Protetora de viúvas é homenageada com procissão e barraquinhas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Esta quinta-feira, 22 de maio, é dia de Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis e protetora das viúvas. Como já é tradição, o Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul, faz festa para a italiana que viveu entre os séculos 14 e 15. É lá que fica a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Rua São Domingos do Prata.

A programação começa antes do raiar do sol, às 5h30, com várias celebrações e bênção das rosas, a cargo dos padres Sérgio Ladeira e Antonio de Castro Coutinho. A procissão percorrerá as ruas São Domingos do Prata, Lavras, Tupaciguara, Viçosa, Raimundo Correia e Padre Severino, até retornar à igreja.





Um fiel devoto de Santa Rita era José Alencar Gomes da Silva, ex-vice-presidente da República (1931-2011). Ele frequentava a paróquia no São Pedro, onde foi celebrada sua missa de sétimo dia.



• CEM ANOS

Pelo seu centenário, o Automóvel Clube de Minas Gerais ganha reunião especial neste sábado (27/5), às 19h, no Plenário Amynthas de Barros da Câmara Municipal de Belo Horizonte.



• BORDADO

Em comemoração ao Dia da Bordadeira, no sábado, 24 de maio, a artista plástica, escritora, ilustradora e professora Julia Panadés e as integrantes do Projeto Bordando Memórias coordenam a oficina no Museu Casa Kubitschek. No encontro, a artista irá desenvolver com os participantes atividades que tramam técnicas artísticas e objetos do cotidiano presentes no museu. A oficina é gratuita.



• AUTORRETRATO

“Tupynambá – Autorretrato” (Editora Memorabilis), escrito por Kaili Oliveira, será lançado neste sábado (24/5), das 10h às 13h, na Frau Bondan, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A obra é fruto de anos de convivência entre a autora e a homenageada, que, ao longo dos anos, compartilhou memórias, imagens e a intimidade de sua trajetória artística e pessoal. Entrada gratuita.



• PEDRAS

A mineira Terezitta Fernandes lançou seu primeiro livro infantil, “As aventuras de Lupita - A menina que falava com as pedras”. A história apresenta uma simpática e curiosa garotinha que conduz os leitores por incríveis descobertas em suas amizades com as pedras, aprendendo sobre a importância delas com seus atributos terapêuticos e como explorar os encantos da natureza. Lia Maria assina as ilustrações da obra.

A autora do livro, que é especialista holística, criou o curso Imersão Cristalina (Cristaloterapia) para adultos e crianças acima de 7 anos. A próxima edição está marcada para o próximo dia 31, em sítio na região da Pampulha.



• QUE BELEZA!

Com mais de 100 mil visitantes, a exposição “Flávio Cerqueira - Um escultor de significados” está prestes a se despedir do CCBB-BH. Até o próximo dia 2 de junho, o público pode conferir, gratuitamente, a obra de um artista que emociona ao exaltar a poesia das pessoas comuns e da vida cotidiana, sem deixar de acenar para as angústias que rondam o imaginário coletivo, como questões de classe, identidade e raça.

O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP O elenco do longa brasileiro "O agente secreto", que disputa a Palma de Ouro no festival, passou unido pelo tapete vermelho. Valery Hache/AFP Maria Fernanda Cândido, Wagner Moura e Gabriel Leone são alguns dos atores que participam de "O agente secreto". Valery Hache/AFP Isabeli Fontana esteve na abertura do Festival de Cannes com um vestido assinado pelo estilista libanês Nicolas Jebran. Sameer Al-Doumy/AFP Alessandra Ambrosio também passou pelo tapete vermelho na abertura do festival. Antonin Thuillier/AFP A entrada do elenco de "O agente secreto" em Cannes foi acompanhada por músicos da Orquestra Popular do Recife e do grupo de frevo Guerreiros do Passo. Antonin Thuillier/AFP Personalidades como as atrizes Bárbara Paz e Camila Pitanga, além da Ministra da Cultura Margareth Menezes, se uniram ao bloquinho do elenco brasileiro. Antonin Thuillier/AFP A modelo Thayna Soares prestigiou a estreia do longa de Kléber Mendonça Filho usando a marca Ronald Van Der Kemp. Valery Hache/AFP A atriz Marina Ruy Barbosa vestiu Chopard para assitir a estreia de "Eddington", do diretor americano Ari Aster, na sexta (16/5). Bertrand Guay/AFP Camila Queiroz desfilou pelo tapete vermelho de Cannes no domingo (18/5), usando um vestido de Alexander McQueen. Valery Hache/AFP Voltar Próximo

Com curadoria da historiadora Lilia Schwarcz, a mostra, composta por 40 esculturas de bronze, é exibida no andar térreo do centro cultural. Para marcar a despedida da exposição, o sarau poético “Pretexto para te encontrar - Edição Joi convida”, será realizado neste domingo (25/5), às 16h, no CCBB-BH.

A partir de uma roda aberta e um chamado afetuoso para poetas marginais recitarem seus mundos, o sarau propõe novos olhares para a obra de Flávio Cerqueira. O evento é gratuito e não será necessária a retirada de ingressos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.