Enzo, o mundo não liga para sua gratidão

Meu caro Enzo, queria eu escrever a você uma coisa mais edificante, mais próxima da nova psicologia positiva e dessas coisas transcendentais que cheiram à felicidade envergonhada da Quarta-Feira de Cinzas, mas infelizmente não consigo. Os tempos são áridos, como sempre foram.



Sei que você logo vai pensar em alguma frase do Elon Musk ou de qualquer outro guru do self-made man, daqueles que falam de esforço, mérito, 24 horas do dia para todos e demais canções de ninar os capitalistas sem capital, mas o papo vai ser reto.



Poderia começar escrevendo esta carta recorrendo à teoria de Sartre, Schopenhauer e até mesmo o absurdismo de Camus, mas, com sua baixa carta de leitura, você poderia achar que se trata de novos influencers do vale do silício que prezam por uma vida mais alternativa, cercada de cabos e nuvens de dados. O máximo que você faria era retirar uma frase ou outra e colocar em cheio em seu “X”. Deixa isso para lá, não vai valer a pena mesmo.

Quero lhe dizer que o mundo não está nem aí para sua gratidão, pensamento positivo ou outras coisas que você utiliza para sustentar seu narcisismo. O universo não conspira a favor de ninguém. Aliás, se tem uma coisa que ele não faz é se importar conosco. Sei que você é daqueles que pensam que só choveu porque acabou de lavar o carro. Mas acredite, a atmosfera não espera seu Renegade para tomar uma decisão.

Hoje acordei com uma missão: entender essa sua obsessão por pensamento positivo. Porque, veja bem, entre um boleto e outro, entre a inflação e a gasolina que custa um rim (e um fígado, nos bairros mais nobres), entre um e-mail passivo-agressivo do chefe e um convite para "reuniãozinha rápida" de três horas, eu honestamente não sei onde você encontra essa fé inabalável no universo.

Universo. Esse ser místico que, segundo você, trabalha incansavelmente para realizar seus sonhos — mas que, curiosamente, nunca dá expediente no horário comercial, nem resolve as demandas de quem só quer uma folga sem culpa. Eu, particularmente, desconfio que o universo terceirizou o setor de atendimento para uma startup espiritual com sede nas nuvens. O problema é que, como toda startup, eles só aceitam reclamações via aplicativo e, claro, só respondem se você meditar ao som de som de baleias jubarte.



Aliás, Enzo, outro dia vi você compartilhar um post sobre "a força do pensamento positivo na realização de sonhos". Fiquei emocionado, confesso. Nada mais tocante do que a ideia de que um pix do universo resolveria a minha conta de luz. Pena que minha concessionária de energia não aceita pagamento em boas vibrações. Até tentei ligar para negociar: "olha, senhor atendente, estou mentalizando um boleto pago, estou emanando gratidão, será que podemos substituir o débito automático pelo débito cósmico?" Mas, veja só, a ligação caiu — acho que a operadora também não aceitou a transação.



Queria falar de mais uma coisa: sua paixão pelo ativismo! Enzo, você é um homem engajado, eu admito. O problema é que seu engajamento parece funcionar como um filtro do Instagram: melhora a imagem, mas não altera a realidade. Seu discurso sobre salvar o planeta enquanto posta stories do café de R$ 30 com canudo de papel é, no mínimo, intrigante. Isso sem falar na sua luta incansável por justiça social, que geralmente acontece entre a massagem relaxante e a aula de yoga com mantra em sânscrito.



A verdade, meu amigo, é que essa sua fixação pelo otimismo e pelo bem-estar coletivo não resiste a um dia sem Wi-Fi. Porque quando a internet cai, Enzo, o mundo desaba! E eu sei que você já testou isso na prática quando ficou sem 4G e precisou encarar a dura realidade: a mesa do café estava sem tomada, e você teve que interagir com seres humanos sem a ajuda de memes.



Então, Enzo, enquanto você segue firme na sua cruzada pelo pensamento positivo e pela revolução digital via “X” eu vou continuar aqui, do meu jeito. Realista, irônico e, se possível, deitado. Porque se tem uma coisa que aprendi com o universo é que, quanto menos eu me mexer, menor a chance de dar errado.

Gratiluz e dê um abraço em todEs de sua família.



Seu amigo, cético.

