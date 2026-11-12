Eva não pediu perdão: exposição transforma o fruto proibido em símbolo

Jornalista e curadora de eventos literários no Brasil, escreve sobre corpos dissidentes. Criadora do Margens, projeto que difunde conteúdo sobre mulheres periféricas na escrita.

E se o pecado original nunca tiver sido a desobediência, mas a coragem de uma mulher de pensar por conta própria. Existe algo que sempre me incomodou na história de Eva: a facilidade com que transformaram a curiosidade de uma mulher em culpa. Bastou que ela quisesse saber alguma coisa para que o mundo inteiro aprendesse a desconfiar das mulheres que fazem perguntas.

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Eva comeu o fruto, desobedeceu, “condenou” a humanidade. Repetiram essa história tantas vezes que quase ninguém se lembrou de perguntar por que o conhecimento deveria ser proibido. Ou, mais importante, por que uma mulher desejando conhecer o mundo representava uma ameaça tão grande.

Penso que porque mulheres que sabem demais sejam difíceis de controlar.

Imagino isso quando conheço a proposta de Serpente do Mundo – Árvore do Conhecimento, instalação da multiartista Kaliman Chiappini, que ocupa a CAIXA Cultural São Paulo entre 14 de novembro e 20 de dezembro. No centro da exposição, uma árvore de quatro metros de altura oferece ao público aquilo que, durante séculos, nos ensinaram a temer: frutos carregados de conhecimento.

Só que, desta vez, ninguém será expulsa do paraíso por colhê-los.

Os frutos são poemas. Fragmentos de histórias de mulheres que Kaliman encontrou ao longo de quatro anos de pesquisa documental em países como Índia, Catar, Omã, Costa do Marfim, Gana, França, Alemanha e Brasil. Mulheres de diferentes culturas, territórios e experiências que, embora separadas por oceanos, compartilham algo que conhecemos bem: a necessidade de disputar o direito de contar a própria história.

Os poemas fazem parte do livro GRITA! Histórias & Poemas de Impacto e poderão ser colhidos pelos visitantes. Gosto especialmente dessa ideia. Em um mundo que insiste em arrancar coisas das mulheres, existe uma árvore que nos convida a levar alguma coisa conosco.

Não é pouca coisa. Porque contar a própria história também é uma forma de desobediência.

Durante muito tempo, fomos personagens de narrativas escritas por outras pessoas. Disseram como deveríamos amar, envelhecer, desejar, ocupar espaços e até quanto nossos corpos poderiam existir sem incomodar. Inventaram uma mulher ideal e passaram séculos punindo todas aquelas que não coubessem nela.

As mulheres gordas sabem disso. As mulheres negras sabem disso. As mulheres indígenas, periféricas, trans, migrantes e tantas outras que tiveram suas existências reduzidas a estereótipos também sabem.

O problema nunca foi apenas o que fizeram com Eva. Foi o que continuaram fazendo conosco depois dela.

Por isso a proposta de Kaliman me interessa tanto. A artista não está simplesmente reinterpretando uma narrativa religiosa, está disputando o significado de uma imagem que ajudou a organizar, simbolicamente, séculos de obediência feminina.

Na instalação, a serpente deixa de ser vilã para se tornar cúmplice do despertar. Eva deixa de carregar a culpa pela queda da humanidade e passa a representar a possibilidade de escolha.

É uma inversão bonita, mas sobretudo política.

Porque nenhuma estrutura de poder gosta muito de mulheres que aprendem a reconhecer os mecanismos de sua própria submissão.

Há outra camada nessa árvore que considero especialmente importante. Construída com cordas entrelaçadas, raízes, luzes, imagens, sons e poesia, a instalação aproxima natureza e tecnologia para perguntar que futuro estamos construindo e quem terá o direito de participar dele.

A obra dialoga com o solarpunk, movimento que imagina futuros ecologicamente regenerativos e socialmente mais justos. Em vez de aceitar que o amanhã será necessariamente um cenário de destruição, máquinas e desigualdades, propõe imaginar outras formas de convivência.

E imaginar, convenhamos, também é um exercício político. Estamos vivendo uma época curiosa. Criamos inteligências artificiais capazes de produzir textos, imagens e respostas em segundos, mas continuamos incapazes de reconhecer como inteligência muitos dos saberes produzidos por mulheres nas comunidades, nas cozinhas, nas florestas, nas periferias e nas experiências transmitidas de geração em geração.

Chamamos de inovação aquilo que uma máquina aprende a fazer e, frequentemente, de tradição aquilo que uma mulher passou a vida inteira sabendo.

Não deixa de ser uma escolha sobre quais conhecimentos merecem prestígio e sobre quem merece ser ouvido.

Talvez seja por isso que me comova a imagem de uma árvore feita de fios, raízes e histórias. Porque ela nos lembra que conhecimento não nasce apenas nos lugares que aprenderam a conceder diplomas, patentes e legitimidade. Também nasce da experiência. Da sobrevivência. Da memória. Daquilo que uma mulher conta para outra quando finalmente encontra espaço para falar.

Existe uma tecnologia ancestral na transmissão dessas histórias. Uma tecnologia que não depende de telas, servidores ou algoritmos, mas de escuta.

E escutar mulheres, especialmente aquelas que historicamente foram silenciadas, continua sendo um gesto radical.

Kaliman escreve em seu texto curatorial: “Uma história repetida durante séculos pode acabar parecendo a própria ordem do mundo”.

É precisamente assim que funcionam muitas opressões. Elas se repetem até parecerem naturais. Até que a desigualdade seja confundida com destino, a violência com costume e o silêncio com virtude.

Por isso, não basta contar outras histórias. É preciso também desconfiar daquelas que nos ensinaram como únicas.

A exposição propõe que o público entre nesse organismo de memória, encontre imagens e sons e colha os poemas que pendem dos galhos. Não se trata apenas de observar uma obra de arte, mas de participar da circulação dessas vozes.

Há algo profundamente simbólico em oferecer conhecimento gratuitamente, no centro de uma cidade como São Paulo, em um espaço cultural aberto ao público.

Durante séculos, a árvore foi apresentada como o lugar de uma transgressão. Agora, torna-se lugar de encontro.

E talvez seja justamente disso que precisamos: menos narrativas sobre mulheres que devem ser punidas por desejar e mais espaços onde seus desejos, perguntas e conhecimentos possam florescer.

Penso nas mulheres que vieram antes de nós e que não puderam escrever seus próprios livros. Nas que foram chamadas de loucas porque se recusaram a obedecer. Nas que tiveram seus corpos vigiados, suas palavras desacreditadas e suas descobertas atribuídas a outros. Penso também nas meninas que ainda estão aprendendo o tamanho do mundo e que merecem descobrir, desde cedo, que a curiosidade não é um defeito de caráter.

Que perguntar não é pecado, que conhecer não deveria custar a liberdade.

No fim das contas, talvez Eva não tenha condenado ninguém. Talvez tenha sido a primeira a perceber que um paraíso onde uma mulher não pode fazer perguntas se parece demais com uma prisão.

E, se me permitem escolher um lado nessa história, fico com Eva, não pela maçã, nem pela serpente.

Mas porque, diante de um mundo inteiro exigindo obediência, ela estendeu a mão e há séculos tentam nos convencer de que o erro foi dela.

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SERVIÇO

Para visitar: Serpente do Mundo – Árvore do Conhecimento, de Kaliman Chiappini, fica em cartaz de 14 de novembro a 20 de dezembro, na Caixa Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111, Centro). Visitação de terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.