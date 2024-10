O julgamento de Ednaldo Rodrigues, o pior presidente da história da CBF, deverá acontecer hoje, no STF, depois de nove adiamentos, de janeiro para cá. Ele está na cadeira sustentado por uma liminar do ministro Gilmar Mendes, cuja família presta serviços para a Academy, da CBF, que realiza cursos como o de treinadores, por exemplo, e fatura cerca de R$ 15 milhões anualmente, segundo denúncias. Em qualquer país do mundo, o tal ministro deveria se sentir impedido de votar, mas, pelo visto, ele “está acima da lei”. Já os ministros Luíz Fux e Barroso se dizem impedidos de votar, justamente por serem éticos e corretos. Tenho conversado com vários juristas, Brasil afora, e todos são unânimes em dizer que a eleição de Ednaldo e a liminar de Gilmar Mendes para mantê-lo no cargo são aberrações jurídicas jamais vistas. Inclusive tenho a informação de que alguns dos ministros que vão votar ficaram indignados com tal excrecência.

A CBF é uma instituição desmoralizada, sem respaldo popular, com uma Seleção Brasileira caindo pelas tabelas, que chega ao ponto de ter milhões de brasileiros torcendo contra nosso time, coisa jamais imaginada por nós. Uma entidade que só pensa em faturar bilhões de reais, que dá mesada às federações para que elas votem no presidente. Um círculo vicioso, pois as federações só existem no Brasil para “organizar” os falidos, retrógrados e ultrapassados campeonatos estaduais. Quando um desses dirigentes se revolta com a CBF, a “mesada” é aumentada e eles silenciam. Ednaldo, em quem acreditei que mudaria algo, é o pior presidente que já esteve naquela cadeira. Em sua gestão, não ganhamos um título sequer no futebol de campo, e, agora, hexacampeões no Futsal, lá estava ele, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, para entregar medalhas e aparecer. Para quem não sabe, é ridicularizado, pois não fala nem o português, que dirá o inglês. Não sei em que língua se comunica com seus pares, mundo afora.

Além disso tudo, Ednaldo fatiou a CBF entre partidos políticos. Seu advogado, como mostrei na coluna de segunda-feira, é do PC do B, assim como seu conterrâneo, Orlando Silva, ex-ministro de Lula, que manda e desmanda na entidade. Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, é outro que manda lá dentro, junto com o PT. Ednaldo vai precisar de 5 votos, pois dos 11, 9 ministros vão votar. Já tem o de Gilmar Mendes, já que esse lhe concedeu a liminar para se manter no cargo, e vai precisar de outros 4 ministros. Espero que todos os 8 votem pela saída dele e por novas eleições, em 30 dias, que serão marcadas pelo interventor, o presidente do STJD, Luís Otávio Teixeira. Um dos 8 vice-presidentes deverá ser eleito, isso se tivermos a votação hoje e chutarem a bunda de Ednaldo, pois ele merece sair, e pela porta dos fundos. Aliás, nem deveria ter entrado, pois é a incompetência em pessoa. Dirigentes, clubes, torcedores, jornalistas e funcionários da CBF, ninguém o suporta mais. Centralizador, egocêntrico, incompetente e perseguidor, foi chamado de “corrupto” por Gustavo Feijó, e hoje vive lambendo suas botas. Até Rodrigo Caetano, diretor de seleções, já fala em sair e voltar para o Atlético, mas sabe que na CBF não tem autonomia para tomar suas decisões. O último que sair, que apague a luz.

Ednaldo usa a seu favor o fato de a Fifa ameaçar tirar o Brasil da Copa do Mundo, caso haja interferência externa, de um tribunal que não seja desportivo. Duvido que Infantino vai comprar essa briga. Vai por o “rabo entre as pernas” e aceitar a decisão do STJD. Tenho minhas dúvidas se o Brasil estará na Copa de 2026 pelo péssimo futebol que temos hoje, jamais por uma punição da Fifa. Que os ministros que seguem a lei percebam a aberração jurídica que é a manutenção de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF e que o tirem, hoje, pelo bem da nação. Se o julgamento for adiado, mais uma vez, aí sim, será o maior descrédito da história do STF. Nove adiamentos em menos de um ano é um recorde mundial negativo. E que Gilmar Mendes se sinta impedido de participar da votação ou conduzi-la como relator, já que sua família, segundo denúncias comprovadas, é favorecida pela entidade.

Data Fifa

Só serve para deixar os clubes parados, sem seus principais jogadores, que, muitas das vezes, voltam machucados ou fora de forma. O brasileiro se cansou da Seleção e dos desmandos da CBF. Não há mais empatia entre o povo e o escrete canarinho. Estacionamos no penta e vamos ficar nele por décadas e décadas, para ser otimista, pois, pensando friamente, não vejo a menor possibilidade de o Brasil ganhar uma Copa do Mundo nunca mais. Sim, nunca mais é uma palavra forte, mas é mais pura realidade do nosso futebol.