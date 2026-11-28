Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

“Picasso – A construção de um gênio”, em cartaz no Sesc Palladium, continua atraindo público no Sesc Palladium. No início da semana, a exposição foi prestigiada por autoridades e lideranças do setor cultural de Belo Horizonte. A visita foi conduzida pelo diretor artístico da exposição, Marcelo Lages. A mostra, realizada em comemoração aos 80 anos do Sesc, seguirá em circulação por outras cidades do país. Rio de Janeiro é a próxima parada.

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• CONVIDADOS

O grupo foi recebido pelo presidente do Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac, Nadim Donato; a gerente de Cultura do Sesc em Minas, Manuella Abdanur; a gerente do Sesc Palladium, Priscilla D'Agostini; e o museólogo do Sesc em Minas, Lucas de Vasconcellos.

Entre os presentes, estiveram a presidenta da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Boff; a secretária municipal de Cultura, Cida Falabella; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Adriano Faria; a diretora-presidente do Cine Theatro Brasil Vallourec, Eliane Parreiras; a subsecretária de Estado de Turismo, Patrícia Moreira; a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa; e a atriz, diretora teatral e produtora cultural Mariana Maioline, além de outras autoridades estaduais e municipais.

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• JEQUITINHONHA

Os convidados também conheceram o Espaço Sesc 80 Anos, integrado ao percurso da mostra e instalado nos foyers da Avenida Augusto de Lima. Visita guiada pelo museólogo Lucas de Vasconcellos. O destaque são obras de mulheres ceramistas do Vale do Jequitinhonha. Em cartaz no Sesc Palladium até 13 de dezembro, “Picasso – A construção de um gênio” tem entrada gratuita, sem necessidade de retirada prévia de ingressos.



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