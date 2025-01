Se o MP quiser ir embora, que vá, mas apresente proposta

Caiu como uma bomba a declaração de Matheus Pereira, ao final do empate por 1 a 1 com o São Paulo, quando disse que “recebeu inúmeras propostas neste fim de ano, e que não sabe o que acontecerá no dia de amanhã, que está feliz no Cruzeiro, mas que tudo pode acontecer”. A verdade é uma só: o Cruzeiro não recebeu uma proposta sequer por Matheus Pereira, e já disse que o clube que quiser contar com o jogador, que pague 25 milhões de euros. Qualquer coisa fora desse contexto será pura especulação. MP é um jogador diferenciado e teve a felicidade de fazer o primeiro gol da temporada, com 28 segundos, mas não é insubstituível e nem tampouco maior que o Cruzeiro. Ninguém é e jamais será. Se ele realmente quer sair, que procure a diretoria e mande o “suposto” clube pagar o que o Cruzeiro admite para liberá-lo, e que vá ser feliz em outro lugar. Entretanto, se quiser permanecer, que fique focado no Cruzeiro e demonstre o futebol do primeiro turno do Brasileirão passado. Criar um ambiente de dúvida, como ele fez, jogou o torcedor azul contra ele próprio. Recebi nas minhas redes sociais, e aqui neste espaço, várias críticas ao jogador.



Matheus Pereira não gosta de mim, porque lhe fiz severas críticas na temporada passada. Segundo ele, críticas pessoais, que jamais fiz em minha carreira. O que eu disse, e repito, é que ele não é o Zidane e nunca será. Se esconder nos grandes jogos e atuar bem em jogos contra pequenos não é o que a torcida espera de um jogador com sua qualidade e talento. Continuo pensando a mesma coisa. MP é diferenciado, tem muita qualidade, mas precisa participar mais do jogo e criar situações para seus companheiros de ataque. Ele é o cara que pensa o jogo, que descobre os buracos nas defesas adversárias, para colocar os companheiros na cara do gol. No futebol brasileiro, existem poucos jogadores com seu talento, mas só isso não adianta. É preciso muito mais, para voltar a ter o torcedor ao seu lado, e não será com declarações como as de quarta-feira, que ele irá reconquistar a China Azul. Repito: se ele quer sair, que mande algum clube fazer uma proposta acima de 25 milhões de euros. Caso contrário, que “cale-se para sempre” e vá jogar o seu futebol, que tem muita qualidade, mas que precisa colaborar mais com sua equipe.

Gostei do que vi

Ao contrário da maioria da torcida, eu gostei da estreia do Cruzeiro (titular) na temporada. Em apenas 9 dias de um trabalho intenso, vi o time criando alternativas, com um pouco de entrosamento e bem organizado. Claro que falta ritmo de jogo e encaixe de algumas peças, pois isso não acontece do dia para a noite, mas no geral eu gostei, e disse isso ao Diniz, depois da entrevista coletiva dele. É preciso um pouco de paciência, pois futebol não é ciência exata, não existe uma varinha de condão que faça um time, com nove jogadores contratados, jogar o fino da bola. Isso deverá acontecer daqui uns dois ou três meses, quando o time estiver mais rodado, com alternativas. Eduardo, mesmo fora de posição, me agradou. A zaga, ainda insegura, vai se ajustar, e Gabigol e Dudu vão achar o posicionamento certo. Os ajustes são feitos jogo a jogo e não adianta a torcida pedir a cabeça do técnico. Parece que ele não é aceito pela China Azul, pelo fim da temporada passada e pelo fato de empatar ou perder os jogos. É preciso o torcedor entender que é um novo time e um trabalho diferente daquele que ele pegou.



Acompanhei toda a mini pré-temporada lá em Bradenton e o que vi foi um trabalho exaustivo, tanto do técnico, quanto de jogadores e dirigentes. Ao contrário do que disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ninguém veio aqui passear na Disney, exceto ontem, quando tiveram a primeira folga de um dia. Eles trabalharam, e muito, no frio, no sol, na chuva, full time e com muita integração. Poucas vezes vi um grupo tão unido e disposto a querer acertar logo, mas o futebol não é ciência exata. No segundo tempo do jogo, gostei muito de Fágner, Jonathas Jesus e do goleiro. Diniz mudou toda a equipe, para observar melhor os mais jovens. É assim que o trabalho deve ser feito. Peço um crédito para o treinador, que tem conceitos modernos e precisa de tempo para empregá-los. Esse time vai encaixar mais rápido do que a gente imagina, tenham essa certeza.



Em entrevista exclusiva a mim, o presidente e dono do clube, Pedro Lourenço, disse que é só um começo de temporada, que o time vai se ajustar e que gostou o que viu. “Não tem problemas nenhum, está tudo certo. Primeiro jogo, vários reforços, é preciso tempo para o trabalho aparecer”. E ele está certo. O torcedor quer sempre grandes jogos, independentemente do momento. Eu já disse que a contratação de grandes jogadores, não é a certeza de títulos, mas que esse time vai brigar pelas taças, eu não tenho dúvidas. O trabalho vai fluir a medida em que os jogos vão acontecer. Tenho uma máxima de que lá para abril, quando o Cruzeiro começar a jogar com seus pares, no Brasileirão e Copa do Brasil, aí sim o time estará pronto. Até lá, é paciência e confiança por parte do torcedor. Não pode ser diferente.