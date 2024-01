Maria Isabel Miranda Oliveira faz 100 anos hoje (18/1), mas a comemoração fica para sábado (20/1), com missa na Igreja de São Francisco, na Pampulha, e recepção no clube da Caixa Econômica Federal. A aniversariante estará com os filhos Marco Aurélio, Márcia, Magda, Feliciano Junior e Vanessa, 14 netos, 10 netos e um trineto. Filha de funcionário da Rede Ferroviária e mãe natural do Rio de Janeiro, Maria Isabel sempre foi dedicada aos estudos. No Instituto de Educação, formou-se com notas excelentes – até hoje, guarda a sua caderneta. No final dos anos 1940, conheceu Feliciano Oliveira, com quem se casou na igreja da Floresta, em Belo Horizonte, e se mudou para Francisco Sá, onde o marido foi eleito o primeiro prefeito da cidade.



• DE TREM E BURRO



Maria Isabel sempre considerou a mudança para Francisco Sá como uma epopeia. Eles foram de trem de Belo Horizonte para Montes Claros, e de burro até Francisco Sá, cidade que na época não tinha esgoto, água encanada, luz elétrica, calçamento e hospital. Ao longo dos anos, ela encarou os percalços e foi braço direito do marido. Maria Isabel também lecionou no grupo escolar do município. Quando o marido disputou a Assembleia Legislativa, em 1963, a família veio para a capital, onde ele exerceu a função de secretário de Abastecimento do governo Israel Pinheiro, diretor da Cosemig, juiz do Tribunal Regional do Trabalho em BH, depois requisitado para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. Voltou à Prefeitura de Francisco Sá em 1992, e morreu dois anos mais tarde.



• VIVA VANDER LEE!



Homenagem de Marcos Catarina para o seu irmão Vander Lee, que morreu há oito anos, o bloco Românticos São Loucos confirma seu desfile no carnaval de Belo Horizonte no dia 11 de fevereiro, em Santa Tereza. A trilha, claro, são os sucessos do homenageado. A novidade é a homenagem aos quilombos urbanos e rurais de Minas Gerais, com o lançamento de músicas temáticas e repertório afro-brasileiro. Como bloco independente, a agremiação carnavalesca conta com doações que podem ser feitas no site Benfeitoria, no link do projeto Cortejo Bloco Românticos São Loucos.



• ESQUENTA NA AVENIDA



As escolas de samba de Minas Gerais, grupos e artistas do samba e da cultura afro-mineira participam domingo (21/1) do Esquenta Avenida, das 10h ao meio-dia, na Praça da Estação. O ingresso é gratuito, com retirada pelo Sympla.



• ME LAMBE NO CARNAVAL



A luta por patrocínio é a luta de todos os blocos no carnaval. Para os menores, então, o drama é ainda maior. Para tentar aliviar a barra de alguns, a Lambe Lambe, encontrada nos bares Fermentaria do Mercado, na Galeria São Vicente e na Savassi, tem marcado presença nos ensaios e bloquinhos da cidade com sua latinha amarela e promete agenda intensa na folia. “Estaremos nos blocos menores, que não conseguiram patrocínio, dando uma força e marcando presença com a nossa bebida, que já ganhou o gosto do público e também tem feito sucesso entre os turistas”, conta Kaká Campos, diretora Comercial e a “cara” da Lambe Lambe na folia, onde costuma marcar presença sempre a caráter. Na agenda pré-carnavalesca da Lambe Lambe, estão o Terno do Binga/Bloco do Cachorro, Truck do Desejo, Aquilombar e outros ensaios e festas de arrecadação dos blocos independentes da cidade.