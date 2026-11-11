Milha parada é milha em risco: a conta antes que seus pontos vençam

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você sabe quantos pontos vencem no seu nome até 31 de dezembro? Quase ninguém sabe. A gente junta o ano inteiro no mercado, no posto, na farmácia, e esquece que ponto tem data de validade, igual iogurte na geladeira. Eu repito uma frase que virou regra para mim: milha parada é milha em risco. E o fim do ano é quando esse risco aparece no extrato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O primeiro passo é o mais chato e o mais importante: abrir o extrato de cada programa e procurar a data de vencimento de cada lote. Ponto não vence todo junto, certo? Cada acúmulo tem o seu prazo, e a regra muda de um programa para outro. Na Azul Fidelidade, o regulamento fala em validade mínima de 24 meses a partir do acúmulo, que pode ser maior conforme a categoria do cliente. Na Smiles, o prazo depende da origem da milha e da categoria, e para as categorias de entrada são três anos. Na LATAM Pass, os pontos que chegam por transferência de banco parceiro valem 36 meses. E cuidado com o bônus de promoção: numa campanha de transferência da Livelo para a Azul, os pontos bônus vieram com validade de só seis meses. É aquele bônus "generoso" que some antes de você usar.

Achou um lote vencendo? Aí entra a conta, e é aqui que muita gente erra, viu? Vou te mostrar com um exemplo de números redondos. Digamos que você tem 15 mil pontos vencendo em dezembro e a passagem que você quer, ida e volta de Confins para Salvador em março, sai por 20 mil milhas. Faltam 5 mil. O programa te oferece esses 5 mil por R$ 350, ou seja, R$ 70 o milheiro. Parece pouco para salvar uma viagem, né?

Agora faça a conta inteira, do jeito que eu faço. Some tudo o que sai do seu bolso no resgate: os R$ 350 da compra mais a taxa de embarque. Depois compare com o preço da mesma passagem em dinheiro, na mesma data. Se ela custa R$ 900, você gasta R$ 350 mais a taxa e economiza o resto. Salvou os pontos e ainda viajou barato! Agora, se a mesma passagem aparece por R$ 400 numa promoção, você estaria tirando R$ 350 do bolso e queimando 15 mil pontos para economizar quase nada. Aí não faz sentido nenhum. Por isso eu sempre digo: nem sempre milha vale mais que dinheiro. Eu faço a conta.

Outra saída é transferir. Ponto de banco que vai para a companhia aérea ganha um prazo novo, como os 36 meses da LATAM Pass. Mas eu só transfiro quando tem bônus e destino em mente. Transferir só para "salvar" o ponto, sem bônus e sem viagem planejada, é trocar um prazo por outro e torcer para a tabela de resgate não mudar no meio do caminho.

E se nenhum resgate fechar a conta? Sim, às vezes o melhor é deixar um lote pequeno vencer. Dói, eu sei. Mas é melhor perder 3 mil pontos do que gastar R$ 300 para salvar pontos que, naquela viagem, valeriam menos do que isso. Ponto não é dinheiro guardado. Ponto é desconto com prazo.

Então, antes do Natal, separe meia hora para fazer três coisas: abrir o extrato de cada programa e anotar o que vence até março, olhar se tem resgate que você já ia fazer de qualquer jeito, e só depois pensar em comprar ou transferir, com a calculadora na mão. Se você ainda está começando e quer organizar isso desde o primeiro ponto, deixei um guia grátis de milhas aqui: https://estevampelomundo.net/lp-estevam

A minha opinião, com todas as letras: comprar milha só para não perder ponto é a armadilha do fim de ano. O medo de perder faz a gente pagar caro por um resgate que nem estava nos planos. Milha boa é a que vira viagem que você queria fazer, pelo preço que você aceitaria pagar.

E você, já perdeu milha porque venceu sem você ver? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a próxima!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.