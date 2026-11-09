Aniversário de Ana Paula Renault é celebrado com doação de sangue

Eu nunca doei sangue. A única vez que tentei já data de uns 20 anos. Fiz tudo certo: me informei, agendei, tomei um ônibus numa manhã chuvosa e fui ao hemocentro, do outro lado da cidade. Na entrevista, fui reprovada, pois havia feito uma microcirurgia para remover uma infecção das costas há menos de seis meses. Me cadastrei no Redome para doar medula óssea e fui embora - meio frustrada, meio satisfeita. Depois disso, seja por medicação controlada - quem nunca, não é mesmo? - piercing ou qualquer outro motivo, não voltei, mas carrego uma carta na manga.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eu vivo repetindo uma coisa, inclusive nessa coluna: se você está interessado em cuidar da saúde de alguém, não comece comentando sobre o corpo, chamando a pessoa de gorda! Comece doando sangue. Se puder doar, marque um horário e vá ao hemocentro. Todos os tipos sanguíneos são necessários e você pode fazer isso por uma pessoa cujo nome nunca vai saber.



No domingo, eu tinha um nome. Flávia Fróes, a Flavinha, que é minha amiga há quase 25 anos - uma vida - e madrinha da Tequila, minha gata. Sim, minha gata tem madrinha. É o tipo de cargo que a gente inventa quando já faltam palavras para explicar o parentesco. A Flavinha está internada na UTI e precisa de doação de sangue. Fiz o pedido nas redes. Pedi oração, boas vibrações, axé, o que cada um tivesse para mandar. Sobretudo, pedi que quem pudesse doar fosse ao hemocentro.



Quase 25 anos de amizade e, na hora de pedir ajuda, a frase que me saiu foi a mesma que eu vivo repetindo. Só que, dessa vez, fui eu quem precisou que alguém a lesse e marcasse um horário.



Foi nesse novembro que dois assuntos sobre os quais eu falo com frequência acabaram na mesma conversa: Um é doação de sangue e o outro, quem me lê já adivinhou, é Ana Paula Renault.



Mas calma! Tem um motivo específico e nobre (e não, não tô falando do aniversário de 45 anos dela).



Sou fã. Gosto de ver uma mulher que ocupa espaço e fala sem pedir licença, inclusive quando sei o tamanho da conta que costumam mandar para mulheres assim. Tenho amigas de 15 anos que adoram a Ana Paula. Minha mãe, aos 78, diz que ela a representa. Entre uma ponta e outra, tem gente que se encontrou por causa de uma mulher na televisão e aprendeu a fazer coisas juntas. Às vezes é um mutirão. Às vezes é descobrir quem mora na mesma cidade e pode ir junto doar sangue.

Ana Paula faz aniversário no dia 22 de novembro. Para comemorar, o fã-clube Conexão Renaults lançou nesta segunda-feira (9/11) a campanha Geral Junto pela Vida, em parceria com a Fundação Pró-Sangue. A mobilização articula a participação de outros hemocentros da rede pública do Sudeste e do Nordeste. Segundo o fã-clube, as parcerias com o Hemorio, no Rio de Janeiro, e o Hemope, em Pernambuco, estão em fase de finalização. A inspiração veio de outro fandom. Desde 2023, o coletivo Army Help The Planet, formado por fãs do BTS, usa o aniversário do grupo para incentivar doações com a campanha Blood to Save.

Eu gosto de pensar no tanto que essa ideia andou. Saiu de uma campanha que fãs brasileiros criaram para celebrar um grupo sul-coreano e chegou à comemoração de uma apresentadora mineira. Agora pode virar duas pessoas de uma mesma cidade combinando de ir juntas ao hemocentro. Talvez uma delas já quisesse doar há tempos e só estivesse esperando alguém dizer “eu vou com você”.



“Quando pensamos no aniversário da Ana Paula, queríamos fazer algo que tivesse um significado para além da homenagem. Celebrar a vida de alguém também pode ser uma oportunidade de olhar para outras vidas. A gente conhece a força dessa comunidade, sabe o quanto os fãs conseguem se mobilizar e pensamos, por que não transformar toda essa conexão em algo que possa ajudar outras pessoas? Foi assim que surgiu o Geral Junto pela Vida”, explica a organização do Conexão Renaults.

Tem trabalho aí. Alguém pesquisa onde doar, alguém explica como agendar, alguém faz circular a informação até ela chegar a quem pode sair de casa numa terça-feira. Fandom é também esse monte de gente que aprendeu a se organizar porque gostava da mesma coisa. Quando essa capacidade chega ao hemocentro, quem se beneficia pode nem saber quem é a aniversariante.



Em 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Em 2025, o SUS registrou mais de 3,2 milhões de coletas, segundo o Ministério da Saúde. A Fundação Hemominas informa que uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas. O calendário dá dois bons motivos para ir em novembro. O hospital precisa de gente doando em dezembro também.



Eu queria que você guardasse o nome da Flavinha por um instante. Se ele te levou até o hemocentro, guarde também o caminho. Da próxima vez, talvez ninguém que você conheça precise te pedir.

Mais do que uma ação pontual, o projeto pretende mostrar o potencial dos fandoms como agentes de mobilização social. A campanha quer incentivar a participação de pessoas de diferentes regiões do país e fazer com que a mensagem alcance também quem ainda não tem o hábito de doar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O nosso desejo é que essa iniciativa não termine em novembro. Queremos que outras comunidades se inspirem, criem suas próprias mobilizações e entendam que o afeto que nasce dentro de um fandom pode chegar muito mais longe. Uma ideia boa é uma ideia que merece ser multiplicada”, reforça a organização.



Como doar sangue em Minas Gerais?



Quem pode doar : Em geral, pessoas de 16 a 69 anos, em boas condições de saúde e com mais de 50 kg. Aos 16 e 17 anos, é necessária autorização do responsável legal, conforme as orientações da Hemominas. Quem tem 60 anos ou mais deve ter feito a primeira doação antes dos 60. A equipe confirma a aptidão na triagem



: Em geral, pessoas de 16 a 69 anos, em boas condições de saúde e com mais de 50 kg. Aos 16 e 17 anos, é necessária autorização do responsável legal, conforme as orientações da Hemominas. Quem tem 60 anos ou mais deve ter feito a primeira doação antes dos 60. A equipe confirma a aptidão na triagem Como se preparar : Vá alimentado e descansado, evite alimentos gordurosos nas três horas anteriores e leve documento oficial original com foto. Consulte as condições e restrições da Hemominas antes de sair



: Vá alimentado e descansado, evite alimentos gordurosos nas três horas anteriores e leve documento oficial original com foto. Consulte as condições e restrições da Hemominas antes de sair Como marcar: Escolha uma unidade da Fundação Hemominas e agende pelo Portal MG ou pelo aplicativo MG App – Cidadão. Em Poços de Caldas, a unidade fica na Avenida José Remígio Prezia, 303, no Jardim dos Estados. O telefone para agendamento é (31) 4042-7157

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.