Folia com pôr do sol foi sensação em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Se os blocos são sucesso garantido na folia de Belo Horizonte, os pré-carnavais, cada vez mais, conquistam o público. Magda Carvalho levou 200 pessoas ao Mitra para curtir a primeira edição do baile de máscaras. Os convidados foram recebidos com welcome drink em taça de Veuve Clicquot. A pista ficou sob o comando do DJ Carlos Kroeff, que tocou bossa nova para marcar o pôr do sol. A banda Meu Rei pôs todo mundo para dançar hits dos anos de ouro da axé music.



Música brasileira



Na quarta-feira de cinzas (5/3), a Filarmônica de Minas Gerais, com regência do maestro José Soares, encerra o projeto Carnaval da Liberdade. O concerto ao ar livre está marcado para as 20h, no palco montado na Avenida Bernardo Monteiro (ao lado do Colégio Arnaldo), no Bairro Funcionários. No repertório estão “Suíte bossa”, encomenda da orquestra ao compositor Leonardo Gorosito para homenagear João Donato e grandes nomes da MPB; a suíte de “O milagre dos peixes” (Milton Nascimento, Fernando Brant e Nelson Ayres); “Oh, Minas Gerais” (Cafina e C. Roussin); “Frevo de Orfeu” (Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Nelson Ayres); e, por fim, o clássico “Tico-tico no fubá” (Zequinha de Abreu e Cliff Colnot).



Pós-carnaval



Esta vai para foliões cujo fôlego nunca acaba: no próximo sábado (8/3), o Bloco do Malvadão se concentra a partir do meio-dia na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal. O rapper e ator Xamã é o convidado da folia. Ele chega a Belo Horizonte depois de passar por Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife.



Ala inclusiva

O músico Serginho Marques, que há três anos foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), está confirmado na Ala Inclusiva do bloco Baianas Ozadas, que desfila nesta segunda-feira (3/3) em Belo Horizonte. Vocalista das bandas Lombinho com Cachaça, B. Djala e Bantuquerê, Serginho lançou o CD “Um pouco mais de mim”. A concentração do Baianas começa às 8h em frente à Igreja São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro.



No Mineirão

A dupla Clayton & Romário puxa o bloco Beagá na Folia, nesta segunda-feira (3/3), na Pampulha. Serão três horas de percurso ao redor do Mineirão. A dupla promete os sucessos “Morena”, “Sei tocar violão”, “Desacelera esse passo”, “Opa cadê eu” e “Namorando ou não”. “Trazer o bloco a BH pelo segundo ano consecutivo é uma alegria imensa. A energia do público é contagiante e a cidade tem carinho especial pelo carnaval. Estamos preparando um show incrível para todos os foliões. Venham celebrar com a gente”, convida Romário.



