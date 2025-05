crédito: No Ataque Internacional

Campeão europeu volta à elite, e torcida invade o campo para festejar (Torcida do Hamburgo invadiu o campo para comemorar o acesso à elite)

O Hamburgo está de volta à elite alemã após sete anos na Segunda Divisão. O acesso à Bundesliga veio nesse sábado (10/5), no Volksparkstadion, após a goleada por 6 a 1 em cima do Ulm.

Apesar de começar perdendo logo no início da partida, o Hamburgo buscou o jogo e virou para garantir o acesso. O time alemão contou com o apoio de mais de 56 mil torcedores que lotaram o estádio de Hamburgo.

Ao fim da partida, a emoção foi grande e a torcida não se conteve. Torcedores do Hamburgo invadiram o campo para comemorar com a equipe e festejar o retorno à elite. Veja vídeo:

A festa, no entanto, segundo o Corpo de Bombeiros local, deixou 25 pessoas feridas, 19 delas em estado grave e uma com risco de morte. Ao todo, cerca de 65 equipes ajudaram no resgate e 44 pessoas precisaram de atendimento.

Retorno histórico

O Hamburgo foi rebaixado para a segunda divisão há sete anos. Desde então, acumulou decepções. Foram duas eliminações no playoff de acesso (2022 e 2023) e quatro vezes quarto lugar (2019, 2020, 2021 e 2024).

Este acesso marca um retorno histórico. Seis vezes campeão alemão (1923, 1928, 1960, 1979, 1982 e 1983) e campeão da Liga dos Campeões em 1983, o Hamburgo foi o último time a cair de divisão. Até 2018, tinha disputado todas as temporadas na elite, criada em 1963.

A notícia Campeão europeu volta à elite, e torcida invade o campo para festejar foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque