Nando Reis continua em alta. Os fãs esgotaram em poucas horas os ingressos para apresentação do cantor e compositor na próxima quinta-feira (26/9), no Baretto, o bar do Hotel Fasano, em Lourdes.





No show, ele promete agradar aos fãs com seleção dos grandes sucessos da carreira, no formato voz e violão. No sábado (28/9), Nando Reis apresenta no Palácio das Artes o show que marca o lançamento de “Uma estrela misteriosa”, álbum triplo e disco bônus. O projeto é o décimo álbum de estúdio do cantor e tem produção do norte-americano Barrett Martin.

ARQUITETURA DE ROÇA



Paulo Rogério Lage se prepara para relançar a terceira edição do livro "Casa Rural Mineira - Um guia de construção". Sábado (28/9), a tarde de autógrafos será na Saramenha Artes e Ofícios, em Ouro Preto, e no domingo (30/9), às 18h, na livraria Canto do Livro, no Ponteio Lar Shopping, em Belo Horizonte. Considerado o manual de uma "arquitetura de roça", como o próprio autor define, o livro é fruto de aprendizado com o mestre de obras Djalma Pinto de Almeida.



EM TIRADENTES



A quinta edição da Feira Literária Internacional de Tiradentes - FLITI será dividida em duas etapas. A primeira, de 7 a 10 de novembro de 2024, no Centro Cultural Yves Alves, e a segunda, de 9 a 13 de abril de 2025, na Praça da Rodoviária, no Largo das Forras e no Largo das Mercês.

Com o tema Mulheres de Prosas e Versos, a feira fará uma homenagem às escritoras nascidas em Minas Gerais. Carla Madeira e Paula Pimenta são algumas das escritoras confirmadas entre os palestrantes. Em novembro, o escritor angolano José Eduardo Agualusa lançará seu livro “Mestre dos batuques”. Estão confirmadas também as participações de Gregório Duvivier, o filósofo e apresentador do programa “Papo de segunda” (GNT), Francisco Bosco, e o jornalista, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira.



FORA DAS GRADES



Obras produzidas pelos recuperandos do sistema prisional e da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) fazem parte do acervo da mostra “A beleza do imperfeito”, em cartaz no Centro de Arte Popular. A exposição, que traz reflexões sobre a liberdade, a família, a sobrevivência no cárcere, a fé, a arte e a educação, o trabalho e os sonhos, tem a curadoria coletiva assinada por Varda Kendler, Mariângela Souza, Odette Castro, Tê Araújo, Tio Flávio, Angelita Mercês, Marcela Mafra e Helena Macedo.



ALDRAVIA



A escritora Andreia Donadon Leal participa, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, de conversa especial sobre aldravia (patrimônio cultural do estado de Minas Gerais), uma forma poética minimalista que valoriza a essência das palavras em apenas seis versos. No encontro, marcado para 1º de outubro, serão apresentadas a história da aldravia e sua produção, além de declamações e reflexões sobre esse gênero literário.