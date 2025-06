Cruzeiro embalado para assumir a ponta do Brasileirão

Chegamos na metade do ano e o Cruzeiro faz um papel gigante no Brasileirão e na Copa do Brasil. Sua torcida está em êxtase, e, hoje, no Mineirão (Toca 3) lotado, fará uma grande decisão com o Palmeiras, papa títulos dos últimos 10 anos junto com o Flamengo. Um Cruzeiro que contratou grandes e vencedores jogadores, mas que chegaram fora de forma física e técnica, que teve que demitir o técnico da pré-temporada para trazer um dos melhores da atualidade, o português Leonardo Jardim. Estudioso, dedicado, conhecedor de futebol, recuperou os jogadores, tem o grupo nas mãos e o futebol praticado pelo time celeste é o melhor do país. O Palmeiras é eficiente, muito coeso e tem o também português Abel Ferreira, treinador há 5 anos. Mas ele que me desculpe, o favorito para esta noite é o Cabuloso. Jardim é muito estudioso e vai arrumar um jeito de parar Estêvão, revelado pelo próprio Cruzeiro, único jogador diferenciado no nosso futebol na atualidade. Sem os zagueiros titulares, é bom o Palmeiras tomar cuidado, pois Kaio Jorge tá voando e pedindo passagem. Veloz e jovem, não há bola perdida com ele, sem contar o “garçom” Gabigol, que resolveu mudar sua forma de jogar. Espero muito de Matheus Pereira no jogo de hoje, chegou a hora de ele virar a chave a seu favor e aparecer nos grandes jogos.



Tenho gostado muito do seu futebol. Está mais participativo, correndo, dando carrinhos e procurando cadenciar o jogo. Espero que realmente ele faça o que fez com o Botafogo, ano passado, jogo referência para todos nós. O Cruzeiro vem de uma invencibilidade de nove jogos, não perdeu em casa e tem quase 100% de aproveitamento. Não fosse a arbitragem e lideraria a competição, pois foi prejudicado contra Internacional e Atlético. Aliás, o árbitro de hoje é fraquíssimo. Será que a CBF não entendeu a importância da partida? Pelo jeito não, pois deveria ter escolhido um árbitro mais cascudo, mais respeitado, mais experiente. Esse aí não tem um histórico muito bom, mas espero que não apareça, não olhe camisa e que apite com clareza, marcando aquilo que acontecer de verdade.



O Cruzeiro tem uma defesa sólida, um meio-campo que é seu ponto alto e Kaio Jorge em estado de graça. Que jogador! Que vontade! Que qualidade! Em qualquer seleção do mundo, no momento, seria titular, mas como Ancelotti chegou agora e não fez a lista –missão que coube a Caetano e Juan –, esqueceram do melhor centroavante da atualidade para convocar o fraco Richarlison, coisas do nosso futebol. Voltando ao Cruzeiro, a China Azul está em êxtase e esperamos assistir a um jogo histórico. Ao contrário do Cruzeiro, o Palmeiras não joga bonito, embora tenha sido o único a fazer 18 pontos na primeira fase da Libertadores. Mas é um time experiente, que lidera o Brasileirão e sabe muito bem jogar fora de casa. Tenho assistido aos seus jogos, mas não tem nada que me encante. Gosto do futebol bem jogado, de qualidade, de jogadas trabalhadas, e isso eu vejo no Cruzeiro. Leonardo Jardim conseguiu por todos os compartimentos do time com qualidade. O meio-campo com Lucas Silva, Romero e o motorzinho Christian, tem feito jogos maravilhosos e a gente sabe que uma partida de futebol é decidida naquele setor. Não espero um jogo de muitos gols, pois as equipes se respeitam muito, mas acredito numa vitória do Cruzeiro, para assumir a ponta e não largar mais. Não há dúvida, neste momento, que Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras disputam a taça e que isso vai durar até a última rodada da competição. Mas será muito bom ver o Cruzeiro, líder, no mês em que o campeonato vai parar para a disputa do Mundial. A China Azul e os 14 milhões de cruzeirenses merecem isso, por tudo o que passaram em gestões que jogaram o clube aos leões. Tempos sombrios, que não voltam nunca mais. O Cabuloso é outro, uma diretoria transparente, competente e de qualidade, um time sabedor de sua responsabilidade e um técnico de altíssimo nível. Teremos no clássico desta noite os dois melhores treinadores portugueses, depois de Jorge Jesus, precursor de tudo. Que Jardim saia vencedor e que Abel, a quem admiro, respeito e gosto, fique mais calmo e tranquilo à beira do gramado. Um técnico de ponta como ele, não deve perder a cabeça a cada partida. Que o árbitro não seja notado, que o Cruzeiro faça um jogo quase perfeito e que o Palmeiras volte para casa sabedor de que em Minas Gerais existe um grande rival, que atende pelo nome de Cruzeiro Esporte Clube.



Estarei no Mineirão, abri mão de cobrir minha décima quinta final da Champions League para acompanhar o Cabuloso. Sua torcida e sua diretoria merecem que eu esteja aqui para comprovar, na nossa casa, tudo o que tenho visto na TV. O Cruzeiro voltou, e em grande estilo. Farei o JaeciCarvalhoEsportes, no nosso canal de Youtube, direto do Gigante da Pampulha, pré e pós-jogo. Conto com a sua fantástica audiência e com o carinho que a China Azul tem por mim. Aqui é Cabuloso, “atura ou surta”!

