Estrutura do metrô de São Paulo despenca sobre o Rio Pinheiros

(foto: Reprodução/Brasil Urgente)

O secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, afirmou que a obra é realizada pela concessionária que opera a linha 5 lilás do Metrô e que “não é uma obra que foi licitada pelo governo do Estado e nem conta com recursos públicos”.





A estrutura, que estava sendo levantada nos dois sentidos do Rio, servirá para ampliar a plataforma de embarque e desembarque da Estação Santo Amaro. “Ela dobrará a capacidade de permanência de pessoas para usarem o Metrô”, contou o secretário.





de uma ponte metálica perto da Estação Santo Amaro da Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul de São Paulo, deixou dois homens feridos na tarde desta terça-feira, 17. A estrutura, que despencou sobre o Rio Pinheiros, fazia parte de uma obra deda plataforma de embarque e desembarque da Estação.De acordo com a ViaMobilidade,pela obra, dois funcionários ficaram levemente feridos e receberam atendimento médico.O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h29 e, segundo a corporação, as duas vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro do Campo Limpo. A identidade dos homens feridos não foi informada.As causas do acidente estão sendo investigadas,a ViaMobilidade. Às 18h47, a Linha 5-Lilás operava normalmente.A Linha 5-Lilás é formada por 17 estações e atende a zona sul de São Paulo, de Capão Redondo à Chácara Klabin. Ela se integra ao Metrô na Estação Santa Cruz (Linha 1-Azul) e na Estação Chácara Klabin (Linha 2-Verde) e à CPTM (Linha 9-Esmeralda) na Estação Santo Amaro.