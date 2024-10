Rival do Atlético na Libertadores, River Plate sofre com lesão de titulares

As notícias não são animadoras para o River Plate, que não sabe se contará com dois titulares para o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Atlético. No empate por 0 a 0 com o Platense, nesse domingo (6/10), pela 17ª rodada do Campeonato Argentino, o lateral-direito Fabricio Bustos e o lateral-esquerdo Marcos Acuña deixaram o gramado do Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, com dores.

Bustos e Acuña saíram de campo no primeiro minuto do segundo tempo. Os exames realizados após o confronto detectaram problema no músculo posterior da panturrilha direita do ex-jogador do Internacional. Já Acuña sentiu a área posterior da coxa esquerda.

O River não emitiu qualquer comunicado em atualização sobre os quadro clínicos dos nomes em questão. Todavia, a avaliação interna é de que ambos possuem tempo de recuperação que coloca em dúvida as presenças na ida da semifinal da Libertadores.

Em 22 de outubro (terça-feira), o Millonario visita o Atlético na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30. O jogo de volta está marcado para a terça-feira posterior (29/10), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, também às 21h30.

O terceiro nome do plantel de Marcelo Gallardo que se machucou no fim de semana foi o zagueiro Germán Pezzella. Em virtude de um choque duro na região da orelha, uma pequena fratura em osso na área posterior do ouvido foi constatada. Apesar da necessidade inicial de usar máscara de proteção, a situação não preocupa para o duelo no torneio continental.

Folga no calendário

Após o confronto com o Platense, o River Plate tem uma pausa no calendário em razão das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, o próximo jogo dos riveristas será em 18 de outubro (sexta-feira), às 21h, frente ao Vélez Sarsfield, equipe que lidera o Argentino.

