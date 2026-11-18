Se o avião em que eu estiver cair, algumas pessoas vão receber uma ligação e saberão, eu acho, o que fazer. São meus contatos de emergência. Se um ônibus me atropelar, outras herdarão minhas gatas, inclusive as que ainda não sabem disso. E, se eu for presa ou precisar sumir com um corpo, bom, agora tenho menos gente pra quem ligar.



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Desde que a Flávia morreu, eu ando fazendo piada. Dou risada, atendo o telefone, trabalho. Às vezes a piada é boa mesmo e eu rio com gosto. Aí, por um segundo, penso em contar pra ela.



A Flávia e a Anita eram minhas amigas mais próximas da faculdade. Com as duas, perdi também a possibilidade de perguntar “você lembra?” e ouvir uma versão completamente diferente da minha. Quem é que vai me corrigir agora? Quem é que vai dizer que eu contei tudo errado, que fulana nem estava lá, que a parte engraçada veio depois? Tem um pedaço da minha história que, daqui pra frente, eu vou ter que contar sozinha. E olha que eu já era uma narradora pouco confiável com as duas vivas.

É doloroso ir ficando, gente. Cada pessoa que eu conheço é uma história nova. Às vezes eu mal comecei a gostar de alguém e já tenho medo de perder aquela pessoa e ter que aprender, de novo, a falar dela no passado. Durmo com medo de que alguém morra. Acordo e olho o celular. Tem dias em que, antes mesmo de ler a mensagem, eu já estou me preparando pra notícia.



Talvez eu tenha começado a perder gente cedo demais. Talvez sejam os lutos encavalados. Talvez eu seja muito histérica mesmo. Meu pai morreu. Meu analista morreu, o que até hoje me parece um desaforo. Em 2022, escrevi aqui que o luto tinha me transformado numa pessoa ainda mais patética. Eu achava que o “ainda mais” já cobria bastante coisa. Agora tenho medo de descobrir quanto cabe nesse advérbio. Tenho medo também de adoecer com tudo isso.



Minha vontade é desligar o telefone, deitar em posição fetal e chorar. Queria uns dias pra lamber as feridas e organizar as memórias, que vão ficando encavaladas. Uma morte puxa a outra e, quando vejo, comecei chorando pela Flávia e estou pensando no meu pai. Eu queria poder ficar ali um pouco. Também tenho medo de deitar e nunca mais querer levantar.

Aí eu driblo. Pago uma conta, compro papel higiênico, lavo a salada, ponho o lixo pra fora, tiro o cocô das gatas, atualizo a newsletter, vejo se a Meta já desbloqueou meu WhatsApp, faço o follow daquela notícia, leio o livro da mesa que vou mediar, volto pro carrinho da compra que deixei pela metade, rolo o feed com a concentração de quem tá resolvendo uma urgência e ainda corro atrás dos meus 30 minutos de cardio. Vai que a esteira sabe onde eu ponho essa tristeza toda.



O capitalismo, aliás, tem uma solução pra quem tá exausta de performar normalidade. Chama wellness. Agora, além de trabalhar, entregar e parecer alegre, eu preciso administrar o meu bem-estar. Se eu comprar o tapete certo, talvez consiga até chorar com a postura adequada.



Eu queria saber onde, na nossa ideia de política pública e de cuidado, cabe o luto por uma amiga. Quem tem direito a tempo pra sofrer? Quem pode faltar ao trabalho? Quem paga por essa pausa quando se trabalha por conta própria? A gente tem pouco traquejo até pra perguntar se a pessoa precisa de companhia numa terça-feira qualquer, quando as flores do enterro já murcharam e todo mundo voltou à rotina. Pra quem perdeu alguém, a terça-feira só começou.



Já escrevi na minha newsletter que, quando eu morrer, não quero homenagens. Continuo fazendo exigências pra depois de morta, vejam vocês. Eu entendo a vontade de botar o nome de alguém numa placa, organizar um sarau, escolher as fotos, reunir quem ficou. Às vezes é o que a gente consegue fazer com todo aquele amor que perdeu o endereço. O que me pega é a facilidade com que a gente desmarca uma reunião pra ir a um velório e a dificuldade com que faz o mesmo pra jantar com a pessoa viva. Eu também fiz isso. Deixei mensagem pra responder depois. Recusei a saída no meio da semana porque tinha reunião. Devo ter dito “vamos marcar” com toda a sinceridade do mundo. E a vida, implacável, seguiu sem esperar eu confirmar o horário.

Queria muito acabar com o capitalismo e ter tempo de amar meus amigos com toda a força. Tenho prazo pra escrever sobre gente que admiro e, ainda assim, deixo pra depois o áudio de uma das seis pessoas pra quem eu ligo quando alguém morre. Aí a pessoa morre e eu fico escolhendo foto. Agora cabem 20 no carrossel. Continuo querendo mais uma quarta-feira.

Se eu pudesse, usava esta coluna todos os dias pra escrever sobre um amigo meu. Queria que lessem em vida, enquanto ainda podem me mandar um áudio dizendo que eu exagerei ou que escolhi a pior foto possível. Queria escrever sobre a primeira pessoa a quem eu dou bom dia. Sobre quem lembra de mim quando vê uma piada idiota. As para quem eu mando memes e a gente se comunica por reels e piadinhas bobas na DM do instagram - e sabemos que essa é a forma ultramoderna de dizer: estamos aqui. Tenho urgência em escrever sobre quem aparece nos meus eventos, me manda flores, traz um presente de viagem, cozinha alguma coisa pra eu comer. Sobre quem me pergunta “oi, como você está?” e fica ali pra ouvir a resposta, mesmo quando eu começo com “tô bem” e a resposta verdadeira leva 17 minutos.



Queria escrever também sobre quem me lê, compartilha meus textos, ouve o Podcast Rabiscos, assina a newsletter e põe dinheiro nas vaquinhas que eu invento quando a urgência é minha ou de alguém que eu amo. Quero escrever sobre quem segura meus choros, (meus cabelos quando eu tinha) pra eu vomitar, cuida dos meus e faz as vezes de analista quando o meu morre ou se afasta da clínica. Sobre quem me olha no olho e aguenta o silêncio depois que eu finalmente digo que não ando nada bem.



Ainda sim, mesmo com tanta gente querida, eu ainda me sinto sozinha. Posso chorar no ombro de uma amiga e continuar querendo falar com a Flávia. Posso receber flores e, na hora de dormir, ter medo de perder quem mandou. Sobreviver ocupa um tempo danado. Viver, pra mim, tem cada vez mais a ver com conseguir sentar à mesa com essas pessoas e deixar o telefone virado pra baixo.



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Eu ia listar vocês um por um, mas gastaria nisso o resto dos meus dias e, como a gente sabe, ninguém me disse quantos são. Então fica aqui, impresso, enquanto vocês podem ler. Obrigada por serem meus amigos. Obrigada por não soltarem a minha mão, mesmo quando meus lutos me deixam insuportável. Sem vocês, eu jamais teria chegado até aqui. Tem dia em que é por vocês que eu continuo existindo. E é com vocês que eu quero continuar chegando. Inclusive pro jantar. No meio da semana mesmo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.