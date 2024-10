Tão logo acabou o jogo Chile 1 x 2 Brasil, mandei a seguinte mensagem para o meu amigo Dorival Júnior: Meu caro Dorival, que jogo horrível! Você tem o pior lateral-direito da história, esse Danilo. Marquinhos é um zagueiro fracassado de 2 Copas do Mundo. Paquetá, além de fraco, está envolvido no escândalo da manipulação das apostas. Enfim, o povo brasileiro está revoltado e não suporta mais esses caras. Desculpe a franqueza, pois você não tem culpa. A safra é a pior da história. Passados alguns minutos, direto do Chile, ele respondeu: “agradeço suas considerações, sabe o respeito que tenho por você. Um grande abraço”. Na verdade, eu gostaria de fazer uma entrevista com o técnico da Seleção Brasileira e fazer esses questionamentos, ao vivo, mas o presidente da CBF me vetou de fazer entrevistas, pelas críticas que faço a sua péssima e incompetente gestão. A CBF virou um balaio de gato, fatiada entre políticos e seus partidos, daí os desmandos que acontecem.



Vistas do processo

O julgamento de Ednaldo Rodrigues voltou à pauta do STF, na quarta-feira, quando, em determinado momento, o ministro Flávio Dino pediu vistas do processo, e, mais uma vez, foi adiado, sem prazo definido. Ora, meus amigos e minhas amigas, o povo brasileiro diz que “é um julgamento propenso a manter Ednaldo no cargo, mesmo que a eleição dele tenha sido irregular. Há interesse do atual governo federal, do PT e do PC do B para que ele seja mantido, pois, segundo denúncias já publicadas, o filho de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, se beneficiaria dos cursos ministrados pela CBF Academy, que lhe rendem R$ 15 milhões por ano. O ex-ministro Orlando Silva (PC do B), e o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner (PT) têm interesse em manter seu conterrâneo no cargo, e, sendo assim, parece que ele vai ficar. Os juristas dizem que a eleição dele é a maior aberração jurídica já vista, mas Gilmar Mendes, que deveria ser impedido de votar, por questões éticas, não pensa assim. A pergunta do povo brasileiro é a seguinte: “quando o congresso vai tomar uma atitude para limitar os poderes do STF, que manda e desmanda no Brasil”?



Eles têm que vender o péssimo produto

Terminado o jogo Chile x Brasil, recebi milhares de mensagens nas minhas redes sociais e no meu canal de Youtube, JaeciCarvalhoEsportes, detonando os narradores da Globo e SportTV, por exaltarem a vitória brasileira, quando todos vimos um jogo absolutamente ruim, fraco e sem a menor inspiração. Os comentaristas, ex-jogadores, são corporativistas, exceto Júnior Maestro, que tem personalidade para criticar. Muitos reclamam que a Globo não tem mais opinião, desde a saída de Galvão Bueno. Meus amigos e minhas amigas, Luís Roberto é um grande narrador, um cara honesto e muito competente, assim como Luiz Carlos Júnior. Eu gosto muito dos dois como pessoa e como narradores, mas eles têm que vender o produto comprado pela emissora. Ainda que esse produto esteja podre e ruim, eles têm que passar outra imagem. São empregados do grupo Globo e qualquer um de nós faria o mesmo na posição deles. O que acontecia é que Galvão Bueno estava acima da emissora, e sempre teve liberdade para criticar pesado e com elegância. Após os 7 a 1, ele leu um editorial no JN, que refletiu tudo aquilo que o torcedor brasileiro pensava. Ponham uma coisa na cabeça: quando o esporte da Globo tinha grandes chefias, comandadas por Armando Nogueira e Alberico Souza Cruz, que foram meus chefes no meu período global, a banda tocava diferente. Atualmente, o diretor de esportes não tem a menor relevância e isso reflete na falta de opinião da empresa.



Capitão desequilibrado

A escolha de Danilo para capitão da Seleção Brasileira é uma das maiores vergonhas que já vimos. Primeiro que ele é um dos piores laterais da história. Segundo, que ele não tem o perfil de capitão, pois na Copa América, questionado por torcedores, após a eliminação do Brasil, foi bater boca com eles. Danilo é fracassado na seleção, reserva em Copas do Mundo, é chamado, segundo a comissão técnica, por sua “experiência e liderança”, mas, na verdade, ele não tem nem uma coisa, nem outra. Foi mandado embora do Real Madrid, onde nunca foi titular, do City, e na Juventus, é reserva atualmente. Como um jogador que é reserva por onde passou, pode ser titular da Seleção Brasileira e capitão? Belini e Carlos Alberto Torres devem estar se revirando no túmulo, e Cafu, último capitão a erguer a taça Fifa, no Japão, não deve estar entendendo nada. Danilo é uma das grandes aberrações dessa “nova Seleção Brasileira”.



Gabigol deve ficar

Com a demissão do péssimo Tite, Gabigol ganhou “nova vida” no Flamengo, e o novo técnico, Filipe Luiz, já pediu à diretoria a renovação do seu contrato. Gabigol foi sacaneado e humilhado por Tite, jogando poucos minutos, sempre nos finais das partidas. Tite deixou bem claro, desde que chegou, sua preferência por Pedro, que é um grande atacante, mas Gabigol tem gols decisivos e títulos na Libertadores. Tite quis justificar o fato de não ter levado Gabigol para a Copa do Catar, e ter preferido Pedro. É realmente um treinador que persegue determinados jogadores. Fez isso com Luizão, pentacampeão, quando este estava no Grêmio; “Tite não vale nada”, me disse Luizão. O Flamengo vai ter eleição para a presidência, dia 9 de dezembro, e Gabigol já tem uma proposta da atual diretoria para renovar. Agora só depende dele, pois o Flamengo sabe que não encontrará no mercado ninguém melhor que ele. E Pedro, lesionado, só voltará a jogar em junho do ano que vem.