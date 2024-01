Nome reconhecido na música eletrônica, o DJ Anderson Noise marcou para 10 de fevereiro, no DeputaMadre, a comemoração de seus 36 anos de carreira. Uma trajetória que, diga-se de passagem, tem momentos importantes tanto no Brasil quanto no exterior. Noise fará long set comemorativo e terá ao seu lado no line up o irmão, Alvinho L Noise, e seu grande amigo Lelê DPTMDR.

NA PRAÇA SETE

Projeto do Cine Theatro Brasil Vallourec, o Praça Sete Instrumental abre a temporada 2024 em ritmo de carnaval. O Bartucada, um dos símbolos da folia em Minas Gerais, faz apresentação na próxima quinta-feira (1/2), ao meio-dia, no quarteirão fechado da rua Carijós, na Praça Sete. A banda tem DNA diamantinense, onde surgiu no início dos anos 1970, a partir do encontro de jovens nas escadarias da Rua Quitanda, embaixo da entrada do Clube Acayaca e ao lado do Baiúca. O nome veio das origens do grupo, que nasceu na rua, unindo a força do batuque e a irreverência de um bar. O projeto tem curadoria do maestro Marcelo Ramos.

ESTREIA NO BARRO PRETO

Se é novidade que o folião procura, é novidade que ele terá no carnaval em Belo Horizonte. O bloco Emoriô marcou para 3 de fevereiro seu primeiro desfile, na avenida Augusto de Lima, com concentração a partir das 14h. Com a bateria formada por integrantes de 18 aos 70 anos, foi criado, há quase um ano, pelos músicos Lázaro Medeiros e Vinícius Mesquita, que buscam inspiração no axé, funk, rock, forró e samba, incluindo os enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro. O nome do bloco é, na verdade, frase em iorubá "E mo ri O", que significa “eu te vejo”, em referência a Oxalá. Para os fundadores do bloco, o nome também significa elo e está relacionado ao trabalho coletivo, pelo qual eles alicerçam a construção desse novo projeto.

ACESSIBILIDADE

Boa notícia para pessoas com deficiência. A exposição "Hélio Oiticica – Delirium ambulatorium", em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 5 de fevereiro, pode ser visitada com um caderno de audiodescrição, desenvolvido pelo CCBB Educativo. Parte das obras é narrada em detalhes, permitindo que pessoas cegas e com baixa visão possam ter acesso às criações de Oiticica, consideradas um marco para a arte contemporânea brasileira.

A ferramenta on-line e gratuita foi realizada por arte-educadores em parceria com o consultor de acessibilidade Alfredo Sales Barbosa, que é deficiente visual, e com o audiodescritor Matheus Rocha. O material está disponível no site ccbb.com.br/belo-horizonte/ccbb-educativo.

HARMONIZAÇÃO

A partir de agora, todas as quintas-feiras, o Espaço Liber Wines promove degustação de seis rótulos inéditos, acompanhada por petiscos harmonizando. Funciona quase como happy hour, das 17h às 20h.