O seguro do cartão de crédito basta? A comparação antes de embarcar

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você tem cartão Black, Infinite ou Platinum e acha que o seguro viagem já está garantido? Muita gente pensa assim, e dá para entender: o benefício existe, é bom e não custa nada a mais. Só que tem um detalhe que pega muita gente. O seguro do cartão não nasce sozinho. Se você não cumprir duas regras antes de embarcar, ele simplesmente não existe na hora em que você precisa.

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Viagem internacional, para mim, só com seguro viagem. Por isso, nessa coluna, eu vou colocar as duas opções lado a lado, com a conta em reais, para você decidir antes da próxima viagem.

Começando pelo cartão. Nos cartões de topo das bandeiras, como o Visa Infinite e o Mastercard Black, a cobertura de despesas médicas no exterior chegou a até 175 mil dólares, segundo as condições divulgadas pelas bandeiras. Mas, para valer, você precisa, primeiro, pagar a passagem com aquele cartão, ou pelo menos as taxas de embarque quando a emissão é com milhas. E, segundo, emitir o bilhete do seguro no portal de benefícios da bandeira antes de a viagem começar. Emitiu depois de embarcar? O que aconteceu antes fica de fora, porque não tem efeito retroativo. Cartões de categoria mais baixa têm coberturas menores, e cada banco pode ter regra própria, então confira a do seu.

Outra diferença importante: na maioria dos casos, o seguro do cartão funciona por reembolso. Você paga a conta do hospital lá fora, guarda todos os papéis e pede o dinheiro de volta depois, com uma documentação que não é pequena. Para quem tem limite sobrando, tudo bem. Para quem não tem, um atendimento de emergência na Europa ou nos Estados Unidos pode travar o cartão no pior momento da viagem.

Agora o seguro pago. Para 15 dias na Europa, os planos básicos aparecem entre R$ 180 e R$ 350, segundo levantamentos de preço publicados este ano. Fazendo a conta, dá algo entre R$ 12 e R$ 23 por dia. Em troca, a seguradora costuma oferecer rede de atendimento e central em português, e você escolhe a cobertura: dá para incluir esporte, cancelamento de viagem, bagagem e, em alguns planos, a crise de doença preexistente, que quase sempre fica de fora no cartão. Sim, tem que ler as condições gerais antes de fechar!

E tem a Europa, que muda o jogo. Para entrar no Espaço Schengen, o brasileiro precisa de seguro com pelo menos 30 mil euros de cobertura médica, e a imigração pode pedir o comprovante. O bilhete do cartão serve, desde que você tenha emitido antes e consiga mostrar o documento com o valor da cobertura. Leve impresso, tá?

Então, qual eu escolheria? O meu veredito é este. O seguro do cartão resolve bem a viagem curta e simples: você está com a saúde em dia, não vai praticar esporte, pagou a passagem com o cartão certo, emitiu o bilhete e tem limite para adiantar uma despesa médica. Fora disso, eu pagaria o seguro. Se você tem doença preexistente, se vai esquiar no inverno europeu ou se o limite do cartão é curto, os R$ 12 a R$ 23 por dia saem baratos perto do risco de ficar sem atendimento ou com a conta inteira no seu nome.

E tem uma dica que vale para os dois casos. Salve no celular, num arquivo que abre sem internet, o telefone da central de atendimento e o número da apólice ou do bilhete. Mande uma cópia para alguém da família que fica no Brasil. Na hora do susto, ninguém quer ficar caçando e-mail antigo com o celular sem sinal.

Se você acha que seguro é gasto à toa porque nunca precisou, está enganado. Ele é a única parte da viagem que você paga torcendo para não usar. Se decidir contratar, eu deixo aqui um link com desconto para cotar: https://www.seguroviagem.srv.br/?ag=estevam

E você, já precisou usar o seguro do cartão numa viagem? Funcionou? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a semana que vem!

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Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.