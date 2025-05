Não serve para o Palmeiras e Cruzeiro, mas serve para o Atlético?

Estou vendo alguns atleticanos “curtindo com cruzeirenses” pela contratação de Dudu, que foi mandado embora do Palmeiras e do Cruzeiro e acertou com o time alvinegro. Clube fazendo posts, gozando porque Dudu fez o gol que rebaixou o Cruzeiro em 2019. Acho curioso: Júnior Santos, que colocou a tampa no caixão do Atlético, com o terceiro gol na Libertadores, gozou o Galo, no vestiário, e fez até musiquinha, mas hoje veste a camisa do time mineiro. O mundo está muito chato e perigoso. O “gozador” de hoje pode ser o “gozado” de amanhã. Jogadores e clubes se provocando em redes sociais, dando péssimos exemplos aos torcedores e “incentivando” brigas entre eles, quando deveriam fazer um movimento pela paz. O exemplo deveria vir de atletas e clubes, e não alimentar de provocações.



A chegada de Dudu no Atlético, pedido do técnico Cuca, é uma incógnita. Se não jogou em dois gigantes, Palmeiras e Cruzeiro, teria futebol para jogar no Atlético? Outra coisa: quando o presidente, Pedro Lourenço, mandou dar um chute na bunda, não estava preocupado se Dudu iria para o rival. Saiu da toca da Raposa para fora, não diz mais respeito ao Cruzeiro. Um jogador que ganhou milhões e que não respeitou hierarquia e nem foi profissional. Saiu pela porta dos fundos do Palmeiras e também do Cruzeiro, quem garante que não fará o mesmo no alvinegro? Dudu não joga há dois anos. Um ano pela cirurgia no joelho e outro pela reserva no Porco. No Cruzeiro, alternou maus e bons momentos, mas jamais convenceu. Quando a gente fala de Dudu, lembra daquele belo jogador de anos anteriores, e acredito que Cuca insistiu em sua contratação por lembrar do Dudu de 2016, campeão brasileiro com ele. O problema é que se passaram nove anos e muita coisa mudou.



Como será o encontro de Dudu com Lyanco, que pisou em seu braço, e o agora jogador do Atlético o chamou de “babaca”? Como Dudu irá jogar em gramado sintético, que ele criticou e disse que “seu problema no joelho foi causado pelo gramado do Palmeiras? “Peixe morre pela boca” e Dudu perdeu a chance de ficar calado. Apagar post não adianta mais, está registrado.

Insustentável

A situação de Ednaldo Rodrigues na CBF é delicadíssima e a qualquer momento ele será interditado e deverá deixar a presidência da entidade. As denúncias graves, mostradas pela revista Piauí, e a falsificação da assinatura do coronel Nunes, que retirou a ação contra Ednaldo, junto com os outros vices, caíram como uma bomba. A perita constatou a falsificação da assinatura, o que caracteriza crime de estelionato, e isso dá prisão. Ednaldo faz um terrível mal ao futebol brasileiro e transformou a CBF numa entidade desmoralizada, sem credibilidade, detestada pelo torcedor e pelo povo brasileiro. A deputada federal Daniela do Waguinho pede o afastamento imediato de Ednaldo, do cargo, diante das graves denúncias. Ela e todos nós esperamos que o Ministério Público Federal, do Rio de Janeiro, e a Polícia Federal, entrem no caso e afastem o péssimo dirigente. No caso, haverá intervenção e um interventor será designado para promover eleições em 30 dias, entre os oito vice-presidentes.



A provável queda de Ednaldo Rodrigues mostra que ainda há jornalismo sério no Brasil. Jaeci Carvalho, Paulo Vinícius Coelho, Allan Couto e Galvão Bueno foram fundamentais para mostrar as denúncias e não desistir de moralizar o futebol brasileiro. Infelizmente, o grupo Globo ficou calado e não deu uma linha sequer sobre as denúncias da revista Piauí. Agora, a TV Globo anuncia o pedido de afastamento de Ednaldo. Por quê somente agora? Essa é a pergunta de sociedade de bem. Pela moralização do futebol brasileiro, que as autoridades ajam com rigor e celeridade, tirando da cadeira um presidente que desagrada o futebol e o país inteiro.

