como urânio e tório - e ela não é a única a levar este nome no planalto do Sul de minas.



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A três ruas de uma mineradora, aprendi os nomes dos minérios antes mesmo de compreender o que significava arrancá-los da terra. Riscava o chão de terra batida e descobria que o mundo, por baixo dos nossos pés, tinha outras cores. Havia uma espécie de encantamento infantil naquela descoberta e eu ainda não sabia que aquilo que coloria o chão da minha infância era também o que fazia homens, em lugares muito distantes dali, enriquecerem - cabe aqui, inclusive, aquele deja vù do caso do Césio-137 em Goiânia na década de 1980, que era bonito demais para ser radioativo e matar tanta gente e arruinar a vida de tantas outras.

Demorei a compreender que a geografia da minha infância era também uma geografia do poder. Cresci sobre uma riqueza que nunca me pertenceu e sob um risco que ninguém se ofereceu para dividir comigo.

Quando o desastre de Mariana aconteceu, em 2015, e Brumadinho aconteceu, em 2019, não assisti àquelas imagens apenas como jornalista ou como mineira. Assisti como alguém que também morava perto da mineração. A lama que entrava pela televisão tinha, para mim, a possibilidade de um endereço conhecido. O medo de uma barragem estourar e levar tudo deixou de pertencer ao campo das hipóteses mais remotas e passou a ocupar um cômodo da casa. Um cômodo invisível, pelo qual não se paga IPTU, mas que custa caro à saúde.



Há uma diferença brutal entre acompanhar uma tragédia ambiental e reconhecer nela a possibilidade do seu próprio futuro.



Agora, escrevo a cerca de 300 metros de uma área destinada à exploração de terras raras. Quarenta anos depois de aprender os nomes dos minérios nas ruas do bairro, preciso aprender sobre lixiviação, argilas iônicas, sulfato de amônio, radionuclídeos, outorgas, bacias hidrográficas e protocolos de consulta a povos tradicionais.



E vejam vocês, eu só queria estar escrevendo literatura. Mas a mineração também sequestra o nosso tempo e ficcionaliza a realidade de um jeito brutal, sem mágica nesse realismo. Obriga-nos a estudar para defender o direito de continuar existindo onde existimos. Em alguma bolsa de valores, aquilo que me tira o sono é motivo de celebração.



A privatização da riqueza e a socialização do medo



O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras. São 17 elementos químicos disputados por sua aplicação em tecnologias como motores elétricos, equipamentos eletrônicos, turbinas eólicas e sistemas militares. O mundo precisa dos nossos minerais. O problema é que, aparentemente, não precisa de nós.



Publicado em novembro de 2026, o estudo Controle estrangeiro e transparência das empresas de minerais críticos e estratégicos no Brasil, realizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) em parceria com o Centro Internacional de Transparência e Pesquisa em Fiscalidade Corporativa (Cictar), ajuda a desmontar a narrativa de que a exploração dessas riquezas representa, necessariamente, uma oportunidade de enriquecimento para o país.



Das 27 grandes mineradoras analisadas, 14 possuem controle majoritário estrangeiro. As oito companhias com ativos relevantes de terras raras identificadas no levantamento são controladas por capital estrangeiro. Apenas sete das 27 empresas divulgam demonstrações financeiras específicas sobre suas operações brasileiras.



A dependÃªncia de um recurso nÃ£o concede imunidade polÃ­tica e ambiental a quem o explora Giulianne Martins/DivulgaÃ§Ã£o

Em 2024, o setor mineral recebeu R$ 4,5 bilhões em renúncias fiscais federais. Vale e sua subsidiária Salobo concentraram 76,3% desse montante, aproximadamente R$ 3,43 bilhões.



É uma modalidade bastante peculiar de desenvolvimento: somos donos da terra, oferecemos descontos para que explorem nossas riquezas e ainda temos dificuldades para descobrir quanto dinheiro efetivamente fica aqui.



A pesquisa identifica também uma diferença média de US$ 25,23 por tonelada entre o preço internacional do minério de ferro adotado como referência e o valor declarado nas exportações brasileiras entre 2014 e 2024.

A discrepância corresponde a US$ 85,7 bilhões em exportações potencialmente subfaturadas, com um impacto estimado de US$ 22,4 bilhões sobre a arrecadação de tributos e da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem).



Não se trata de fraude comprovada, tampouco de uma dívida tributária definitivamente constituída. Trata-se de uma estimativa econômica suficientemente expressiva para justificar investigações pelas autoridades brasileiras. E diz respeito ao minério de ferro, não especificamente aos projetos de terras raras de Poços de Caldas.



Uma das hipóteses investigadas é a utilização de empresas relacionadas, sediadas inclusive em jurisdições de tributação favorecida, para deslocar parte dos lucros obtidos com a exploração mineral brasileira.



Alessandra Cardoso, assessora política do Inesc, alerta para o risco de que as etapas industriais mais lucrativas permaneçam no exterior, enquanto o Brasil acumula os custos sociais e ambientais da mineração.



Livi Gerbase, pesquisadora do Cictar, defende que a transparência financeira seja instrumento de responsabilização das empresas, especialmente daquelas que recebem benefícios públicos.



Deveria ser o mínimo. Mas, no Brasil, até o mínimo precisa de pesquisa científica, organização social e disputa judicial para ser reivindicado.



A distância entre o dinheiro e o corpo



Nos projetos que disputam o subsolo do Planalto de Poços de Caldas, o estudo identifica a Citicorp com participação de 11,82% na Meteoric Resources, responsável pelo Projeto Caldeira, e o investidor Sufian Ahmad com 8,3% na Viridis Mining and Minerals, responsável pelo Projeto Colossus.



Essas participações acionárias não representam, isoladamente, controle majoritário dessas companhias. Revelam, entretanto, a dimensão internacional dos interesses econômicos envolvidos.



No conjunto das mineradoras estudadas, foram identificados 26 investidores estadunidenses com participações em 19 empresas.

Gostaria de perguntar a esses investidores quantos metros separam suas casas das minas. Gostaria de saber se conhecem os nomes das escolas próximas aos empreendimentos, se sabem de onde vem a água que abastece os bairros, se têm filhos que frequentam essas escolas. Gostaria de saber se comprariam uma casa onde moro.

Porque existe uma abstração conveniente no mercado financeiro. Uma montanha pode ser reduzida a uma estimativa de recursos minerais. Um território pode ser convertido em uma projeção de receitas. Uma comunidade pode desaparecer dentro de uma planilha de riscos. Nós, que moramos aqui, não temos o privilégio da abstração.



O nosso patrimônio, quando existe, está materializado na casa que levamos décadas para pagar. A nossa rede de proteção é a vizinha, a unidade básica de saúde, a escola, o comércio do bairro. O nosso investimento tem paredes, quintal, cachorro, gato, gente velha e criança. Não podemos vendê-lo com a mesma facilidade com que um acionista se desfaz de suas ações diante de uma perspectiva desfavorável de mercado.



Quando o investimento de um estrangeiro dá errado, ele pode perder dinheiro. Quando um projeto minerário dá errado, uma comunidade pode perder o lugar onde enterra seus mortos.



O que está escrito nos documentos que antecedem a tragédia



Uma das coisas mais perturbadoras que o jornalismo me ensinou é que as catástrofes ambientais frequentemente possuem uma extensa biografia documental anterior à sua ocorrência.



Há pareceres, atas, relatórios, recomendações, ofícios, alertas, mapas, técnicos fazendo perguntas e moradores tentando ser ouvidos.



Depois, quando tudo desaba, aparecem autoridades diante das câmeras dizendo que ninguém poderia imaginar.



Em documentos que integram a ação civil pública nº 6001086-52.2026.4.06.3826, encontrei questionamentos produzidos pelo próprio aparato estatal responsável por avaliar os impactos ambientais da mineração.



Um deles é o Relatório Técnico SEI nº 106705139, elaborado por cinco profissionais da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), referente ao licenciamento do Projeto Caldeira, da Meteoric.



O documento registra inconsistências nas informações sobre os pontos de captação de água e questiona a disponibilidade hídrica em um deles. Os técnicos identificaram divergências entre locais informados nos estudos ambientais e aqueles apresentados durante uma vistoria realizada em janeiro de 2025.



Também registraram que a instalação de determinadas estruturas exigiria a supressão de nascentes, intervenções em áreas de preservação permanente e retirada de vegetação nativa. Solicitaram, por isso, a apresentação de alternativas locacionais.



Outro questionamento diz respeito à argila submetida ao processo de extração dos minerais, que seria posteriormente devolvida às cavas.



Segundo o relatório, o material apresentava características de resíduo não perigoso, porém não inerte, com solubilização de alumínio, chumbo, manganês, ferro e sulfato acima dos parâmetros da norma técnica utilizada naquela avaliação.



Os técnicos questionaram a viabilidade ambiental do método de recuperação das áreas então proposto, apontando possíveis consequências para a permeabilidade do solo, o crescimento das raízes, a recarga hídrica subterrânea e a vocação agrícola do território.



São questionamentos técnicos sobre os estudos e as soluções apresentadas naquela etapa do licenciamento, não uma demonstração de que tais danos já tenham ocorrido ou de que não possam existir medidas corretivas posteriores. Mas são perguntas que precisam de respostas públicas, verificáveis e compreensíveis para quem vive no território.



Não basta anunciar que a tecnologia é moderna. A modernidade nunca foi uma garantia de justiça ambiental.



Em 19 de novembro de 2025, o Ministério Público Federal recomendou que o processo de licenciamento da Meteoric fosse retirado da pauta da reunião da Câmara de Atividades Minerárias do Copam prevista para aquele mês.



Entre os pedidos estava o aprofundamento da avaliação da proximidade das cavas com estruturas da Unidade de Descomissionamento de Caldas das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), incluindo barragens, instalações de armazenamento de material conhecido como Torta II e locais com rejeitos radioativos.



Caldas e Poços de Caldas convivem, portanto, com uma história mineral que não começou com a recente corrida pelas terras raras. Há passivos ambientais de atividades anteriores cuja existência precisa integrar a avaliação dos novos empreendimentos. Não é possível avaliar o futuro de um território fingindo que ele não tem passado.



Também não é tecnicamente correto equiparar automaticamente os projetos de terras raras às barragens de rejeitos de Mariana e Brumadinho. São empreendimentos distintos, com processos produtivos e riscos que precisam ser examinados especificamente.



O que os aproxima, na experiência de quem vive perto da mineração, é uma pergunta sobre confiança: quantas vezes teremos de acreditar que desta vez tudo será diferente?



A primeira unidade brasileira de extração e beneficiamento de minério para produção de concentrado de urânio foi inaugurada em Caldas em 1982. A produção cessou em 1995. Mais de três décadas depois, segundo as próprias Indústrias Nucleares do Brasil, o trabalho envolve tratamento de águas ácidas, gerenciamento de rejeitos, segurança de barragens e monitoramento radiológico e ambiental. São 1.360 hectares.



A mineração tem data para começar a dar lucro. O passivo ambiental nem sempre tem data para acabar.



Na semana passada, durante o Encontro Estadual CLÍMAX MG, ouvi, através de uma gravação, Nanci Ferreira, mulher negra, mestra erveira, de 74 anos, devolver à mineração aquilo que os relatórios empresariais costumam lhe retirar: memória. “Nasci numa comunidade tradicional, diria eu, mas eles chamam de periférica”, disse, antes de contar que, ainda criança, catava zircônio em Poços de Caldas, sem saber dos possíveis danos daquela atividade à sua saúde. Segundo sua memória, o minério extraído na comunidade abastecia a indústria bélica internacional.



Décadas depois, Nanci reconhece na corrida pelas terras raras a repetição de uma história que atravessou seu corpo. “Isso que está acontecendo está acontecendo de novo”, alertou, chamando a atenção para as toneladas de Torta II, resíduo radioativo armazenado na região. Sua preocupação não é uma abstração geopolítica. É a memória de uma mulher negra que conheceu a cadeia internacional da mineração pela sua extremidade mais perversa: o trabalho infantil. Enquanto o mundo anuncia as terras raras como uma promessa de futuro, Nanci precisa nos lembrar do passado. “A caminhada não foi brincadeira. Vamos juntar as mãos”, pediu.



Aos 74 anos, ela ainda precisa lutar para que outras crianças não tenham a infância que teve. Há algo de profundamente obsceno num modelo de desenvolvimento que obriga uma anciã a envelhecer combatendo a mesma violência que conheceu quando menina. Mudaram os minerais cobiçados, as tecnologias, os discursos empresariais. O endereço dos corpos sacrificáveis, entretanto, parece continuar o mesmo.



Eu nasci em 1985. Quando a exploração de urânio daquela unidade foi interrompida, tinha dez anos. Hoje sou uma mulher de 41 e o território ainda administra as consequências daquela atividade. Uma vida inteira cabe entre essas datas.



A burocracia de decidir quem merece existir



Em 7 de maio de 2026, sete organizações ingressaram com uma ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais, a Meteoric Caldeira Mineração e a Viridis Mineração.



São elas o Instituto Guaicuy, a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais (N’Golo), a Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, a Associação Poços Sustentável, o Planeta Solidário, a Associação Anjos de Focinho de Vargem Grande do Sul e o Bikers Mogiana.



As entidades pedem a suspensão e a posterior invalidação das licenças prévias dos projetos Caldeira e Colossus, questionando, entre outros aspectos, a ausência de consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais potencialmente afetados, a competência dos órgãos licenciadores e os riscos associados à presença de materiais radioativos.



A disputa envolve as comunidades indígenas Ibiramã Kiriri do Acré, Xukuru-Kariri e Kariri Wakonã, a comunidade quilombola de Barreirinhos e famílias do povo cigano Calon residentes em Poços de Caldas.



O direito à consulta prévia, livre e informada está previsto na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Não se trata de distribuir cartilhas depois de um projeto estar praticamente decidido. Tampouco de reunir moradores para lhes apresentar as vantagens de um empreendimento.



Consultar pressupõe reconhecer no outro a capacidade política de interferir nas decisões sobre seu próprio território. A diferença entre informar e consultar é a diferença entre comunicar uma decisão e admitir que ela pode ser modificada.



Em manifestação de 3 de setembro de 2026, assinada pelo procurador da República Onesio Soares Amaral, o Ministério Público Federal defendeu a suspensão dos licenciamentos até que fossem esclarecidas questões relacionadas aos riscos radiológicos, mediante avaliação conclusiva da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN).



O que aconteceu depois expõe outra dimensão desse conflito. No evento 101 da ação civil pública, a Justiça Federal de primeira instância declarou-se incompetente para julgar a causa, determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual e considerou prejudicada a apreciação do pedido de tutela de urgência.



As organizações recorreram. O agravo de instrumento tramita sob o número 6017808-96.2026.4.06.0000.



Em 10 de novembro, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), representada pela Advocacia-Geral da União, aderiu ao recurso no que diz respeito à competência da Justiça Federal. A fundação sustenta que a controvérsia envolve diretamente direitos coletivos indígenas e reivindica acesso à íntegra dos processos administrativos de licenciamento. Ressalvou que sua posição sobre a suspensão dos empreendimentos dependerá do exame desses documentos.



Em 18 de novembro, as organizações autoras voltaram a pedir que a Justiça Federal reconsiderasse a decisão e apreciasse o pedido de urgência.



Até o conjunto de documentos de primeira instância examinado para esta coluna, extraído em 24 de novembro, não há confirmação de uma ordem judicial suspendendo integralmente os licenciamentos. Há pedidos de suspensão, manifestações de órgãos públicos e uma disputa sobre qual Justiça deverá julgá-los.



A distinção importa. Um território ameaçado não pode se dar ao luxo de comemorar uma vitória que ainda não conquistou.



Enquanto se discute quem tem competência para decidir, permanece a incerteza de quem tem de dormir ao lado daquilo que está sendo decidido.



Um quilômetro que separa um povo de seu direito



Entre os documentos apresentados pela Funai há uma divergência que deveria mobilizar a atenção nacional.



Em seu Estudo de Impacto Ambiental, o Projeto Caldeira informou que a aldeia Ibiramã Kiriri do Acré estaria a aproximadamente 8,5 quilômetros do empreendimento. O estudo concluiu pela ausência de interferência nas áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, considerando os critérios legais adotados. A Funai encontrou outra distância.



Em ofício de 2 de abril de 2025, encaminhado à Meteoric e assinado pela coordenadora regional substituta Luciene Pereira Chaves, o órgão informou que a poligonal da concessão de lavra estava a 6,9 quilômetros do território indígena. Também identificou estruturas do empreendimento situadas a menos de oito quilômetros daquela área.



Em junho de 2026, a Informação Técnica nº 573/2026 da Funai calculou em 6,98 quilômetros a distância entre a poligonal do processo minerário Soberbo, integrante do Projeto Caldeira, e a Terra Indígena Kiriri de Caldas.



A Feam, utilizando outro recorte territorial - a Área Diretamente Afetada pelo empreendimento -, informou uma distância de 8,07 quilômetros.



A diferença decorre, portanto, de referências espaciais distintas. Não é correto tratá-la automaticamente como falsificação de dados. Mas ela tem consequências importantes, considerando o parâmetro de oito quilômetros utilizado para avaliar possíveis interferências da mineração em terras indígenas.



A própria Feam ressalvou que a localização fora desse parâmetro não elimina a necessidade de avaliar impactos sobre comunidades tradicionais. A Funai, por sua vez, informou não haver registro da realização da consulta às comunidades indígenas nos elementos examinados.



O que me espanta nessa discussão é a facilidade com que a existência de um povo pode se converter numa questão de geometria.



A água não consulta portarias antes de atravessar territórios. O vento não interrompe seu percurso porque encontrou o limite de uma poligonal. A poeira não reconhece divisas administrativas. Uma comunidade não termina necessariamente onde termina o desenho de sua área de ocupação.



Território não é apenas a superfície sobre a qual um corpo repousa. É também aquilo de que esse corpo depende para continuar vivo.



Os corpos que não cabem nos estudos de impacto



Escrevo esta coluna no mês da Consciência Negra e há uma razão para discutir mineração num espaço dedicado à diversidade.



Segundo o Censo de 2022, dos 163.742 habitantes de Poços de Caldas, 12.518 se declararam pretos e 43.926 pardos. São 56.444 pessoas negras, aproximadamente 34,5% da população municipal. O levantamento registrou também 94 residentes indígenas, número que não contempla a totalidade das comunidades presentes nos municípios vizinhos abrangidos pela discussão sobre os empreendimentos.



Somos uma cidade que gosta de vender sua identidade associada ao turismo, às águas termais, aos jardins, à arquitetura dos hotéis históricos. Mas existe uma cidade para além da cidade que cabe no cartão-postal.



Uma cidade trabalhadora, periférica, negra, atravessada pela presença indígena e cigana. Uma cidade cujos moradores nem sempre possuem recursos para escolher a distância entre sua casa e uma atividade potencialmente poluidora.

Não são apenas as riquezas minerais que estão distribuídas de maneira desigual no território. Também estão os mecanismos de proteção contra os riscos da sua exploração.



É disso que falamos quando discutimos racismo ambiental. O conceito não pressupõe que apenas pessoas negras ou indígenas sejam atingidas por danos ambientais. Ele nos obriga a investigar por que a possibilidade de adoecer, perder a moradia, ficar sem água ou ter um modo de vida desestruturado recai de maneira tão desigual sobre determinados grupos.



Quem mora perto? Quem pode sair? Quem tem dinheiro para contratar um advogado, um médico particular, um perito independente? Quem é ouvido quando diz que está com medo?



E quem precisa provar, antes de qualquer coisa, que existe?



Na petição inicial da ação civil pública, as organizações afirmam que os estudos ambientais das mineradoras não mencionam a existência das famílias ciganas do povo Calon no município.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social reproduzidas na ação, essas famílias possuem residência fixa em bairros de Poços de Caldas e são atendidas por políticas públicas regulares.



Na contestação registrada no evento 43, a defesa questiona a aplicação automática da Convenção nº 169 aos povos ciganos. Argumenta que o reconhecimento como comunidade tradicional não basta, por si só, para o enquadramento jurídico como povo tribal, além de apontar insuficiência de informações sobre os locais de ocupação e a exposição aos impactos dos projetos.



A peça também invoca a itinerância e a transitoriedade como características que dificultariam esse enquadramento e existe o que é especialmente revelador nessa contenda.



De um lado, as organizações apresentam documentos municipais que apontam a existência de famílias ciganas com residência fixa. De outro, a defesa recorre a uma argumentação sobre a itinerância destes povos.



A discussão jurídica precisa considerar os critérios específicos da Convenção, mas a discussão política também precisa enfrentar a persistência de representações generalizantes sobre populações ciganas.



A ausência de informações detalhadas sobre essas famílias deveria provocar uma investigação mais cuidadosa sobre sua presença e vulnerabilidade. Não há motivo para que deixem de ser investigadas.



O mesmo exercício precisa ser feito em relação às comunidades ribeirinhas, aos agricultores familiares e às demais populações que dependem das águas e dos solos da região. Não encontrei, nos documentos examinados, um levantamento suficiente para dimensionar especificamente o número de famílias ribeirinhas potencialmente atingidas. Essa lacuna não deve ser preenchida com números inventados, mas com trabalho de campo.



Há pessoas cuja existência o Estado conhece quando é necessário cadastrá-las para receber assistência social, mas parece ter dificuldades de localizar quando é preciso garantir sua participação nas decisões econômicas sobre o território. A invisibilidade também é uma tecnologia de exploração.



O medo também é um problema de saúde pública



Em agosto de 2026, uma comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve em oito escolas municipais e estaduais de Poços de Caldas. Ouviu relatos sobre o temor da comunidade escolar diante da perspectiva de escavações a cerca de 300 metros de residências e escolas. Em setembro, a Prefeitura anunciou a ampliação do atendimento psicossocial aos moradores da Zona Sul, em resposta a reivindicações do movimento Rara é a Vida. Reparem na dimensão dessa história.



Antes mesmo de a produção comercial dos grandes projetos se estabelecer, o poder público já precisa mobilizar profissionais para acolher o sofrimento de uma população preocupada com as consequências da mineração.



Quem contabiliza isso? Quanto vale uma noite de sono? Quanto custa uma infância atravessada pelo medo? Em qual rubrica dos relatórios financeiros das mineradoras entra o sofrimento psíquico das pessoas que precisam reorganizar sua relação com a própria casa? Quem paga pelo adoecimento anterior ao eventual desastre?



O atendimento psicológico é importante e necessário. Mas não podemos transformar um conflito socioambiental coletivo exclusivamente numa questão de saúde mental individual.

Não quero aprender apenas a administrar minha ansiedade diante da mineração. Quero ter acesso às informações que me permitam avaliar os riscos aos quais estou exposta, participar das decisões e contestá-las.



Existe uma diferença entre tratar o medo de uma população e enfrentar as condições que produzem esse medo.



Em 10 de novembro, a Comissão Especial de Estudos sobre Terras Raras da Câmara Municipal discutiu os possíveis impactos da atividade minerária na saúde, com a participação do secretário municipal da área, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, do médico Euclides Colaço Melo dos Passos, que atua na Estratégia de Saúde da Família do Jardim Kennedy II, de moradores e de representantes dos movimentos Terra Viva – Água Rara e Rara é a Vida.



Uma nova reunião, marcada para 10 de dezembro, deverá reunir representantes da Prefeitura, da Viridis e da sociedade civil. É preciso estabelecer, antes da operação comercial, indicadores independentes sobre a qualidade da água, do ar e do solo e sobre as condições de saúde da população. Precisamos conhecer a situação anterior aos empreendimentos para que eventuais alterações possam ser identificadas, acompanhadas e investigadas.



Do contrário, daqui a alguns anos, poderemos estar discutindo se determinada doença tem relação com a atividade minerária sem dispor sequer de informações adequadas sobre como vivíamos antes dela.



Os corpos também são territórios e há corpos que, ao longo da história brasileira, foram tratados como compensações aceitáveis para o enriquecimento alheio.



O outro lado: a mineração que promete ser diferente



A Viridis apresenta o Projeto Colossus como um empreendimento baseado na extração de terras raras de depósitos de argilas iônicas, com recuperação progressiva das áreas mineradas, reaproveitamento de água e reagentes e devolução de resíduos classificados pela companhia como não perigosos às áreas escavadas.



A empresa afirma que o projeto dispensa estruturas convencionais de armazenamento de rejeitos e foi concebido sob uma estratégia de descarga líquida zero.



Em sua apresentação institucional, informa reservas de 200,1 milhões de toneladas de minério e uma vida útil projetada de 25 anos, com potencial de ampliação. Estima também um valor presente líquido, após impostos, de US$ 1,36 bilhão e uma taxa interna de retorno de 36,4%. São projeções empresariais, condicionadas à concretização do empreendimento.



A Meteoric, por sua vez, informou à Funai que mantinha diálogo com lideranças indígenas da região e havia contratado uma consultoria para conhecer suas necessidades e demandas, conforme registra o Ofício nº 40/2025 da fundação.



Essas informações precisam integrar o debate. Assim como precisam integrá-lo as perspectivas de geração de empregos, arrecadação, industrialização e participação brasileira nas cadeias tecnológicas internacionais.



Não se trata de negar que o mundo utiliza minérios. Seria intelectualmente desonesto escrever sobre mineração num computador e ignorar a cadeia produtiva que tornou esse computador possível, mas a dependência de um recurso não concede imunidade política e ambiental a quem o explora.



As promessas de segurança precisam ser demonstradas por estudos independentes. Os benefícios econômicos precisam ser mensuráveis. Os riscos precisam ser conhecidos. Os passivos anteriores precisam ser considerados e as populações afetadas precisam ter condições reais de participação.



A questão não é simplesmente escolher entre mineração e desenvolvimento, mas disputar o significado de desenvolvimento e decidir quem ele deve beneficiar. Se a atividade é assim tão segura e lucrativa, por que a transparência, a fiscalização independente e a consulta às comunidades deveriam representar um obstáculo?



Enquanto isso, no camarote da democracia…



Em 12 de setembro de 2026, Poços de Caldas recebeu o Terra Rara Festival. A programação anunciada incluía Chico Chico, Nando Reis com Ana Cañas, Vanessa da Mata com Jota.pê e Djonga com Budah. O evento oferecia, inclusive, uma modalidade solidária de ingresso mediante a doação de alimentos. A ironia é de uma sofisticação que eu, mesmo como escritora, teria dificuldade de inventar.



Na mesma semana em que moradores da Zona Sul reivindicavam providências do poder público diante da perspectiva de exploração das terras raras, a expressão ganhava palco, luzes, música, entretenimento e valor comercial.



Enquanto uns tentavam explicar por que estavam com medo, outros podiam celebrar sob o nome daquilo que produzia o medo.

Não disponho de elementos para afirmar que o festival tenha sido financiado pelas mineradoras, nem para atribuir aos artistas conhecimento prévio sobre os conflitos socioambientais da cidade.



A minha crítica é outra. É à apropriação cultural de uma expressão que, naquele território, está longe de ser politicamente neutra. É a transformação de uma disputa pela sobrevivência em uma marca atraente e é também um questionamento dirigido à classe artística, da qual faço parte.



O compromisso com a democracia não pode ser um acessório de palco, colocado junto ao figurino e retirado depois do espetáculo. A democracia existe também na possibilidade de uma comunidade indígena ser consultada, de uma população periférica decidir sobre seu bairro e de uma família cigana ter sua existência reconhecida.



Temos sido suficientemente criteriosos sobre os espaços que legitimamos com nossos corpos, nossas obras, nossas imagens e nossas reputações? Quanto da nossa consciência política cabe num contrato de apresentação?



Não reivindico que artistas tenham respostas prontas para todas as complexidades ambientais das cidades em que se apresentam. Reivindico que façam perguntas. Que procurem saber e reconheçam a existência de conflitos e, sempre que possível, utilizem seus espaços de visibilidade para amplificar as vozes de quem não dispõe de um microfone. Porque, para algumas pessoas, terra rara é o nome de um festival, para outras, é o nome daquilo que pode comprometer o futuro da casa onde esperam envelhecer.



Não queremos ser os próximos personagens de uma reportagem premiada



Há uma perversidade na maneira como o Brasil se relaciona com suas tragédias ambientais. Depois que acontecem, produzimos reportagens extraordinárias, documentários, fotografias, livros, exposições, discursos e memoriais. Aprendemos os nomes dos mortos. Descobrimos a história de comunidades cuja existência ignorávamos até que fossem destruídas.



O país desenvolveu uma capacidade impressionante de produzir memória sobre aquilo que não foi capaz de preservar e eu gostaria que fizéssemos diferente desta vez.



Meu sonho é que os jornalistas viessem antes, que os artistas se mobilizassem antes, que as autoridades fossem responsabilizadas por suas decisões antes, que os estudos fossem confrontados antes, que os povos fossem ouvidos antes, que as crianças fossem protegidas antes. Que a palavra antes adquirisse, finalmente, alguma importância na política ambiental brasileira.



Não quero que uma mulher indígena precise perder seu território para que alguém se interesse por sua história. Não quero que uma família cigana precise ser deslocada para que sua existência seja reconhecida. Não quero que um trabalhador rural precise perder sua capacidade de plantar para que alguém investigue a qualidade do solo. Não quero que uma comunidade ribeirinha precise perder um rio para que compreendamos o significado da água.



Não quero que as crianças da Zona Sul de Poços de Caldas se tornem personagens de uma reportagem sobre aquilo que poderia ter sido evitado. Quero que tenhamos o direito, inclusive, à “banalidade” da vida.



À preocupação com a prestação da casa, com a roupa esquecida no varal, com o preço do tomate, com a prova de matemática, com o almoço de domingo. Quero que as mães possam se preocupar com a febre dos filhos sem precisar acrescentar à lista de hipóteses os possíveis efeitos de uma atividade industrial instalada nas proximidades.



Quero o direito de envelhecer sem precisar me tornar especialista em tudo aquilo que pode me matar e quero que esse direito não dependa da cor da minha pele, da minha renda, do CEP da minha casa, da minha possibilidade de contratar um advogado ou da capacidade de fazer com que minha voz circule.



O futuro não pode ser uma atualização do colonialismo



A corrida mundial pelas terras raras oferece ao Brasil uma oportunidade histórica. Mas também pode representar a atualização de uma velha violência: a retirada de riquezas de territórios cujas populações são consideradas menos importantes que os recursos naturais que abrigam. O colonialismo aprendeu palavras novas, mas, como eu disse aqui, o futuro também fala línguas que o imperialismo não entende, parafraseando a Ododuwá.



Agora fala em sustentabilidade, minerais estratégicos, transição energética, inovação, responsabilidade socioambiental, governança e desenvolvimento sustentável. Precisamos investigar se também aprendeu práticas novas.



Uma transição energética que exige o sacrifício sistemático de determinadas populações não é suficientemente justa. Uma tecnologia que depende da invisibilização de povos tradicionais não é suficientemente avançada. Uma política industrial que oferece benefícios públicos sem exigir transparência e contrapartidas não é suficientemente soberana.



Não podemos descarbonizar o futuro mantendo intacta a lógica colonial que organizou o passado. É nesse contexto que o debate sobre uma Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos precisa ultrapassar as preocupações com a competitividade internacional. Soberania mineral não pode significar apenas substituir a nacionalidade de quem controla uma mina. Precisa significar capacidade coletiva de decidir o que extrair, como extrair, quanto extrair, em benefício de quem e sob quais limites.

Inclusive reconhecer que há lugares onde determinados projetos podem não ser aceitáveis. O direito de uma empresa explorar uma riqueza não pode ser superior ao direito de um povo continuar existindo.



Rara é a vida



Existe algo que os investidores talvez não compreendam sobre nós: conhecemos este território de uma maneira que nenhum levantamento geológico, nenhuma imagem de satélite e nenhuma consultoria internacional é capaz de reproduzir integralmente.



Conhecemos a terra porque crescemos sobre ela. Conhecemos a água porque bebemos dela. Conhecemos as ruas porque foi nelas que aprendemos a andar. Conhecemos as pessoas porque nossas histórias se misturam às delas e existe conhecimento também nisso.



Nos últimos meses, moradores têm se organizado, protocolado documentos, elaborado propostas, ocupado reuniões, reivindicado informações e questionado decisões administrativas. Em setembro, o movimento Rara é a Vida apresentou um documento com 30 medidas que poderiam ser adotadas pelo poder público municipal para ampliar a transparência e a participação popular no licenciamento.



Não estamos apenas com medo, estamos produzindo resistência, conhecimento e alternativas políticas.



A menina que riscava o chão para descobrir suas cores cresceu. Tornou-se jornalista, escritora, aprendeu a investigar documentos, a desconfiar das palavras bonitas demais e a procurar as pessoas que ficaram do lado de fora das narrativas oficiais.



Hoje, quando penso naquela menina, o que mais me comove é lembrar que ela não tinha medo da terra. A terra era uma possibilidade de descoberta.



O medo veio depois. Veio dos homens, do dinheiro, das decisões tomadas longe dali, da constatação de que aquilo que havia de extraordinário sob nossos pés poderia tornar descartável tudo aquilo que existia sobre eles.



Continuo amando a cidade onde nasci e é justamente por amá-la que me recuso a confundir desenvolvimento com obediência, pertencimento com silêncio e esperança com ingenuidade. Não quero abandonar a minha terra. Quero deixar de ter medo de que a tirem de mim sem sequer precisarem me tirar de casa.



Escrevo a 300 metros de uma área cobiçada pela indústria internacional de terras raras. Não sei o que acontecerá com este território nos próximos anos. Sei que não quero ter de escrever, daqui a uma década, sobre tudo aquilo que sabíamos e não conseguimos impedir.



Que esta coluna não precise adquirir, no futuro, o valor de um documento premonitório. Que a menina que fui não tenha de encontrar, nas cores da terra da sua infância, os vestígios de uma vida que lhe foi roubada.



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E que, desta vez, Minas Gerais consiga ensinar ao Brasil alguma coisa sobre a preservação da vida sem precisar oferecer mais mortos como argumento.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.