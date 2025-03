O Atlético vai brigar por taças importantes

O Atlético contratou muito bem para a temporada 2025 e eu reputo o time como do um dos mais fortes do país, em condições de brigar pelas taças que vai disputar e de ganhá-las. Júnior Santos, Roni, Menino, Patrick, Caio Paulista, Cuello, juntando-se ao goleiro Everson, para mim um dos melhores do país. Hulk, Scarpa e cia, e sob o comando do “mestre” Cuca, vão dar o que falar na temporada. Parte da imprensa tem o hábito de dizer que os clubes mineiros contrataram “restolhos” dos paulistas. Eu discordo. Os atletas contratados pelo Galo estão em excelente fase, já mostrando competência nos jogos do clube e se afirmando a cada partida. Acho Roni espetacular, Gabriel Menino excelente e os demais de muita qualidade. É preciso reconhecer em Cuca um grande estrategista, um cara que sabe montar times como poucos treinadores no país.

Vejo esse Atlético mais forte do que o da temporada passada, pelo menos no papel. Espero que se confirme em campo. Vejo uma equipe sólida, que já tinha uma espinha dorsal e que está muito mais qualificada agora.

Júnior Santos fez o terceiro gol do Botafogo na final da Libertadores, contra o Atlético, e fechou a tampa do caixão. Zoou os atleticanos e o clube, e hoje veste essa camisa. Por isso eu digo que os atletas deveriam respeitar as instituições e os companheiros de profissão. Num ano, você veste a camisa do rival, mas pode muito bem estar com ela na temporada seguinte. Claro que a torcida perdoa quando se trata de um excelente jogador, que é o caso do ex-botafoguense, mas é preciso ter cuidado, em época de tanta violência no país. Cuca achou o lugar certo para Gustavo Scarpa, que, com Milito, ficava escondido na ponta direita. Aliás, quando chegou no Galo em 2021, foi Cuca quem fez Hulk jogar bola, depois de um começo terrível, em que o próprio jogador, em entrevista ao Esporte Espetacular, disse que passou várias noites em claro com a esposa, pensando em rescindir seu contrato. E olha que quando sugeri isso, por tê-lo indicado, e já provei isso nos posts e conversas, os atleticanos caíram na minha pele e me zoam até hoje. Tem gente que não entende que futebol é momento, e o que não servia ontem pode muito bem servir hoje. Mas, em época de tanto ódio nas redes sociais, esperar o quê? Os atleticanos deveriam me agradecer por ter indicado o Hulk e não me criticar!

Voltando a falar dessa temporada, o Flamengo está voando, com dois times, titular e reserva, de alto nível. Fatura R$ 1,6 bilhão por ano e tem suas finanças equilibradas. O Palmeiras teve receitas de R$ 1.2 bilhão, e está se remontando, pois liberou vários jogadores, três deles, citados acima, para o Galo. O Corinthians também virá forte, assim como o Internacional. Outro time no qual acredito muito é o Cruzeiro, que contratou estrelas, mas que ainda não brilharam como deveriam. Acredito que a pré-temporada vai dar ao time azul o norte que ele tanto precisa. São essas as equipes que deverão brigar por taças nesse 2025. Como é bom ter gestões sérias, transparentes e competentes. A exceção aí é o Corinthians, que deve até as cuecas, mas que gasta o que não tem, pois não existe responsabilidade fiscal para dirigentes “amadores”, e eles vão empurrando a sujeira para debaixo do tapete.

Que bom para o atleticano perceber que seu time está forte e que vai lutar pelas taças. Se ano passado chegou em duas finais e as perdeu, até de forma vergonhosa, esse ano a perspectiva é de algo diferente. E vale ressaltar o treinador Cuca. Além de ser o mais vencedor na história do clube, desde 2013, quando ganhou a inédita Libertadores, ele está mais maduro, se livrou dos problemas pessoais que o perseguiam ao ter aquele julgamento anulado na Suíça, e, segundo ele próprio, se torna uma pessoa melhor a cada dia. O Galo tem um dos times mais fortes do país. Não confio muito na sua zaga, ainda acho fraca, mas no geral, é um time muito forte, principalmente do meio-campo para a frente. Tem Guilherme Arana, lateral do mais alto nível, que funciona defensiva e ofensivamente. É um time pronto para encarar seus pares de igual para igual. Isso é o que penso, pelo que estou vendo neste começo de temporada. Se estou certo ou não, só o tempo dirá.

Como venho dizendo, o meu programa no Youtube, nosso JaeciCarvalhoEsportes, é dedicado ao Cruzeiro e à China Azul. Claro que todos os torcedores serão bem-vindos, mas o carro-chefe é o Cruzeiro Esporte Clube. Já neste espaço, vou continuar tratando os temas de relevância com a mesma isenção e credibilidade de sempre. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, não seria eu a ter essa pretensão. Quem não quiser acompanhar, sinta-se à vontade aqui, no canal ou nas redes sociais. Porém, jamais deixarei de falar aquilo que penso e de mostrar as verdades que os números revelam. Sei que há torcedores atleticanos que não gostam de ouvir verdades e que querem desmentir os números. Contra fatos não há argumentos. Repito: em tempos de tanto ódio e de gente mal preparada, mal-amada, e mal resolvida, é mesmo difícil. Mas, como diz o velho ditado, “os cães ladram e a carruagem passa”.

William Bonner

Um dos maiores jornalistas do país, William Bonner declarou no programa “Altas Horas”, de Serginho Grozman, que “não vai ao cinema, shopping, teatro e que, quando vai visitar sua família em São Paulo, opta pelo carro para evitar aviões”. Tudo isso por causa do ódio disseminado entre as pessoas, por ser ele editor e apresentador do JN e ter o compromisso de noticiar o que acontece. Esquerdistas e direitistas o condenam sempre. Que mundo é esse, gente? Jantei com ele uma única vez, em 1988, quando, na Globo, fui para o Rio cobrir a brecha que os repórteres do esporte deixaram ao seguirem para a Olimpíada de Seul. O jantar foi na casa do saudoso Fernando Vannuci. Não tenho amizade nenhuma com o Bonner, mas um respeito gigantesco pela sua competência e qualidade. Sem dúvida, um ícone do jornalismo brasileiro.

