O Brasil venceu o Chile, de virada, por 2 a 1, por causa da fragilidade do adversário, que, assim como nós, tem a pior seleção da história chilena. Dorival Júnior insiste em Marquinhos, Danilo e Paquetá, além de Alisson, que só não esteve lá porque foi cortado por contusão. Ederson tomou um frango no gol chileno, pois adora jogar com os pés, esquecendo que o goleiro tem que trabalhar com as mãos. Mal colocado e indeciso. O Brasil levou o gol no primeiro ataque chileno, nas costas do péssimo Danilo, que nem carga fez sobre Vargas, que cabeceou sozinho. Danilo, capitão do time, a maior vergonha que já vi no time canarinho. Belini e Carlos Alberto Torres devem estar se revirando no túmulo, e Cafu indignado com o que está vendo. Foram capitães que honraram a posição e a faixa. A torcida brasileira está magoada, frustrada e triste. Não há mais prazer em torcer por esse bando em campo, não há empatia, não há mais amor. Pior que isso é vermos brasileiros torcendo para que nossa seleção não vá à Copa de 2026, e pela Argentina.



O último que sair, apague a luz na CBF. O presidente é omisso, incompetente e fraco. Está no cargo por uma liminar do ministro do STF, Gilmar Mendes, e, segundo juristas ouvidos por essa coluna, é uma “aberração” a tal liminar, pois a eleição de Ednaldo Rodrigues foi ilegal. A CBF está fatiada por partidos políticos. Ednaldo se vitimiza se dizendo “negro e nordestino”. Na verdade, ele é um incompetente, despreparado e cínico. Tivemos três treinadores na gestão dele: Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, até agora, sem a menor aprovação do torcedor. Mentiu sobre Ancelotti, quando disse que tinha um contrato assinado por ele, coisa que ninguém nunca viu. O desmenti desde que anunciou tal contratação, e mostrei, de forma exclusiva, que o treinador italiano já havia acertado a extensão de seu contrato com o Real Madrid até 2026. Ednaldo é ridicularizado por seus pares, nas reuniões de Fifa e Conmebol. Mal fala o português, e não consegue se comunicar em espanhol e inglês. Seu julgamento vive sendo adiado por políticos e por quem tem interesse em mantê-lo no cargo, pelas benesses que recebem.



Uma Seleção Brasileira desrespeitada, sem corpo, alma, sem um time decente. A safra é a pior da história e os garotos, chamados agora, não têm culpa de nada. Eles não têm o “carimbo” para vestir tal camisa. O “carimbo” da qualidade, da competência, da técnica. Uma seleção que mantém um jogador, que muito provavelmente será condenado e banido do futebol, por esquemas de apostas, Lucas Paquetá, e que convoca ex-jogadores em atividade, segundo o torcedor, atendendo a interesses de empresários. São tantos desmandos que a gente fica impressionado. Nada, porém, que nos assuste, pois a Seleção Brasileira é reflexo de um país corrupto, violento e com um governo que nos envergonha. O presidente saiu da cadeia para governar, pois o julgamento dele foi anulado. Ora, meus amigos e minhas amigas, se tanta gente devolveu bilhões roubados, então não houve crime? Eles são tão “bonzinhos” ao ponto de devolver algo que não roubaram? Antônio Palocci, amigo e ex-ministro de Lula, entregou todo o esquema, inclusive malas com dinheiro. Isso não deu em nada? Diante disso, como exigir uma postura isenta e de credibilidade da CBF?



Há quem torça para o Brasil não conseguir vaga na Copa de 2026, mas, por mais que a equipe faça força para isso, não consegue, pois as seleções que estão abaixo do Brasil são horríveis. Chegamos a ficar atrás da Venezuela e Bolívia, mas a vitória sobre o péssimo Chile nos colocou em quarto lugar, atrás das três forças da América do Sul, Argentina, Colômbia e Uruguai. Já fomos o país do futebol, hoje somos da safadeza, da bandidagem, da corrupção. Que triste isso. O time brasileiro, pelo menos esse que aí está, não nos representa. Jogadores com cabelinhos pintados, fazendo dancinhas, usando brinquinhos e com fones gigantescos no ouvido. Realmente não podemos levar esse bando a sério. Enquanto nossos jogadores dançam, as seleções sérias vão se fortalecendo, ganhando taças e nos pondo pra escanteio. Ficar acordado até tarde, nesse horário indecente que a TV detentora dos direitos dos jogos da Seleção nos impõe, é realmente um sacrifício que não tem recompensa, pois a gente vê o pior futebol do planeta, com um time completamente atordoado, sem saber o que fazer com a bola. Contra o Chile, o Botafogo nos salvou, com Igor Jesus e Luiz Henrique fazendo os gols, com certeza, comandados pelo espírito de Garrincha, Nílton Santos e outros gênios, que tanto honraram a camisa amarela.