Comecei neste jornal quando a Mimulus Cia de Dança já fazia história. Mas graças à convivência na redação com Marcello Castilho Avellar (1960-2011), um dos maiores jornalistas de cultura deste país – e isso não é exagero –, que, entre tantos assuntos, dominava a dança, conheci e me encantei com a beleza da Mimulus. A companhia é uma das preferidas desta coluna. Por isso, é uma alegria saber que em 4 de fevereiro ela apresentará “Flores de coragem – Mimulus 30 anos”, na 49ª Campanha de Popularização do Teatro & Dança.

• VIVA BABY!



A montagem, que será apresentada no Palácio das Artes, é homenagem a Baby Mesquita, fundadora da companhia, que morreu há quase dois anos. Desde os primeiros passos, o nome de Baby estava nos programas da Mimulus, seja como diretora, produtora ou figurinista. “Flores de coragem” reúne trechos de coreografias que marcaram momentos importantes do grupo, entre 2003 e 2018. Com espetáculos vistos em mais de 80 cidades, ela dançou em 14 paises. “Será uma apresentação emocionante tanto para o elenco quanto para a plateia”, afirma Jomar Mesquita, diretor artístico, coreógrafo e filho de Baby.

• VOLTA À ATIVA



O Baretto, bar do Hotel Fasano em Belo Horizonte, marcou para 2 de fevereiro sua volta das férias. Para marcar a abertura da programação, tem projeto especial de carnaval. A casa abrirá às 21h com encerramento às 3h. Na sexta, estão confirmados os DJ Nezt e Dane-se e a cantora Mariana Sobreira. No sábado, Marjorie e Pêtra. A programação completa poderá ser acessada a partir de 1º de fevereiro no site https://www.fasano.com.br/gastronomia/baretto-belo-horizonte

• BAIANEIROS NA AMAZONAS



O Bloco Baianeiros chega com novidades. Na terça-feira gorda (13/2), a concentração será na esquina de Avenida Amazonas com Rua Tupinambás, a partir das13h. No domingo de carnaval, o bloco desfila no bairro Castelo, a partir do meio-dia. Vai apresentar o tema “Nosso mar de carnaval”.

• ACADEMIA FILARMÔNICA



Vão até 11 de fevereiro as inscrições para musicistas que desejam ingressar na Academia Filarmônica, um dos projetos educacionais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Há vagas para violino, viola, contrabaixo, trompa, trompete e percussão destinadas a pessoas de 15 a 30 anos residentes em Minas Gerais. Inscrições devem ser feitas em formulário on-line. O edital e o repertório podem ser acessados no site https://fil.mg/academia.