Jantar com Emanuel Carneiro e falar de futebol mineiro é sempre uma honra

Sábado o nosso querido Emanuel Carneiro, nos recebeu em sua casa, junto com a querida esposa, Ilma. É sempre bom estar com eles, num jantar super agradável, do qual meus filhos também participaram. Claro que é impossível estar com Emanuel, sem abordar o futebol e, principalmente, o nosso, mineiro. Emanuel está encantado com o momento do Cruzeiro, pela qualidade do time, pelo trabalho incansável de Pedro Lourenço, seu amigo particular, Pedro Júnior, Paulo Pelaipe, e, é claro, Leonardo Jardim, o homem que deu cara e vida nova ao time, com um trabalho simples, eficiente, identificando os problemas, tirando-os fora e formando um grupo homogêneo.

“Jaeci, o Cruzeiro saiu de uma situação desastrosa para esses dias de belo futebol, organização, qualidade e muita responsabilidade. Conheço o Pedro Lourenço há décadas, é um empresário dos mais competentes do país, um cara reto no que faz e um apaixonado pelo clube. Que bom ver o Cruzeiro nesse ritmo. E vou dizer mais: a torcida do Cruzeiro tem dado um show à parte, empurrando o time para vitórias contundentes e em busca das taças”.

Emanuel tem razão. É um outro Cruzeiro, com uma organização ímpar, onde os donos, Pedro Lourenço e Pedro Júnior estão sempre junto, e com um treinador diferente, uma espécie de manager, que tem o grupo em mãos, é respeitado por ele, e faz um trabalho brilhante.

A cada dia a gente comprova que o trabalho de técnicos europeus supera o dos brasileiros em muito. Até mesmo os argentinos, que estão em 8 das 10 seleções da América do Sul, exceto no Brasil, que tem um técnico italiano, e na Bolívia, que tem um treinador do próprio país. Voltando ao Cruzeiro, está dando gosto de ver o time jogar, com a qualidade, praticando o melhor futebol do país.

Hoje o Cruzeiro está mais bem montado e armado que Flamengo e Palmeiras, e briga com os dois pelo título brasileiro e também vai brigar pela Copa do Brasil. O mais importante a se dizer é que briga em condições e que se equiparou aos “papa-títulos” dos últimos 10 anos, tão rapidamente. Onde há comando, respeito, credibilidade e harmonia, tudo funciona, e, é claro, com um grupo forte e com espírito vencedor.

Emanuel não tem dúvidas de que o Cruzeiro vai brigar até a última rodada do Brasileirão, pela taça. “Isso é fato. E essa parada vai tornar o time ainda mais forte. Se naqueles 40 dias, o técnico Jardim, ajeitou a casa. Agora a tendência é melhorar ainda mais”.

Emanuel também falou do Atlético e mostrou sua preocupação com o momento financeiro e técnico do clube. “É sim preocupante. A impressão que a gente tem é de que lá não há alguém que entenda de futebol. Trouxeram um treinador identificado com o clube, que tem uma história vencedora, mas, não houve encaixe. Acredito que no fator campo, os jogos contra o Flamengo, em sequência, pelo Brasileiro e Copa do Brasil, vão dizer muito sobre o Atlético nesta temporada. Veja que ele chegou em duas finais, ano passado, e tomou um vareio, foi muito mal. Vamos aguardar o fim de julho e o começo de setembro para entendermos melhor”.

Com relação às finanças, Emanuel Carneiro entende que os donos são banqueiros e que devem saber a melhor forma de encontrar uma solução para os graves problemas. A dívida chegou à casa do 1,8 bilhão, uma dívida impagável, mas que precisa ter uma resposta para o torcedor. Ele anda preocupado com tudo o que está acontecendo.

Finalmente, depois da entrevista, que está no meu canal de Youtube, com exclusividade, na parte de vídeos, fomos jantar um delicioso camarão, regado a um belíssimo vinho. Os anfitriões, Emanuel Carneiro e Ilma, recebem como ninguém. Muito obrigado pelo carinho e amizade por mim e minha família. O próximo encontro já está marcado para Miami, lá em casa. Emanuel Carneiro é uma bandeira do nosso jornalismo, e sua voz, sempre importante para o nosso futebol.

