Marcos Cardoso, do Movimento Negro Unificado, a deputada Macaé Evaristo, Reinaldo, ídolo do Galo, a escritora Conceição Evaristo, o atacante atleticano Paulinho e a jornalista Flávia Oliveira participaram do lançamento do Instituto Paulinho, que atende 860 adolescentes e 38 professores da Escola Municipal José do Patrocínio, em Irajá, no Rio de Janeiro.

A entidade fará parceria com o Instituto Galo, trabalho social do Atlético Mineiro, e deverá atender duas escolas em Minas Gerais.