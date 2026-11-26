Muito se fala sobre os aliados na luta antirracista. Como boa mineira e jornalista que sou, mantenho-me bastante cética em relação a isso. E vai ser difícil alguém me convencer do contrário, já que os ditos aliados políticos frequentemente se posicionam a favor de pautas que só colaboram para violentar a população negra e sequer elaboram um projeto de lei em benefício dessa parcela tão significativa da sociedade.



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É perceptível que muita gente foi surpreendida pela declaração do sobrinho de Dilma Rousseff nas últimas semanas, em entrevista concedida ao jornal O Tempo. Afinal, durante sua campanha para a eleição à Câmara dos Deputados, ele posou ao lado de mulheres pretas, mães de jovens pretos, para conquistar cada vez mais votos. Mas, antes mesmo de tomar posse, tirou a máscara diante de todos, mostrando sua verdadeira face: a de um filho bem-sucedido desse patriarcado racista que, a cada 24 minutos, segue assassinando violentamente um jovem negro neste país.



Pois é. De acordo com a entrevista que concedeu, ele provavelmente vai me taxar de esquerda cirandeira por discordar de suas posições e tecer críticas a elas. Afinal, ele, como homem cisgênero e branco, parece não admitir questionamentos quando afirma que a solução é “moralizar a segurança pública”. Muito menos quando defende: “Constrói mais cadeias! Se a gente não tiver um grande investimento em construir presídio federal, estadual etc., de fato não vai ter lugar para botar bandido”. E eu pergunto: e a prevenção?



É óbvio que ele não parece se importar com o perfilamento racial que faz com que cinco jovens negros sejam assassinados com 111 tiros dentro de um carro. Pedro Roussef parece se importar menos ainda com os recorrentes episódios em que agentes de segurança confundem adolescentes e jovens negros inocentes com criminosos. O fato de primeiro atirarem e só depois verificarem as identidades é um mero detalhe. Até porque, se ele se importasse, estaria elaborando projetos de lei para garantir a permanência desses adolescentes nas escolas, o acesso ao esporte e à cultura e a inserção desses jovens nas universidades, nos cursos técnicos e no mercado de trabalho.

O deputado eleito não se propõe a garantir igualdade de acesso à universidade, mas está disposto a aperfeiçoar os mecanismos de encarceramento de adolescentes e jovens negros. Como todos nós sabemos, a população carcerária é majoritariamente negra. Um ou outro tem a skin de Daniel Vorcaro. Não porque pessoas brancas não cometam crimes — muito pelo contrário —, mas porque o encarceramento em massa não as tem como público-alvo. O alvo é o jovem negro.



Pedro Roussef sabe que o adolescente negro da periferia encontra um Estado que não lhe assegura educação de qualidade, não garante condições iguais de acesso ao ensino superior, não distribui igualmente as vagas dos cursos mais concorridos, como medicina, tampouco oferece oportunidades equivalentes de trabalho, renda e moradia. Mas, quando se trata de puni-lo, o Estado parece não ter dificuldade alguma em encontrá-lo.



Mas não. Ele não demonstra empatia por quem é fenotipicamente diferente dele. E é nesse contexto que seu discurso, marcado pelos privilégios da branquitude, se aproxima daquele de Nikolas Ferreira.



Veja bem: ele é vereador de Belo Horizonte, cidade em que os últimos dados divulgados pela prefeitura apontam que 78% dos adolescentes assassinados são negros. Ainda mais assustadores são os dados dos bairros da região Centro-Sul, onde essa taxa chega a 94%.

Talvez você argumente que a população negra é maior e, por isso, morrem mais negros. Mas não é bem assim. Nessa região de Belo Horizonte, apenas 32,5% dos jovens são pretos, pardos e indígenas; os outros 67,5% são brancos. Certo?

Para reafirmar o mito da democracia racial e responsabilizar exclusivamente a pobreza, você também pode achar que se trata de um problema meramente econômico. Porém, nesse caso, a população branca também mora nas favelas e não é vítima de homicídio na mesma proporção que a população negra. São duas realidades profundamente distintas dentro de uma mesma cidade — ainda que Belo Horizonte esteja longe de ser a única a apresentar esse contraste.



É como se o jovem branco vivesse com o nível de segurança esperado para um país em desenvolvimento, enquanto o jovem negro estivesse em um campo de guerra.



Ao assistir à entrevista de Pedro Roussef e me lembrar das fotografias em que aparece ao lado de mulheres pretas, vem à minha mente um trecho da música Candidato Caô Caô, do grandioso Bezerra da Silva:



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“Esse político é safado, cuidado na hora de votar. [...] Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer: hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, podes crer. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer: hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender.”



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.