Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você sabia que, a partir de 14 de dezembro, dá para sair de Confins e descer em Punta del Este sem conexão? A Azul vai operar a rota na temporada de verão, às segundas e sextas-feiras, até fevereiro. Para quem mora em Minas, a praia mais badalada do Uruguai fica a um voo de distância. E aí vem a pergunta de sempre quando o assunto é viajar aqui pertinho: precisa de passaporte?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Não precisa, não. Dá para conhecer lugar incrível aqui na América do Sul só com o RG. Mas tem detalhe, tá? E nessa coluna eu vou te explicar a regra, o que ela garante e onde ela costuma pegar, porque aqui o erro não custa uma taxa, custa a viagem inteira: quem é barrado no balcão nem embarca.

Primeiro, a regra. O Uruguai faz parte do Mercosul, e os países do bloco aceitam a entrada de brasileiros com documento de identidade para turismo. Hoje vale o passaporte, vale o RG emitido pelos estados e vale também a nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, que entrou na lista num acordo assinado pelos ministros do bloco em maio deste ano. A mesma lógica serve para Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador.

O que ela garante: você entra como turista, sem visto e sem precisar tirar passaporte. O que ela não garante: qualquer coisa além de turismo. Se a ideia é trabalhar, estudar ou morar lá, o caminho é passaporte e outros documentos.

Agora, onde a regra pega. O documento tem que ser o físico. RG digital, aquele que fica no aplicativo do celular, não serve na imigração. A CNH também não, nem a carteira de conselho profissional. Aqui mora a confusão: a CNH vale para embarcar em voo doméstico, então muita gente acha que vale para o Uruguai. Não vale! Depois, o estado do documento. RG rasgado, com o plástico descolando ou com uma foto em que você não se reconhece mais pode ser recusado.

E tem a tal regra dos dez anos. O RG não tem data de validade, mas guias de viagem e relatos de viajantes contam casos de documento recusado na fronteira por ter mais de dez anos de emissão, principalmente quando a foto é antiga. Eu não encontrei isso escrito como lei, mas também não arriscaria a viagem por causa disso.

Então, o meu passo a passo, que leva cinco minutos e você pode fazer hoje. Pegue o seu RG e olhe a data de emissão. Se tem mais de dez anos ou a foto já não parece com você, não vá de RG: tire a CIN ou viaje de passaporte. Confira se o nome na passagem é exatamente o do documento que você vai apresentar, porque é esse que a companhia confere no check-in. Se você tem passaporte válido, leve junto, mesmo indo de RG, que ele não pesa nada na bolsa. E, se a viagem é para trabalho ou estudo, esqueça o RG.

Meu conselho, dito com todas as letras: na dúvida entre RG velho e passaporte, vá de passaporte. É o único documento que nenhum agente de imigração vai olhar duas vezes.

Bom, documento resolvido, sobra a parte boa: escolher praia, restaurante e pôr do sol. E com voo saindo daqui de Minas, ficou bem mais fácil.

E você, já viajou só com o RG para algum país vizinho? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a próxima!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.