Dorival Júnior convoca substituto de Vinicius Jr, quarto desfalque da Seleção Brasileira (Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira)

Neste domingo (6/10), após o Real Madrid comunicar que Vinicius Junior sofreu uma lesão cervical, o atacante do Real Madrid foi cortado da Seleção Brasileira. O substituto já está definido. Andreas Pereira, do Fulham, ficou com a vaga.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol desejou “pronta recuperação” a Vini Jr. O brasileiro teve lesão constatada após a vitória por 2 a 0 em cima do Villareal pelo Campeonato Espanhol.

Na partida, Vini Jr marcou um golaço, mas deixou o campo antes do fim da partida sentindo dores no ombro direito e no pescoço, após cair de mal jeito em disputa por posse de bola.

Essa foi a quarta mudança de Dorival Júnior em sua convocação original. Nessa sábado (5/10), Alisson sofreu uma lesão na coxa esquerda em partida pelo Liverpool e deu lugar a Weverton, do Palmeiras.

Antes disso, Bremer, da Juventus, e Guilherme Arana, do Atlético, foram desconvocados após lesão. Alex Telles e Beraldo foram os escolhidos para as vagas.

Jogos do Brasil

O Brasil se apresenta em São Paulo nesta segunda-feira (7/10). Nos dias 10 e 15 de outubro, o Brasil enfrenta Chile e Peru pelas rodadas 9 e 10 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro confronto ocorrerá no Estádio Nacional de Chile, às 12h da próxima quinta-feira (10/10). Posteriormente, na terça-feira (15/10), a partir das 21h45, o Brasil enfrentará o Peru na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS

Weverton – Palmeiras

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles – Botafogo

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André – Wolverhampton

Bruno Guimarães – Newcastle

Andreas Pereira – Fulham

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Rodrygo – Real Madrid

ATACANTES

Endrick – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Gabriel Martinelli – Arsenal

