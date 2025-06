ATITUDE MESQUINHA DE LAMINE YAMAL

O futebol mundial tomou contornos inimagináveis. Enquanto Cristiano Ronaldo, para mim o maior jogador da história depois de Pelé, comemorava, aos 40 anos, mais um título pela Seleção de Portugal, Lamine Yamal, craque de 17 anos, mostrou que não está preparado para perder. CR7, em sua humildade, esticou a mão para cumprimentar o espanhol, mas ele, de forma mal-educada e hostil, preferiu ignorar, virando o rosto. Quem esse rapaz pensa que é? Saber perder é muito importante, para quando ganhar, entender o valor da conquista.

Para piorar, quando os jogadores de Portugal comemoravam o título da Nations League, e os espanhóis admiravam, Lamal saiu de fininho, por trás, mas teve gente que o filmou, e as imagens estão rodando o mundo. Que falta de preparo desse rapaz! Que falta de fair play, que falta de educação. Pode ser um belo jogador, mas está jogando tudo fora, por atitudes como as do último domingo (8/6).

Eu admirava Yamal por suas jogadas, tabelas, dribles e gols, mas a imagem dele rejeitando um cumprimento de CR7 é a mais recente e a que me fez tomar antipatia dele. Espero que tenha sido um momento de “criancice”, pois, aos 17 anos, ele ainda não tem a formação necessária para entender o que fez, mas, como jogador de futebol amadurece cedo, pelos problemas que vive para chegar às equipes principais, imaginei que ele teria outro comportamento.

Aliás, como me lembrou meu filho Lorenzo, “o ídolo dele é o Neymar”. Está explicado então o comportamento desrespeitoso. Neymar é desse jeito, e não é exemplo para ninguém. Aliás, Neymar é um ex-jogador em atividade, e eu não tenho a menor esperança de vê-lo brilhar em sua última Copa do Mundo, caso ele esteja nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026.

Voltando ao craque espanhol, o pai dele não tem um bom comportamento, e isso pode refletir no filho. Já esteve envolvido em confusões, chegou a ser esfaqueado, e, recentemente, disse que não está envolvido com drogas, e que sofre de epilepsia, usando muitos medicamentos ao longo do dia. Ele é marroquino e tem apenas 32 anos.

Talvez seja o caso de contratarem um psicólogo para Lamine e seu pai, já que ambos não têm maturidade para a fama e a fortuna. A gente vibra quando surge um craque no mundo, já que Messi e CR7, que brilharam por mais de duas décadas, sendo que o português continua brilhando, já estão na descendente. Espero, realmente, que seja um caso isolado esse ato hostil de Lamine Yamal e que ele possa até se retratar e pedir desculpas públicas a Cristiano Ronaldo.

Só estive diante de CR7 uma única vez, em 2008, no Emirates Stadium, num amistoso entre Brasil e Portugal, vencido pelos portugueses por 2 a 1. O entrevistei e disse a ele já naquela época: “Cristiano, o Brasil não tem um atacante do seu nível, que pena que você não é brasileiro”. Então, ele me disse: “Ora, pois, pois, vocês têm os melhores jogadores do mundo, me sinto muito honrado com a sua colocação”. Logo depois, ele foi campeão da Champions League pelo Manchester United, vencendo o Chelsea, na disputa de pênaltis, em final disputada em Moscou.

Quem me dera ter a honra de, mais uma vez, apertar a mão de CR7, um dos meus ídolos, um jogador acima de qualquer suspeita, um gentleman, um grande caráter. Pena que Lamine Yamal não pense como eu. Mas, a vida ensina. Ele vai aprender a se comportar, pelo amor ou pelo sofrimento. Espero que ele escolha o amor.

Lamine, você tem um belo caminho pela frente, pois, como me disse o zagueiro Edmílson, que viu Messi nascer para o futebol, “Jaeci, nem Messi, aos 17 anos, fazia o que faz Yamal”. Portanto, não jogue fora o seu talento e sua genialidade com atitudes mesquinhas e desrespeitosas. Foque em sua carreira, na educação e no fair play. Você só terá a ganhar!

E quanto a CR7, obrigado por tudo o que você faz pelo futebol. Que me perdoem Ronaldo Fenômeno, Messi, Maradona e meu ídolo Zico, pois, depois de Pelé, o maior jogador que vi chama-se Cristiano Ronaldo, o mais completo em todos os sentidos.



MEDALHA THOMÉ DE SOUZA

Doutor Henrique Salvador, um dos donos do Mater Dei, será homenageado, na noite de hoje, pela Câmara Municipal de Salvador com a medalha Thomé de Souza, como cidadão honorário de Salvador, a mais alta honraria concedida. A homenagem reconhece a contribuição direta do doutor Henrique Salvador ao estado da Bahia, com investimentos expressivos em infraestrutura hospitalar e geração de empregos qualificados com a chegada do hospital Mater Dei à capital baiana e a Feira de Santana. Parabéns ao patriarca, doutor José Salvador, e a toda a família, por essa referência e excelência que é o nosso Mater Dei.

