Três pontos fundamentais para se manter entre os ponteiros

O Cruzeiro enfrenta o Sport, hoje, na Ilha do Retiro, onde sempre é difícil jogar e ganhar. Porém, como o Sport, infelizmente para os pernambucanos, faz campanha pífia, e o time celeste luta pela ponta do Brasileirão, os três pontos serão fundamentais para a caminhada. Não dá pra pensar em empate, pois o time azul perderia dois pontos, que fariam falta lá na frente, pois quando você perde pontos para uma equipe que briga na parte inferior da tabela, são irrecuperáveis. O Cruzeiro vem com uma campanha 100% em casa, e precisa ter a sua primeira vitória fora de casa, lembrando que o próximo jogo será contra o Atlético, que também vive um péssimo momento. Nas mãos de Leonardo Jardim, o time celeste começa a ganhar corpo e forma, com uma campanha brilhante, a 3 pontos dos líderes, Palmeiras e Bragantino, credenciado pela gigantesca vitória sobre o Flamengo, aliás, o único grande jogo do Brasileirão até aqui.



Eu concordo plenamente com Leonardo Jardim. “O Cruzeiro não quer disputar a Copa Sul-Americana e sim a Libertadores. Foi assim que a China Azul se acostumou e não vi nada demais na declaração dele. Claro que a campanha foi um vexame, com três derrotas e um empate, sendo eliminado na fase de grupos, mas, para quem está entre os ponteiros do Brasileirão, e fez belíssimo jogo na estreia da Copa do Brasil, que se dane a Sula! O Cruzeiro tem duas Libertadores, disputou quatro finais e é o representante mineiro no número de títulos nacionais e internacionais. Para vocês terem uma ideia, o time azul ganhou Recopa, se não me engano em 1999, e nunca deu importância a esse título. Como Rei de Copas, com seis Copas do Brasil, duas Supercopas, duas Libertadores, três Brasileiros (eu não considero torneios anteriores a 1971 como título Brasileiro) e uma Taça Brasil, valiosíssima, pois foi conquistada em cima do Santos, de Pelé, com goleada de 6 a 2 e uma vitória lá no Pacaembu, por 3 a 2, o Cruzeiro pensa grande e vai continuar a representar nosso Estado nas conquistas que virão. O time engrenou com Jardim, e, depois da saída de alguns jogadores, o ambiente melhorou e a união do grupo é visível, além, é claro, do futebol que mudou, da água para o vinho.



Sei que o Cruzeiro é um time invejado, pois junto com o Grêmio, desafia o eixo Rio-SP, com as conquistas mais importantes. Por isso, é preciso fechar o grupo e os dirigentes, trabalhar em silêncio e comer a “sopa pela beirada”. A China Azul está feliz da vida com o que está vendo, mas ainda há muito a melhorar. Tropeços acontecerão, mas com um time sólido e coeso as coisas não irão mudar de rumo. A tendência é mesmo o time estar entre os ponteiros do Brasileiro, e, caso haja reforços no meio do ano e a dispensa de alguns jogadores que não deram certo, o time azul brigará pela taça até a última rodada do Brasileirão. Na Copa do Brasil, quem tem mais tem seis, e ele é o Cabuloso. Portanto, China Azul, apoiar sempre e deixar as aves de mau agouro pra lá. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido”!

“Bancada da bola, que vergonha!”

Essa foi a colocação do deputado Sargento Gonçalves (PL-RN), que criticou a atuação dos parlamentares da Câmara dos Deputados, que, segundo ele, atuam para blindar a CBF e seus dirigentes de investigações. Segundo o político, “até uma casa foi alugada em Brasília, servindo de QG para a CBF e seus aliados”. Parlamentares brasileiros deveriam se preocupar em pôr comida na casa dos pobres, rede de esgoto nas favelas e lugares menos favorecidos, e em criar leis que atendam à população, e não para proteger A ou B que esteja no comando da CBF. Por quê alguns políticos teriam tanto interesse em “blindar a CBF e seus dirigentes”? Será que eles estão contra o povo e o torcedor brasileiro? Eles deveriam fazer o contrário e exigir investigação forte, para que os desmandos acabem e o futebol brasileiro se torne saudável. Estamos doentes, agonizando, e somente uma CPI e a atuação do MP do Rio de Janeiro poderão afastar o atual mandatário, dono da cadeira, envolvido em tantas denúncias, como as que saíram na revista Piauí. O ministro Gilmar Mendes abriu espaço para o MP e o TJ do Rio abrirem investigação para apurar denúncias de assinatura falsa do coronel Nunes e outras irregularidades, e o que o povo espera é justamente isso. O afastamento do atual mandatário, imediatamente, a chegada de um interventor e eleições na CBF. Não há outro caminho. E que o povo brasileiro grave o nome dos deputados da chamada “bancada da bola”, para nunca mais votar neles. Congressistas devem atender aos interesses do povo, do cidadão de bem, e não atuar em favor de entidade A ou B ou de seu presidente. Precisamos moralizar o Brasil e o futebol brasileiro e isso passa pela intervenção na CBF.

Dia das Mães

Meus parabéns a todas as mães do Brasil, e, principalmente às mães mineiras. Que Deus as abençoe com muita saúde. Minha mãe, dona Lourdes, está lá no Céu, e a saudade é eterna.



