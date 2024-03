Sábado (9/3), a dança comemora a trajetória de Baby Mesquita (1943-2022) e os 30 anos da Mimulus Cia de Dança, com a abertura da exposição “Potência de vida – Flores de coragem”. Baby esteve à frente da Mimulus em quase todas as posições.



Foi ela quem criou os figurinos, projetos e foi a responsável pela longevidade da companhia. A exposição de parte do acervo de figurinos da Associação Cultural Mimulus reúne grandes momentos da trajetória da companhia, com peças que fizeram parte de nove espetáculos do repertório da Mimulus, criados entre os anos 2000 e 2018. Em algumas criações, Baby contou com a colaboração de outros profissionais, como Ronaldo Fraga, Juliana Macedo e Ednara Botrel. A Mimulus circulou por mais de 80 cidades e 14 países. O encontro na Associação Cultural Mimulus, no Prado, começa às 17h30.



NO SESIMINAS

A cantora e compositora Silvia Machete escolheu Belo Horizonte para a estreia da turnê de seu novo espetáculo, "Rhonda – Invisible woman", em 26 de abril, no Sesiminas. A artista promete uma noite cheia de emoção, apresentando as canções de seu mais recente álbum, produzido por Lalo Brusco e o baixista Alberto Continentino, seu parceiro de composição em todas as faixas do disco. O repertório conta com sucessos como "Room service", "Bad connection" e "Invisible woman", além de outras pérolas da carreira da artista, incluindo o hit "Toda bêbada canta".



REGRAVAÇÃO

Nascida em BH, apesar de nunca ter morado na cidade, Silvia tem relação especial com a capital mineira, incluindo colaborações significativas com talentos locais, como Léo Marques, com quem compôs "Lips", que fez parte da trilha da novela "Todas as flores". Para os fãs, vale já ir ouvindo o mais recente lançamento da cantora, a regravação de "Two kites", de Tom Jobim, com a participação da filha do maestro, Maria Luiza Jobim, disponível em todas as plataformas de streaming.



BATE-PAPO

O diretor Eid Ribeiro e os atores do espetáculo “Fim de partida”, Francisco Dornellas, Victor Dhornelas, João Santos e Marina Viana, participam de bate-papo com o público após a apresentação da peça, sábado (9/3), no CCBB BH. O processo de criação da montagem estará em pauta, e o público poderá participar com perguntas.



DOAÇÃO

A campanha Estudante Sangue Bom, iniciativa do Hemocione – organização não governamental que promove eventos de coleta de sangue –, com apoio do Instituto Yduqs e de suas organizações de ensino parceiras, pretende mobilizar estudantes e contribuir para a formação de uma nova geração de doadores. Para participar, basta acessar https://ondedoar.hemocione.com.br/ para encontrar o endereço de um banco de sangue mais próximo. A doação pode ser feita diretamente nos campi Prado (Rua Erê, 207) e Floresta (Av. Francisco Sales, 23) da Estácio Belo Horizonte, respectivamente, nos dias 12 de março e 16 de abril, das 8h às 12h.