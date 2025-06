Inter Miami coloca Palmeiras na roda

O Inter Miami foi convidado para o Mundial de Clubes, pois, por critérios técnicos, não disputaria a competição. Aliás, o time de Lionel Messi é uma espécie de “Harlem Globtrotters” do futebol, muito mais exibição do que o verdadeiro futebol. Claro que Messi é um gênio da bola, mas com ele estão Busquets, Alba e Luis Suárez, que marcou um dos gols do empate contra o Palmeiras nesta segunda-feira. Para mim, todos “aposentados”. E não é que o Inter Miami pôs o Palmeiras na roda, abriu 2 a 0, mas não conseguiu segurar a vitória! O Porco empatou no finalzinho e o vexame ficou menor. É isso que as pessoas chamam de Mundial de Clubes? Aliás, concordo com meu amigo Mauro Cezar Pereira, que afirmou que o “Palmeiras é o pior brasileiro aqui na competição”. Futebol feio, pobre, que não conseguiu ganhar do Porto e nem do Inter Miami. Ainda assim, ficou em primeiro lugar, com os mesmos 5 pontos do time de Messi, mas um saldo de gols melhor.

Acho curioso que em jogos no Brasil, o técnico Abel Ferreira fica desequilibrado, xinga todo mundo e não se contém. Já por aqui na Terra do Tio Sam está quietinho, comportadinho e não desafia a arbitragem. Por quê será? Porque a competição tem regras rígidas para os “reclamões”. Quatro jogadores do Boca pegaram punição pesada. O futebol brasileiro deveria punir como punem aqui. Abel não é o dono da verdade e deveria se comportar melhor, ao invés de “agredir”, verbalmente, os árbitros brasileiros. O futebol apresentado pelo Palmeiras é pífio e nem mesmo o talentoso Estêvão está brilhando. Aliás, vi vários jogadores do Palmeiras tietando Messi, pedindo camisa, calção e meiões. Repito o que venho escrevendo há tempos: só mesmo os detentores de direitos querem vender uma competição que não existe, onde os europeus foram chamados das férias, às pressas, por ordem da Fifa, e o time de Messi nem merecia uma vaga no torneio.

E antes que alguém diga que é “dor de cotovelo” da minha parte, lembro que o Flamengo, time para o qual torço, junto com o Cruzeiro, está aqui na disputa, e eu, credenciado, nem me interessei em ir aos seus jogos. Irei, domingo, pelas oitavas, porque meu filho mais novo é Flamenguista e me pediu para levá-lo. Claro que o time campeão vai comemorar e muito, os torcedores farão festa e se declararão campeões do mundo. Porém, a Fifa já criou tantos torneios com esse título de Mundial que tudo fica desacreditado. Para mim, o melhor Mundial é aquele do fim do ano. A Fifa já fala em fazer esse Mundial aqui de 2 em 2 anos e em aumentá-lo para 48 clubes. Alguém tem dúvida de que a Fifa só quer faturar e transformar seus cofres em um banco suíço? O presidente Gianni Infantino é um “boleirão”. Quer agradar todo mundo, principalmente os governos fortes do mundo, como o presidente Trump, aqui nos Estados Unidos. O FifaGate, em 2015, deixou os cartolas em maus lençóis, alguns presos, outros renunciantes e alguns já mortos. Infantino não quer perder a “boquinha” de dirigir a maior entidade de futebol do mundo, ser recebido por chefes de estado, reis, rainhas e por aí vai.

O dia em que a Fifa definir um Mundial de Clubes, de verdade, que seja disputado de 4 em 4 anos, com equipes merecedoras, pelo ranking, aí sim vou dar credibilidade à competição. Por enquanto, é só mais um torneio, como tantos que já tivemos. Reconheço que as emissoras, principalmente Globo e SporTV, estão vendendo o produto que compraram, mas não irão enganar quem conhece o futebol de verdade. Nem o futebol brasileiro evoluiu, nem o europeu involuiu. Tudo continua como antes. O que temos visto é que os times brasileiros que vieram estão no meio da temporada. Ainda assim, na rodada do começo da semana, o Botafogo perdeu para o Atlético de Madri e o Palmeiras empatou com os “aposentados” do Inter Miami. Ou seja: os brasileiros sendo brasileiros. E olha que Palmeiras ou Botafogo, um deles estará nas quartas, já que se enfrentam no sábado. E como não fico em cima do muro, vou apostar na BetNacional no Botafogo. O alvinegro tem mais time, mais grupo, mais banco e mais técnico do que o Palmeiras.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.