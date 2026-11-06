Vai à Europa nas férias? Não pague pelo ETIAS, ele ainda não existe

Lucas Estevam, criador de conteúdo e jornalista, é referência em viagens e milhas no Brasil. À frente do Estevam Pelo Mundo, já conheceu 100 países e transforma suas experiências pelo mundo em inspiração e informação para milhões de viajantes.

Você já recebeu aquela mensagem dizendo que agora o brasileiro precisa de "visto" para entrar na Europa? Pois é, nessa época do ano, quando muita gente de BH fecha a viagem de dezembro e janeiro, o assunto volta com tudo, e junto com ele aparecem os sites cobrando pela tal autorização. Então vou direto ao ponto, tá? O ETIAS ainda não começou a funcionar, e quem cobra por ele hoje não fala em nome da União Europeia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O ETIAS é uma autorização eletrônica que o brasileiro vai ter que tirar antes de viajar para os países do Espaço Schengen. Não é visto: você continua entrando como turista, por até 90 dias, sem consulado e sem entrevista. A diferença é que vai preencher um cadastro online e pagar uma taxa. A taxa anunciada é de 20 euros, e a autorização vale por três anos ou até o passaporte vencer, o que vier primeiro. Menores de 18 e maiores de 70 não pagam, mas também vão precisar fazer o cadastro.

A previsão oficial era começar no último trimestre de 2026. Bom, não começou. A página da Comissão Europeia diz que o sistema não está em operação, que nenhum pedido está sendo recebido e que a data de início será anunciada com vários meses de antecedência. Em julho, o jornal Financial Times noticiou que a agência europeia que constrói o sistema já não via lançamento viável neste ano, e em outubro a associação britânica de agências de viagem, a ABTA, repetiu que não há data oficial. Ou seja: para a sua viagem de fim de ano, o ETIAS não existe.

Na prática, isso te garante duas coisas. A primeira: para entrar na Europa como turista hoje, vale a regra de sempre, passaporte válido e os documentos que a imigração pode pedir, como passagem de volta, reserva de hospedagem e comprovação de que você tem como se manter. A segunda: qualquer site que te cobre pelo ETIAS agora está vendendo algo que ainda não pode ser emitido. Quando o sistema abrir, o pedido oficial vai ser feito pelo portal da própria União Europeia, https://travel-europe.europa.eu. Se o endereço for outro e o preço passar muito dos 20 euros, desconfie. E, se você já pagou, fale com o banco do cartão e conteste a cobrança.

Agora, se você acha que então nada mudou na fronteira, está enganado. Desde abril, o EES, o novo sistema de entrada e saída da Europa, funciona em operação plena. Ele troca o carimbo no passaporte por um registro digital: na primeira entrada, você deixa as impressões digitais e uma foto do rosto. E esse registro conta sozinho os seus 90 dias dentro de qualquer período de 180. Antes, o cálculo dependia de um agente olhando carimbo. Agora o sistema sabe, viu? Passou um dia do prazo, fica registrado.

O efeito colateral foi a fila. Lisboa, que tem voo direto saindo de Confins, chegou a suspender o sistema por um tempo por causa do congestionamento, e ao longo do ano houve relatos de espera de horas nos aeroportos grandes da Europa. Por isso, eu ajustaria três coisas na próxima viagem.

A primeira é a conexão. Se você entra na Europa por Lisboa, Madri ou Paris e segue para outra cidade do Espaço Schengen, a imigração acontece na primeira parada. Conexão apertada, nessa temporada, virou aposta. Se puder, escolha um intervalo maior, mesmo que o voo saia um pouco mais caro.

A segunda é a conta dos dias. Se você vai emendar a Europa com outro destino e voltar, some os 90 dias com calma, contando cada dia que passou no Espaço Schengen nos últimos 180. Agora quem confere é o computador.

A terceira são os papéis. Leve, impressos ou salvos no celular para abrir sem internet, a passagem de volta, as reservas e o comprovante do seguro viagem, que a imigração também pode pedir.

A minha posição é simples: não pague nada por ETIAS antes de a União Europeia anunciar a data, e não monte conexão curta na Europa nesta temporada.

E você, já enfrentou a fila nova da imigração na Europa? Me conta lá no Instagram, no @estevampelomundo. E vou deixar aqui o link do meu grupo de alertas de viagens, pra quem quer receber passagem em promoção no WhatsApp: https://estevampelomundo.com/alertas-de-voos

Até a próxima!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lucas Estevam é criador do canal Estevam Pelo Mundo, no ar desde 2014, com mais de 2 milhões de seguidores e mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Já visitou mais de 100 países.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.