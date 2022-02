Guga Chacra a Eduardo Bolsonaro: meritocracia é ganhar embaixada do papai?

Guga Chacra a Eduardo Bolsonaro (foto: Tv Globo/Reprodução Nilson Bastian/Câmara dos Deputados ) O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL), compartilhou um vídeo em que mulheres engenheiras falavam sobre a obra da Linha 6-Laranja do Metrô, que desabou na terça-feira (1/2) na Marginal do Tietê, na Zona Norte de São Paulo . O vídeo também ironizava o governador João Doria (PSDB).

No texto publicado junto ao vídeo, Eduardo questiona a fala de uma das engenheiras que afirmou que dava prioridade à contratação de mulheres.





“'Procuro sempre contratar mulheres’, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica o resultado não costuma ser o melhor”, escreveu. “Escolha sempre o melhor profissional, independentemente da sua cor, sexo, etnia e etc”, postou o palamentar.





%u201CProcuro sempre contratar mulheres%u201D, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro?



Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica o resultado não costuma ser o melhor



Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc pic.twitter.com/IGWvpa1Ys7 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) February 4, 2022





Em seguida, o jornalista Guga Chacra, da GloboNews, respondeu ao filho do presidente.



“Meritocracia seria receber indicação do papai para ser embaixador, mesmo sem saber falar direito inglês, não ter formação nenhuma em diplomacia e sem possuir conhecimentos básicos de política internacional? Entendi”, disse.





O post do jornalista viralizou nas redes sociais.

%u201CProcuro sempre contratar mulheres%u201D, mas por qual motivo? Homem é pior engenheiro?



Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica o resultado não costuma ser o melhor



Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc pic.twitter.com/IGWvpa1Ys7 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) February 4, 2022





Na terça-feira, as obras no Metrô de São Paulo precisaram ser interrompidas após um grande desabamento. O vazamento do esgoto foi responsável pela abertura da enorme cratera que se formou na Marginal do Tietê, gerada pela erosão do solo. Três faixas da pista local da marginal foram afetadas.

LEIA TAMBÉM: Linha do metrô de SP que sofreu desabamento em obra foi prometida para 2020

Aliados do presidente Jair Bolsonaro já veem o incidente como arma política contra João Doria, pré-candidato à Presidência.