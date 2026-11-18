Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Já parou pra pensar que o seu 13º pode render antes de virar passagem? A primeira parcela tem que cair até o dia 30 de novembro e a segunda, até 20 de dezembro. E é justamente nessa época que muita gente fecha a viagem do ano que vem, com a pergunta de sempre na hora de pagar: à vista no Pix, com desconto, ou parcelado sem juros no cartão?

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Muita gente responde no impulso. Eu faço a conta. Então vamos fazer juntos, com um pacote de R$ 5 mil, tá?

No primeiro caminho, a agência dá 5% de desconto no Pix. Você paga R$ 4.750 e economiza R$ 250 na hora. Simples.

No segundo, você parcela em dez vezes de R$ 500 sem juros e deixa os R$ 5 mil do 13º numa aplicação que paga 100% do CDI, com resgate diário, tirando R$ 500 por mês para cada fatura. Com a Selic em 13,75% ao ano, mantida pelo Banco Central no último dia 4, o CDI anda perto disso. Fazendo a conta mês a mês, com o saldo diminuindo a cada parcela, o dinheiro rende uns R$ 310 até a última fatura. Só que tem o Imposto de Renda, que nas aplicações curtas leva de 20% a 22,5% do rendimento. Sobram perto de R$ 245 no seu bolso.

Percebeu? R$ 250 de um lado, R$ 245 do outro. Sim, R$ 5 de diferença! Com 5% de desconto, é praticamente empate. E isso me dá uma regra fácil de guardar, com os juros de hoje e um parcelamento de até dez vezes: desconto acima de 5% no Pix, pague à vista. Abaixo disso, parcele sem juros e deixe o 13º trabalhando por você. Desconto de 10%? À vista, sem pensar duas vezes. Desconto de 2%? Parcela e deixa render.

Agora, tem três detalhes que viram essa conta de cabeça para baixo.

O primeiro é o "sem juros" de mentira. Some as parcelas e compare com o preço anunciado. Se o total parcelado for maior que o preço à vista sem desconto, tem juro escondido ali, e aí o parcelado perde sempre. Nessa situação, a pergunta certa nem é se compensa parcelar, é se compensa comprar dessa agência.

O segundo são os pontos do cartão. No Pix você não ganha nada. No cartão, cada compra pode virar ponto, e ponto vira passagem. Abastecer o carro e ir na farmácia dá milhas. Tudo dá milhas! Então, num empate como esse dos R$ 5, o cartão que pontua desempata a favor do parcelado. Se você ainda não sabe quanto vale o ponto do seu cartão, deixei um guia grátis de milhas aqui: https://estevampelomundo.net/lp-estevam

O terceiro é disciplina, e é o que mais derruba gente boa. A conta só funciona se o dinheiro ficar guardado, separado, só para pagar as parcelas. Se o 13º cair na conta corrente e sumir no mercado de dezembro, o parcelamento vira dívida em janeiro, o mês que já chega com IPVA, IPTU e material escolar. Aí a viagem que era "fácil" de pagar começa a pesar antes mesmo do embarque.

E o que eu não faria de jeito nenhum: parcelar com juros, ou usar o 13º só para dar a entrada e jogar o resto em doze vezes com juros no cartão. Viagem paga com juros sai mais cara a cada mês, e a lembrança boa da praia não paga fatura.

Na prática, o passo a passo leva dez minutos. Peça os dois preços por escrito, à vista e parcelado. Calcule quanto por cento é o desconto: é só dividir a diferença pelo preço cheio. Passou de 5%, pague à vista e pronto. Não passou, confira se o parcelado é mesmo sem juros, use um cartão que pontua e deixe o 13º numa aplicação com resgate diário, tirando só o valor de cada fatura. Se os juros mudarem, a régua muda junto: com a Selic mais baixa, o empate cai para um desconto menor.

Pode parecer pouco dinheiro, mas é a diferença entre chegar ao destino com um passeio já pago pelo que sobrou ou voltar para casa abraçado com a fatura de janeiro. Não precisa ser rico para viajar, não, mas tem que saber priorizar.

E você, já decidiu o que vai fazer com o 13º deste ano? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a semana que vem!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.