CRUZEIRO PODE SER LÍDER ISOLADO DO BRASILEIRÃO

Com os pés no chão, mas sabedor de seu momento e de seu potencial, o Cruzeiro enfrenta o Vitória, hoje, no Barradão, em busca dos três pontos que o colocarão na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo, atual líder, está no Mundial de Clubes da Fifa, junto com o Palmeiras, e ambos adiaram seus jogos da 12º segunda rodada. O Cruzeiro tem 23 pontos e poderá chegar a 26, abrindo dois para o rubro-negro.

Tenho andado pelas ruas de Belo Horizonte e encontrado cruzeirenses felizes da vida. Há quanto tempo isso não acontecia. Bastou ter um presidente sério, competente e apaixonado, Pedro Lourenço; um jovem vice-presidente compromissado, dedicado, homem-forte do futebol, Pedro Júnior; um cara experiente e vencedor, Paulo Pelaipe; e o mister Leonardo Jardim, um técnico de verdade, de muita qualidade e um manager. Com esses quatro comandantes, os jogadores passaram a apresentar um futebol de alto nível, e isso acontece a cada rodada.

O jogo de hoje não será fácil, mesmo com a péssima fase do Vitória. Vencer no Barradão nunca foi tarefa tranquila, mas, pelo grande momento, pela possibilidade de liderança e pelo futebol que o time azul apresenta, é muito difícil não pensarmos em vitória.

O grande jogo diante do Palmeiras ainda está na minha cabeça. Foi uma das melhores partidas que o Cruzeiro fez e é a referência para os jogos seguintes. Como é bom ver uma equipe sólida em todos os setores, com uma defesa impecável, um meio-campo talentoso e marcador e um ataque arrasador, onde o jovem Kaio Jorge tem se destacado. Uma velocidade impressionante, arremates certeiros e marcação por pressão, incomodando defensores e goleiros adversários.

Junta-se a isso a vontade de Gabigol em colaborar com o time, entrando sempre com garra, dedicação e qualidade. O mister arrumou uma nova função para ele, vindo com a bola mais de trás, e tem dado muito certo.

O Cruzeiro vive um momento mágico, paga suas contas rigorosamente em dia e está nas páginas esportivas, que é o seu lugar. Claro que há uma dívida a ser saldada, mas a diretoria trabalha com responsabilidade para quitá-la. E não pode deixar de investir no futebol, dando ao time jogadores de alto nível, que fazem esta campanha espetacular. Organização, planejamento e responsabilidade são fundamentais para esse sucesso.

É claro que não tem nada ganho, mas o caminho é este. Sabemos que o campeonato é longo e tem muito torcedor que está preocupado com a paralisação das disputas. Eu não estou nem um pouco, pois o planejamento foi feito e tudo caminha de acordo. Até mesmo a participação no torneio no Espírito Santo, vai dar o ritmo de jogo que os atletas precisam, para voltarem ao Brasileirão e à Copa do Brasil no mesmo ritmo em que estavam antes da paralisação.

O horário da partida de hoje é muito bom, 19h, e às 20h45 o Brasileirão poderá ter um novo líder isolado, mostrando a Flamengo e Palmeiras, campeões de tudo nos últimos 10 anos, que há um novo time no Brasil a incomodá-los.

O Cruzeiro navega em águas cristalinas, em mares tranquilos, com tudo dando certo. Que bom ver a China Azul feliz, torcedores exibindo a belíssima camisa celeste pelas ruas de BH, pelo estado todo.

O Cruzeiro voltou aos seus melhores dias, mas sempre com os pés no chão, disputando cada partida como uma decisão. E, vale lembrar, que não se pode perder pontos para times que brigam na parte debaixo da tabela. Esses pontos são irrecuperáveis. Que me perdoe o Vitória, mas o Cabuloso vai a Salvador para voltar com os três pontos e a liderança, e eu levo muita fé que isso vai acontecer. Após o jogo, estaremos ao vivo no nosso canal de Youtube, como programa JaeciCarvalhoEsportes, dedicado ao Cruzeiro e à China Azul.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.