Agenda dos jogos de hoje (25/6) do Mundial de Clubes: horário e onde assistir

O Mundial de Clubes conta com quatro jogos nesta quarta-feira (25/6). Gigantes europeus e sul-americanos entram em campo nos Estados Unidos em busca do troféu inédito. As partidas são válidas pela quarta e última rodada da fase de grupos do torneio. A seguir, veja a agenda dos jogos de hoje, com horários, locais e onde assistir ao vivo.

Os jogos dos mesmos grupos serão no mesmo horário. Nesta quarta, entram em campo os times da chave F e E. O Borussia, da Alemanha, enfrenta o Ulsan, da Coreia do Sul, às 16h, no Estádio TQL, em Cincinnati. Mamelodi, da África do Sul, e Fluminense se enfrentam também às 16h, no Estádio Hard Rock, em Miami.

No outro grupo, Inter de Milão, da Itália, e River Plate, da Argentina, entram em campo às 22h, no Lumen Field, em Seattle. Enquanto Urawa Red Diamonds, do Japão, e Monterrey, do México, se enfrentam também às 22h, no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

Borussia Dortmund x Ulsan

Data e horário: 25/6, às 16h

25/6, às 16h Local: Estádio TQL, em Cincinnati

Mamelodi Sundowns x Fluminense

Data e horário: 25/6, às 16h

25/6, às 16h Local: Estádio Hard Rock, em Miami

Inter de Milão x River Plate

Data e horário: 25/6, às 22h

25/6, às 22h Local: Lumen Field, em Seattle

Urawa Red Diamonds x Monterrey

Data e horário: 25/6, às 22h

25/6, às 22h Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles

Onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes da Fifa

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 serão transmitidos no Brasil por Globo (TV aberta), Globo Play (streaming), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), Amazon Primete (streaming), DAZN (streaming) e Disney+ (streaming).

