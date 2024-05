Viola caipira é o tema da Feira Made in Minas Gerais, marcada para domingo (5/5), a partir das 10h, na Savassi, com entrada franca. Mas a grande estrela do evento será o Canastra Imperial II, de 36kg, considerado o maior queijo produzido até hoje. Produzida em fazenda no município de São Roque de Minas, integrante da Rota do Queijo de Minas, a peça será vendida em porções. A expectativa é de que ela renda cerca de 120 cunhas de 300g.

Além de barracas com chefs de todo o estado e, claro, espaço dedicado ao queijo de minas artesanal, o público poderá se divertir com apresentações de Chico Lobo e Orquestra Mineira de Viola, além de concurso inédito de viola caipira.



• TEMPURÁ DE QUIABO



Conhecido por sempre dar toques contemporâneos à cozinha mineira, o chef André Paganini apresenta o novo menu de seu restaurante Chico Dedê. O cardápio “Do autoral ao copo sujo” se inspira nos sabores da cultura de boteco belo-horizontina, ganhando pratos e petiscos autorais, como o quibe mineiro de copa lombo com jiló e creme de alho, além de clássicos da casa, como o tempurá de quiabo. Também há delícias tradicionais de bar, como língua ao vinho e mãozinha de porco recheada. Entre as sobremesas inéditas se destaca o levíssimo bolo de coco gelado com caramelo de coco queimado e sorvete de arroz-doce, assinado pelo chef Pedro Barbosa (da sorveteria Uaiê).

Tempurá de quiabo do restaurante Chico Dedê Chico Dedê/Facebook



• PATAXÓS



A arte indígena da aldeia katurãma será um dos destaques da Feira do Memorial – Especial Dia das Mães, neste sábado e domingo (4 e 5/5), no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. Visitantes terão a oportunidade de conhecer a riqueza cultural da comunidade localizada em São Joaquim de Bicas, formada pelos povos pataxó hã-hã-hãe e pataxó, cujos produtos estarão à venda. Outros 20 expositores participarão da feira, oferecendo cerâmicas, colares, cosméticos, semijoias, bordados, papelaria, bolsas e artigos de decoração. A entrada é gratuita.



• CAFÉ DA MANHÃ



Os sábados e domingos de quem passa pela Praça da Liberdade estão mais saborosos com o recém-inaugurado café da manhã do Seu Bias. O menu é assinado pelo chef executivo da casa, o experiente Mauro Venâncio, que passou por importantes redes hoteleiras, como o Fasano. No cardápio, o destaque fica para os combos de café colonial que reúnem várias delícias, ou clássicos do começo do dia, como croque monsieur ou ovos benedict. Para beber, smoothies assinados pelo mixologista Vitor Moretti, sócio da casa, ou os coquetéis Mimosa e Irish Coffee. Localizado no fundo do casarão na Avenida Bias Fortes, o espaço é uma beleza, garantindo clima agradável tanto em dias quentes como manhãs de clima ameno. Neste feriado, a casa abre das 12h à 1h.



• AGENDA



Comunidade Quilombola dos Arturos, rainha conga de Minas Gerais e a capitã Pedrina de Lurdes estão confirmadas no Cozinha das Afromineiridades, em 29 e 30 de maio, no Palácio da Liberdade, com entrada franca. O evento pretende valorizar patrimônios culturais afro-mineiros por meio da celebração dos reinados e congados.



• NA MODA



O designer mineiro Carlos Penna, atualmente radicado em São Paulo, volta a Belo Horizonte para receber em seu estúdio, na sexta-feira e no sábado (3 e 4/5), a marca curitibana Rocio Canvas. Durante o evento, Penna vai lançar coleção de acessórios. O espaço fica na Rua do Ouro, 1.428, no Bairro da Serra.