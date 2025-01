Torcida sente no Cruzeiro o cheiro do Brasil

A pré-temporada do Cruzeiro aqui em Bradenton termina nesta terça-feira (14), quando a equipe seguirá para Orlando, onde enfrentará o São Paulo, amanhã (15) e o Atlético, sábado, no dia 18, retornando em seguida para BH. Foram dias frios, porém, proveitosos, onde os moradores daqui e da região – leia-se os brasileiros que vivem em Sarasota, Tampa e outras cidades – sentiram o cheiro e o gosto do Brasil, com as fotos, autógrafos e a amabilidade dos jogadores do Cruzeiro. Alguns, sem documento legal para viver aqui na América, se arriscaram pelo amor ao clube. Gente que ficava plantada na porta do hotel, esperando o treino acabar, pela manhã ou à tarde, para ter o gosto de ver os ídolos de perto e, o mais importante: todos confiantes numa bela campanha nesta temporada. Homens, mulheres, crianças, todos estampando com orgulho a camisa do Cabuloso. Até este colunista tirou muitas fotos e deu autógrafos, pela popularidade do meu canal de Youtube entre os torcedores da China Azul. Aliás, quero deixar registrado que estou seguindo a linha do craque Samuel Venâncio, dono da TV Samuca. Meu programa, JaeciCarvalhoEsportes, é dedicado ao Cruzeiro e sua torcida. Esporadicamente, falaremos dos adversários do time azul, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, São Paulo, equipes de primeira linha como é o Cruzeiro.

Dito isso, como é bom conhecer gente humilde, que veio para a América com o sonho de conseguir uma vida melhor, e saber que a maioria conseguiu. Edmílson e Fabiano são dois exemplos. O primeiro, está aqui há 22 anos. O segundo, há 8 anos. Edmílson é dono de uma empresa de construção de casas (Flip). Ele compra casas velhas, faz a reforma, e vende pelo triplo do preço. Chegou aqui ilegal, mas hoje é cidadão americano e garante ter mais de 30 camisas e bonés do Cruzeiro. Reclamou que aqui não há uma embaixada para os torcedores, já que na Flórida há uma gigantesca quantidade de torcedores do Cruzeiro e de mineiros, a exemplo de Boston. A diretoria vai trabalhar em cima disso, para divulgar cada vez mais a marca Cruzeiro.

Fabiano veio estudar aqui, formou-se, casou com uma americana, e também é cidadão. É engenheiro e trabalha para uma grande empresa alemã. Falou do amor pelo clube e do quanto está feliz por ter vivido esses dias, perto dos jogadores, de conhecê-los, ter tirado fotos e recebido autógrafos. Esta é a minha ducentésima nonagésima cobertura internacional, e, confesso que poucas vezes vivi num ambiente tão saudável, num clube tão aberto aos profissionais, dentro do limite, é claro, de jogadores tão carinhosos conosco. E encontrar tantos mineiros aqui, deu aquele sabor especial. Ouvir histórias, tomar um chope com a galera e perceber que todos estão confiantes em conquistas. Quando a gente fala o nome, Pedro Lourenço, os olhos dos torcedores brilham, pois eles são gratos a tudo que o dono do nosso Supermercados BH vem fazendo.

Foi uma bela estadia, com sol, chuva, frio de 5 graus e temperatura mais elevada no sábado e domingo. Daqui até Orlando são duas horas de automóvel, dependendo do tráfego na I4. Mas é uma reta só e a velocidade de 70 milhas por hora (112 km por hora), deve e tem que ser respeitada. Para quem não sabe, aqui, se você exceder 20% da velocidade permitida, pode ser algemado e levado para a delegacia. Beber e dirigir, nem pensar, aqui é crime grave. Agora vamos pra segunda etapa da pré-temporada do Cabuloso em solo americano. Depois dos dois amistosos – e vale lembrar que o resultado pouco importa, pois em período preparatório isso não deve ser levado em conta –, o grupo desembarcará em BH no domingo, pela manhã, e jogará à noite, contra o Tombense, na estreia do Mineiro, no Mineirão. Alguns jogadores que aqui estão irão para a partida. A expectativa em cima do time, grupo e banco, pois agora o Cruzeiro tem tudo isso, é muito boa. Gabigol é um ídolo forte. Vende a marca, está nas vitrines. E pensar que tem colega desdenhando, só porque ele não ficou no Rio e São Paulo. E o Flamengo anunciando Juninho (que ninguém conhece), e outros engodos. Perdeu de graça o melhor atacante do Brasil, e agora está com dor de cotovelo. Eu gosto de jogador tipo Gabigol, Dudu e cia. Dão ibope, jogam bola e estão com os ombros doendo de tanto levantar taças. Estão no time certo, pois o Gigante das Minas Gerais está acostumado a levantar troféus importantes e representar o nome do Estado, nacional e internacionalmente. O Cabuloso voltou, e em grande estilo. Quem não gostar, atura ou surta!



Exclusiva com Dudu

O nosso JaeciCarvalhoEsportes, site No Ataque e jornal Estado de Minas fizeram uma entrevista com Dudu, no começo da tarde de ontem, que bombou, principalmente pelo fato de o atacante ter detonado a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Depois da entrevista, postou no seu instagram, mandando a presidente “tomar caju”. Tudo isso, porque Leila Pereira disse que Dudu saiu pela porta dos fundos. Confira lá e tire suas conclusões.