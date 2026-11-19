Jornalista e curadora de eventos literários no Brasil, escreve sobre corpos dissidentes. Criadora do Margens, projeto que difunde conteúdo sobre mulheres periféricas na escrita.

Quem está trabalhando para que você possa descansar? Tenho pensado muito sobre essa questão, esteja eu no front do trabalho, esteja eu no auge do merecido descanso. Sempre tem alguém que mantém a roda girando, seja enquanto aceleramos ou enquanto tentamos desacelerar.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Houve um tempo, ali pro final da adolescência, em que eu era a primeira pessoa a sair de casa e a última a voltar. Não porque tivesse uma vida especialmente interessante, cheia de compromissos inadiáveis – aliás, à época, gostaria –, mas porque, para conseguir fazer o que outras pessoas faziam, eu precisava gastar muito mais tempo.



Trabalhava, estudava, precisava preparar minha comida, cuidar das minhas coisas e encontrar um jeito de chegar aos lugares. Às vezes, o maior desafio do dia era simplesmente voltar para casa. Não tinha Uber, não tinha mototáxi, o transporte público não chegava aonde eu precisava, especialmente nos horários em que eu precisava. A cidade podia até dormir, mas eu ainda tinha um caminho inteiro pela frente.



Enquanto algumas pessoas terminavam o expediente e iam viver, eu terminava uma obrigação e começava outra. Enquanto colegas combinavam encontros, eu calculava trajetos. Enquanto alguém reclamava de estar entediado, eu sonhava com o direito de não fazer absolutamente nada.



Lembro de perceber, com uma mistura de raiva e vergonha, que não conseguia acompanhar o ritmo dos outros. Não conseguia estar em todos os lugares, aceitar todos os convites, aproveitar todas as oportunidades. Havia sempre alguma coisa me esperando: um ônibus que não passava, uma panela que não se enchia sozinha, uma conta que precisava ser paga, um trabalho que não podia ficar para depois.



Durante muito tempo, achei que o problema fosse comigo. Que me faltava organização, disciplina, disposição. Afinal, todo mundo tinha as mesmas 24 horas, não era o que diziam? Pois é. Essa talvez seja uma das mentiras mais bem-sucedidas que já nos contaram.



Todo mundo tem 24 horas, mas nem todo mundo precisa gastar duas delas atravessando a cidade. Nem todo mundo chega em casa e encontra uma pia cheia de louça. Nem todo mundo precisa escolher entre estudar e dormir, entre descansar e fazer comida, entre cuidar de alguém e cuidar de si.



O relógio é democrático, já a vida, nem tanto. Voltei a pensar nisso enquanto conhecia as reflexões de Michelle Prazeres em Urgente é gente: estamos vivendo se estamos sempre correndo?, publicado pela Diálogos Editora. Jornalista, pesquisadora e fundadora do Instituto Desacelera, Michelle faz uma pergunta aparentemente simples, dessas que parecem pequenas até começarem a incomodar: estamos mesmo vivendo ou apenas cumprindo tarefas até o dia acabar?



O livro não chega oferecendo uma agenda bonita, uma técnica de produtividade ou dez passos para recuperar o controle da própria rotina. Ainda bem. Já temos gente demais ensinando a otimizar o tempo de quem mal consegue respirar.



O que Michelle propõe é mais desconfortável: reconhecer que a pressa não é apenas um problema individual, tampouco uma falha de planejamento. Ela é produzida por uma sociedade que transformou a velocidade em virtude e o cansaço em demonstração de valor.



Quem está sempre ocupado parece importante. Quem consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo recebe elogios. Quem descansa precisa explicar por quê.



E quem não consegue acompanhar? Bem, essa pessoa provavelmente vai ouvir que precisa se esforçar mais.



Só que existe uma pergunta anterior a qualquer conversa sobre desaceleração: quem pode escolher não ter pressa?



A pergunta ganha outra dimensão quando chega novembro e o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Porque, se o tempo não é distribuído igualmente, a desigualdade tem cor, gênero, classe social e endereço.



Segundo o IBGE, em 2022, mulheres pretas ou pardas dedicavam, em média, 22 horas semanais aos cuidados de pessoas e aos afazeres domésticos. Entre as mulheres brancas, eram 20,4 horas. Entre os homens, a média era de 11,7 horas.



São números que me fazem lembrar de Silvia Federici, filósofa e feminista italiana que passou boa parte da vida nos lembrando de algo que o capitalismo prefere esconder: o mundo só funciona porque existe uma multidão de mulheres trabalhando de graça para mantê-lo de pé.



Em O ponto zero da revolução, Federici questiona a naturalização do trabalho doméstico como uma expressão de amor, vocação ou instinto feminino. Afinal, quem decidiu que cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, acompanhar os idosos e garantir que a vida continue funcionando são tarefas que nascem com a gente, como se viessem de fábrica junto com o útero?



Há uma frase sua que deveria estar estampada em todas as cozinhas do país: “Eles dizem que é amor. Nós dizemos que é trabalho não remunerado.”



Imagino que essa seja uma das maiores perversidades da nossa organização social: transformar o cuidado em obrigação feminina e depois chamar de amor aquilo que também é exploração.



Não que cuidar não seja um gesto amoroso. É, muitas vezes. Mas o amor não deveria exigir que alguém abrisse mão da própria vida para garantir que a dos outros aconteça.



Quando acrescentamos raça a essa equação, a conta fica ainda mais cruel. Porque, historicamente, no Brasil, foram as mulheres negras que sustentaram não apenas suas próprias famílias, mas também o conforto, a liberdade e o tempo livre de outras.



A mulher que limpa a casa de alguém pode não ter tempo de limpar a própria. A que cuida dos filhos dos outros talvez precise deixar os seus aos cuidados de outra pessoa. A que prepara o almoço de uma família inteira pode chegar em casa tarde demais para jantar com a sua.



E, no fim do dia, ainda haverá quem pergunte por que essas mulheres não encontram tempo para cuidar de si.



Antes de perguntarmos quem tem tempo para descansar, precisamos perguntar quem está trabalhando para que os outros possam descansar.



Em relação aos dados do IGBE, pode parecer pouco falar em uma hora e meia de diferença. Mas estamos falando de uma desigualdade que se repete semana após semana, ano após ano, atravessando infâncias, maternidades, velhices e gerações inteiras.



E estamos falando, sobretudo, de trabalho que quase nunca recebe o nome de trabalho.



A comida aparece na mesa. A roupa aparece limpa. A criança chega à escola. O idoso toma o remédio. A casa continua funcionando. Alguém fez tudo isso acontecer. E, no Brasil, esse alguém frequentemente é uma mulher negra.



Uma mulher que pode passar o dia cuidando da casa de outra família e voltar para encontrar a própria casa precisando de cuidado. Que pode pegar dois ônibus para chegar ao trabalho, enfrentar mais uma condução na volta e ainda ouvir que precisa reservar um tempinho para si.Reservar de onde, minha gente?



O tempo não está guardado numa gaveta, esperando que a gente se lembre de utilizá-lo.



A desigualdade aparece também no caminho. Dados divulgados pelo IBGE em novembro de 2026 mostram que, em 2022, 16,4% das pessoas pretas ocupadas que se deslocavam habitualmente para o trabalho gastavam mais de uma hora no trajeto. Entre as pessoas brancas, eram 10,3%.



Eis uma informação que deveria acompanhar qualquer palestra sobre gestão do tempo. Porque não estamos falando apenas de minutos. Estamos falando de quem perde o café da manhã com os filhos, de quem chega tarde demais para uma aula, de quem não consegue marcar uma consulta, de quem atravessa a cidade em pé, espremido, com sono, fome e uma sacola na mão. Estamos falando do tempo que desaparece antes mesmo de a vida começar.

Eu conheço um pedaço dessa história. Sei o que é medir a própria existência pela distância entre um compromisso e outro. Sei o que é chegar em casa tão cansada que até o banho parece uma tarefa monumental. E sei também que a minha experiência não dá conta de todas as camadas de desigualdade que atravessam a vida de outras mulheres.



É justamente aí que mora a questão: algumas pessoas estão cansadas porque têm muitas escolhas. Outras estão cansadas porque quase não têm nenhuma.



Há quem pratique ioga para desacelerar. Há quem precise correr para não perder o último ônibus.



Há quem faça um retiro de silêncio. Há quem nunca tenha tido o privilégio de ficar em silêncio dentro da própria casa.



Há quem compre uma experiência de descanso. Há quem venda o próprio descanso para que outras pessoas possam descansar.



E não se trata de condenar quem consegue parar. Pelo contrário. O problema não é alguém ter tempo para contemplar uma árvore, caminhar sem destino ou passar uma tarde lendo. O problema é isso continuar parecendo um luxo, quando deveria ser uma possibilidade cotidiana.



Talvez por isso a conquista do fim da escala 6×1 seja tão importante. Em outubro, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional 141, que estabelece a transição para dois dias de repouso semanal remunerado e a redução gradual da jornada máxima para 40 horas, sem redução salarial. A mudança começa em dezembro e é uma conquista enorme. Para quem viveu a experiência de trabalhar seis dias para descansar apenas um, sabe-se que uma folga a mais não é apenas um quadradinho livre no calendário.



É a possibilidade de visitar alguém sem olhar o relógio. De dormir até o corpo acordar. De ir ao cinema, à praça, à biblioteca. De participar da vida dos filhos. De existir fora do uniforme, do crachá, da obrigação de estar disponível.



Mas há uma armadilha nessa conquista que precisamos enfrentar: de que adianta conquistar mais um dia de folga se esse dia continuar sendo consumido pelo trabalho invisível?



Quem vai preparar o almoço no domingo? Quem vai limpar a casa no sábado? Quem vai cuidar das crianças enquanto os outros descansam? Quem vai organizar a vida para que a família inteira consiga aproveitar o feriado?



Se a resposta continuar sendo sempre a mesma pessoa, teremos mudado a escala sem mudar completamente a lógica que organiza a desigualdade.



É claro que precisamos celebrar cada direito conquistado. Mas precisamos também disputar o significado desses direitos.



Descanso não pode ser apenas o intervalo necessário para que alguém volte a produzir melhor na segunda-feira. Não pode ser uma espécie de manutenção preventiva da mão de obra. Não pode servir apenas para recarregar uma bateria humana que será novamente esgotada. Descansar precisa ser um fim em si mesmo.



Para mim, essa é uma das reflexões mais bonitas que o livro de Michelle Prazeres provoca: a possibilidade de pensar o tempo não como uma mercadoria a ser administrada, mas como matéria da própria vida.



Tempo para amar sem pressa. Para ouvir uma história que demora. Para cozinhar porque se quer, e não porque não há alternativa. Para ler um livro sem a obrigação de produzir uma resenha. Para encontrar amigos sem transformar o encontro em networking. Para olhar pela janela e não precisar justificar o que se está fazendo. Tempo, inclusive, para não fazer nada.

Há uma violência muito particular em viver numa sociedade que exige produtividade até do descanso. A pessoa tira férias e precisa viajar. Viaja e precisa fotografar. Fotografa e precisa publicar. Publica e precisa acompanhar o desempenho. Quando percebe, voltou das férias precisando de outras férias. Até o prazer virou tarefa.



Mas essa cobrança não pesa igualmente sobre todos os corpos. Para alguns, descansar é associado ao merecimento. Para outros, ainda é confundido com preguiça, falta de ambição ou irresponsabilidade.



É importante destacar: aqui não podemos ignorar a história de um país construído sobre a exploração do trabalho de pessoas negras. Um país que aboliu formalmente a escravidão, mas não distribuiu de maneira justa as condições materiais para viver em liberdade. O direito ao descanso também faz parte dessa história, porque liberdade não é apenas poder sair. É poder parar.



É ter condições de escolher o que fazer com as próprias horas, não precisar entregar cada pedaço do dia à sobrevivência, ter acesso à cidade, à cultura, ao lazer, ao cuidado, ao sono e ao ócio sem que tudo isso dependa de uma conta bancária generosa ou do trabalho mal remunerado de outra pessoa.



No Dia da Consciência Negra, talvez devêssemos nos perguntar não apenas quem construiu este país, mas quem ainda precisa sustentá-lo com o próprio cansaço.



Quem serve o almoço do feriado? Quem limpa o shopping depois que as lojas fecham? Quem trabalha no hospital, no restaurante, no hotel, na portaria, no transporte? Quem cuida da criança para que outra pessoa possa aproveitar o dia livre? E, principalmente, a máxima: quem cuida de quem cuida?



Não tenho respostas simples. Desconfio, aliás, de quem oferece soluções individuais para problemas que foram construídos coletivamente.



Não basta ensinar uma mulher exausta a respirar fundo. É preciso garantir creche, transporte, renda, divisão do trabalho doméstico, jornadas dignas e políticas públicas de cuidado. Não basta recomendar que uma pessoa desacelere quando a cidade inteira foi organizada para fazê-la correr.

Penso naquela versão mais jovem de mim, voltando para casa quando quase todo mundo já tinha chegado. Talvez eu quisesse dizer a ela que não precisava se cobrar tanto. Que havia uma estrutura inteira tornando sua vida mais difícil. Que o cansaço não era prova de incompetência.



Mas também penso que ela provavelmente não teria tempo para ouvir esse conselho. Ainda precisaria preparar alguma coisa para comer, separar a roupa do dia seguinte e dormir depressa, porque logo seria hora de começar tudo outra vez.



Hoje, quando alguém me diz que todos temos as mesmas 24 horas, penso naquela menina e em tantas outras mulheres que continuam atravessando cidades e jornadas inteiras para conseguir viver um pedaço de vida.



Penso na Michelle e na urgência de devolver humanidade ao tempo.



Penso em quantas existências poderiam florescer se não precisassem passar a vida inteira correndo atrás da própria sobrevivência.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E penso que talvez a verdadeira medida de uma sociedade justa não seja o quanto ela consegue produzir, mas quantas pessoas conseguem, finalmente, descansar.Porque o tempo é vida e uma sociedade que distribui desigualmente o descanso também distribui desigualmente o direito de viver.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.